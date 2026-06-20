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O Bayern de Munique prepara um novo contrato lucrativo para Michael Olise, enquanto Harry Kane deve esperar até depois da Copa do Mundo para retomar as negociações
O Bayern tenta impedir a saída de Olise
Após duas temporadas sensacionais na Alemanha, Olise tornou-se alvo de intenso interesse por parte do Real Madrid e do Liverpool. O jogador da seleção francesa, que atualmente representa seu país na Copa do Mundo, é o alvo dos campeões espanhóis. No entanto, o Bayern está determinado a manter o ponta de 24 anos, que chegou à Alemanha em 2024.
De acordo com o Mirror, a diretoria do Bayern está pronta para oferecer ao ex-jogador do Crystal Palace uma renovação para além de 2029, quando seu contrato atual expira, a fim de combater o interesse de Madrid e do Liverpool. O acordo proposto faria com que seu salário anual disparasse de 13 milhões de libras para 22 milhões de libras, um valor destinado a ofuscar qualquer oferta potencial de Madrid.
Kane dá notícias sobre o contrato
Embora o futuro de Olise seja a prioridade imediata, o Bayern também está trabalhando nos bastidores para prolongar a permanência de Harry Kane na Allianz Arena para além de 2027, conforme noticiado pela Sky Germany. O capitão da Inglaterra vem apresentando um desempenho sensacional, após uma temporada em que marcou impressionantes 61 gols em 51 partidas em todas as competições. Relatos indicam que já ocorreram discussões iniciais sobre uma renovação que manteria o jogador de 32 anos em Munique até 2029.
No entanto, os torcedores terão que aguardar uma decisão final, já que o atacante prioriza a glória internacional neste verão. Kane estaria aberto a permanecer no clube, mas não tomará uma decisão definitiva sobre seu futuro até que a Copa do Mundo termine. O Bayern pagou originalmente 80 milhões de libras (95 milhões de euros) para tirar o atacante do Tottenham em 2023, e ele continua sendo um dos jogadores mais bem pagos do clube, com um salário bruto que chega a 25 milhões de euros por ano.
Hainer desmente rumores sobre a saída de Olise
O presidente do Bayern, Herbert Hainer, pôs fim às especulações sobre o futuro de Olise, afirmando que o gigante alemão não tem intenção de vender o ponta, em meio a notícias de que o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, estaria preparando uma oferta de 150 milhões de euros pelo francês.
Em entrevista ao jornal “Bild” durante uma visita a um fã-clube, Hainer enfatizou: “Michael Olise é jogador do Bayern de Munique com um contrato de longo prazo, e nós não vendemos nossos jogadores. Se Florentino Pérez quiser enviar uma oferta — o que ele ainda não fez —, pode poupar-se do esforço.”
- AFP
A consistência é fundamental para Kompany
O desejo de manter tanto Olise quanto Kane ressalta a ambição do Bayern de preservar seu domínio sob o comando de Vincent Kompany. Olise foi uma peça fundamental desse sucesso, marcando 22 gols e dando 31 assistências em todas as competições. Seu bom desempenho se refletiu também no cenário internacional, onde foi eleito o Melhor Jogador da Partida em sua estreia na Copa do Mundo, na vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal.
Ao garantir a permanência de Olise com condições que o tornariam um dos jogadores mais bem pagos da Europa e, eventualmente, ao manter Kane no clube, o Bayern está enviando uma mensagem clara aos seus rivais continentais. O gigante bávaro não tem intenção de se tornar um “clube vendedor”, mesmo diante do poder financeiro da Premier League ou do prestígio do Real Madrid. Por enquanto, o foco permanece no torneio na América do Norte, antes que as negociações formais sejam retomadas em Munique.