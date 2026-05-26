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Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

O Bayern de Munique prepara uma oferta sensacional de troca para o Newcastle, na tentativa de finalmente contratar Anthony Gordon

Mercado da bola
A. Gordon
Bayern de Munique
Newcastle
Bundesliga
A. Nuebel
Premier League

O Bayern de Munique estaria planejando uma oferta ousada, envolvendo um jogador e dinheiro, para garantir a contratação do ponta Anthony Gordon, do Newcastle United, na janela de transferências do meio do ano. O gigante bávaro pretende incluir o goleiro Alexander Nubel na negociação para reduzir a elevada avaliação de 68 milhões de libras feita pelos Magpies, já que o clube de Tyneside está atualmente em busca de um novo goleiro titular.

  • O Bayern de Munique tem como alvo a estrela do Newcastle

    De acordo com o Bild, os gigantes da Bundesliga estão determinados a contratar Gordon, mas atualmente não dispõem de liquidez suficiente para pagar à vista o alto valor exigido pelo Newcastle. Para colmatar essa lacuna financeira, o Bayern pretende utilizar Nubel como moeda de troca após o término de seu empréstimo ao Stuttgart. Os dirigentes do St James' Park estão em busca ativa de um goleiro, já que Nick Pope está prestes a deixar o clube, o que torna o alemão uma opção interessante.

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  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

    O Bayern esclarece a hierarquia entre os goleiros

    Nubel deve retornar à Allianz Arena neste verão, permanecendo sob contrato com o Bayern até junho de 2030, após um período de empréstimo ao Stuttgart. No entanto, o jogador de 29 anos não tem futuro em Munique, já que o clube mantém Manuel Neuer, Jonas Urbig e Sven Ulreich no elenco. Confirmando a posição interna, o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, declarou: “Tivemos conversas com sua assessoria e Alex também está ciente dos nossos planos. Vamos entrar na próxima temporada com este trio de goleiros; esse é o plano.”

  • Eberl dá a entender que vai contratar um atacante

    O Bayern também deu fortes indícios sobre seus próximos alvos de contratação no mercado ofensivo. “Concordamos que contrataremos um jogador de ataque se ele estiver dentro do nosso orçamento”, afirmou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, antes da vitória na final da Copa da Alemanha contra o Stuttgart, em Berlim, durante um evento do jornal Bild. “Tivemos uma conversa muito produtiva e esperamos poder avançar nessa questão.”

  • Anthony GordonGetty Images

    A saga das transferências de verão está por vir

    Uma decisão definitiva sobre esta complexa negociação de troca pode se arrastar até o final do verão devido aos compromissos da Copa do Mundo. Nubel está atualmente a serviço da seleção alemã no torneio na América do Norte, enquanto o Newcastle avalia simultaneamente alternativas mais jovens, como o goleiro do Lens, Robin Risser. Dada a necessidade de Eddie Howe de um reforço defensivo de alto nível imediato, os dirigentes do Newcastle enfrentam uma decisão difícil sobre se devem aceitar a proposta e deixar Gordon partir para a Alemanha.