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O Bayern de Munique pode demitir o diretor de transferências, já que a diretoria considera que ele é muito brando com os agentes e que "prejudicou" a reputação do gigante da Bundesliga
Um conselho de administração vigilante
Nos bastidores do Bayern, a temporada esportiva está dando lugar a intensas manobras políticas. Na segunda-feira, o poderoso conselho fiscal do clube, presidido por Herbert Hainer, se reunirá para avaliar o trabalho da diretoria executiva. No centro dessas discussões está Eberl, cujo contrato atual – assim como os do CEO Jan-Christian Dreesen e do diretor esportivo Christoph Freund – está previsto para expirar no verão de 2027. Enquanto as renovações de Dreesen e Freund são vistas como uma “mera formalidade”, Eberl se encontra em uma posição em que precisa lutar ativamente para manter a confiança do conselho.
De acordo com o Sport1, alguns membros do conselho estão cada vez mais desiludidos com os métodos de Eberl. Foram levantadas preocupações de que ele se deixa influenciar com demasiada facilidade pelos agentes dos jogadores, adotando uma abordagem branda em vez de manter a reputação de firmeza que o Bayern historicamente detém no mercado de transferências. Essa percepção de fraqueza nas negociações teria levado a renovações de contrato desnecessariamente caras e, aos olhos de alguns diretores, prejudicado a reputação global do clube.
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Hoeness faz advertências públicas
A tensão em torno de Eberl não é exatamente novidade, já que o presidente honorário Uli Hoeness já havia manifestado suas preocupações de forma bastante pública. Durante uma participação no Sport1, Hoeness lançou uma indireta ao diretor, sugerindo que ele era “bastante sensível” e precisava se fortalecer para atender às exigências do gigante bávaro. Essa repreensão pública serviu como um indicador precoce de que o estilo de Eberl não estava alinhado com os valores tradicionais da hierarquia do clube.
O executivo de 52 anos também foi acusado de agir sozinho em decisões importantes e de não promover uma “cultura de debate” saudável dentro da equipe executiva. Os críticos argumentam que sua estratégia de transferências, se tivesse sido totalmente implementada, teria levado a uma “explosão de custos” e a um elenco inchado de jogadores secundários. A tentativa fracassada de contratar alvos como Nick Woltemade e Florian Wirtz apenas jogou lenha na fogueira, com relatos descrevendo as fases anteriores de planejamento como “parcialmente caóticas”.
Os sucessos como escudo
Apesar da pressão crescente, Eberl não carece de defensores nem de conquistas. Ele pode reivindicar grande parte do mérito pela contratação do técnico Vincent Kompany, uma jogada vista internamente como um sucesso do diretor esportivo. Além disso, a contratação de grande repercussão de Michael Olise está sendo atribuída à iniciativa de Eberl.
Em uma recente demonstração de apoio, Hoeness reforçou a posição de Eberl durante uma entrevista à DAZN, afirmando: “Essa foi uma decisão que basicamente remonta a Max.” Esse apoio público serve como uma “vitória de ponto” vital para Eberl na batalha em curso pela autoridade dentro da hierarquia de liderança multifacetada do Bayern, proporcionando-lhe um respiro muito necessário antes da avaliação oficial da diretoria.
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O prazo de 2027 que se aproxima
De acordo com os estatutos do clube, o futuro de Eberl a longo prazo só poderá ser decidido oficialmente um ano antes do término de seu contrato, em 2027. Isso lhe dá uma janela de oportunidade para provar que seus críticos estão errados durante as próximas janelas de transferências.
Desde que Eberl chegou ao Bayern, o clube conquistou três troféus — dois títulos da Bundesliga e a Supercopa da DFL. Ele agora tem a oportunidade de adicionar um quarto título a essa lista caso o time bávaro vença o Stuttgart na final da DFB-Pokal, em 23 de maio.