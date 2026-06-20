O Bayern de Munique prepara um novo contrato lucrativo para Michael Olise, enquanto Harry Kane deve esperar até depois da Copa do Mundo para retomar as negociações

Após duas temporadas sensacionais na Alemanha, Olise tornou-se alvo de intenso interesse por parte do Real Madrid e do Liverpool. O jogador da seleção francesa, que atualmente representa seu país na Copa do Mundo, é o alvo dos campeões espanhóis. No entanto, o Bayern está determinado a manter o ponta de 24 anos, que chegou à Alemanha em 2024.

De acordo com o Mirror, a diretoria do Bayern está pronta para oferecer ao ex-jogador do Crystal Palace uma renovação para além de 2029, quando seu contrato atual expira, a fim de combater o interesse de Madrid e do Liverpool. O acordo proposto faria com que seu salário anual disparasse de 13 milhões de libras para 22 milhões de libras, um valor destinado a ofuscar qualquer oferta potencial de Madrid.