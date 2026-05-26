O Bayern de Munique prepara uma oferta sensacional de troca para o Newcastle, na tentativa de finalmente contratar Anthony Gordon

Nubel deve retornar à Allianz Arena neste verão, permanecendo sob contrato com o Bayern até junho de 2030, após um período de empréstimo ao Stuttgart. No entanto, o jogador de 29 anos não tem futuro em Munique, já que o clube mantém Manuel Neuer, Jonas Urbig e Sven Ulreich no elenco. Confirmando a posição interna, o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, declarou: “Tivemos conversas com sua assessoria e Alex também está ciente dos nossos planos. Vamos entrar na próxima temporada com este trio de goleiros; esse é o plano.”