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O Bayern de Munique planeja uma oferta de 50 milhões de libras por Anthony Gordon, enquanto Vincent Kompany vê o craque do Newcastle como o rival ideal para Luis Díaz
Kompany tem Gordon na mira para reforçar o ataque do Bayern
De acordo com a Sky, o Bayern identificou Gordon como seu “candidato ideal” para reforçar as opções ofensivas do clube. O ponta do Newcastle impressionou os olheiros da Baviera após uma excelente temporada 2025-26. Gordon chegou ao Newcastle vindo do Everton em janeiro de 2023 por mais de € 45 milhões (£ 38 milhões) e, desde então, tornou-se um dos jogadores de ponta mais perigosos da Inglaterra. A equipe de recrutamento do Bayern acredita que seu estilo de jogo direto e sua velocidade acrescentariam uma nova dimensão ao seu ataque.
Já ocorreram discussões iniciais entre representantes do Bayern e a equipe de Gordon. Kompany está ansioso para contratar um atacante versátil, capaz de atuar em várias posições no ataque, e o jogador da seleção inglesa é visto como um concorrente ideal para Diaz.
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Newcastle está decidido a manter seu importante ponta
Apesar do crescente interesse do Bayern, não se espera que o Newcastle aceite ofertas facilmente. Gordon tornou-se um dos jogadores mais influentes do clube e uma figura-chave no esquema de Eddie Howe. O ponta também tem contrato com o St James’ Park até 2030, o que coloca o Newcastle em uma posição de força nas negociações. É importante ressaltar que não há cláusula de rescisão no contrato, o que significa que o clube mantém total controle sobre o futuro do jogador. Consequentemente, qualquer clube que pretenda contratá-lo provavelmente precisará apresentar uma proposta financeira significativa. Relatos sugerem que seria necessária uma quantia de cerca de £ 50 milhões (€ 60 milhões) apenas para iniciar negociações formais.
Velocidade e explosão chamam a atenção do Bayern
O interesse do Bayern deve-se, em grande parte, ao perfil físico e técnico de Gordon. O ponta é conhecido por sua velocidade, dribles diretos e capacidade de isolar os defensores em situações de um contra um. Uma estatística que chamou a atenção do Bayern é sua velocidade máxima. Gordon atingiu 37,92 km/h na Liga dos Campeões nesta temporada, o que o coloca entre os jogadores mais rápidos da Europa. Essas características se alinham perfeitamente com a abordagem tática de Kompany, que enfatiza transições rápidas e um jogo agressivo pelas laterais. A adição de Gordon ao lado de Diaz e Jamal Musiala poderia fortalecer o dinâmico setor ofensivo do Bayern.
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E agora?
Embora as conversas com os representantes de Gordon sejam descritas como “muito concretas”, o Bayern ainda não iniciou negociações oficiais com o Newcastle. A postura firme do clube da Premier League faz com que a situação continue delicada. No entanto, espera-se que o Bayern continue acompanhando de perto o ponta à medida que a janela de transferências de verão se aproxima.