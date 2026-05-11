O Bayern de Munique pode demitir o diretor de transferências, já que a diretoria considera que ele é muito brando com os agentes e que "prejudicou" a reputação do gigante da Bundesliga

Nos bastidores do Bayern, a temporada esportiva está dando lugar a intensas manobras políticas. Na segunda-feira, o poderoso conselho fiscal do clube, presidido por Herbert Hainer, se reunirá para avaliar o trabalho da diretoria executiva. No centro dessas discussões está Eberl, cujo contrato atual – assim como os do CEO Jan-Christian Dreesen e do diretor esportivo Christoph Freund – está previsto para expirar no verão de 2027. Enquanto as renovações de Dreesen e Freund são vistas como uma “mera formalidade”, Eberl se encontra em uma posição em que precisa lutar ativamente para manter a confiança do conselho.

De acordo com o Sport1, alguns membros do conselho estão cada vez mais desiludidos com os métodos de Eberl. Foram levantadas preocupações de que ele se deixa influenciar com demasiada facilidade pelos agentes dos jogadores, adotando uma abordagem branda em vez de manter a reputação de firmeza que o Bayern historicamente detém no mercado de transferências. Essa percepção de fraqueza nas negociações teria levado a renovações de contrato desnecessariamente caras e, aos olhos de alguns diretores, prejudicado a reputação global do clube.