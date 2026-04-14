O Bayern de Munique planeja uma oferta de 50 milhões de libras por Anthony Gordon, enquanto Vincent Kompany vê o craque do Newcastle como o rival ideal para Luis Díaz

De acordo com a Sky, o Bayern identificou Gordon como seu “candidato ideal” para reforçar as opções ofensivas do clube. O ponta do Newcastle impressionou os olheiros da Baviera após uma excelente temporada 2025-26. Gordon chegou ao Newcastle vindo do Everton em janeiro de 2023 por mais de € 45 milhões (£ 38 milhões) e, desde então, tornou-se um dos jogadores de ponta mais perigosos da Inglaterra. A equipe de recrutamento do Bayern acredita que seu estilo de jogo direto e sua velocidade acrescentariam uma nova dimensão ao seu ataque.

Já ocorreram discussões iniciais entre representantes do Bayern e a equipe de Gordon. Kompany está ansioso para contratar um atacante versátil, capaz de atuar em várias posições no ataque, e o jogador da seleção inglesa é visto como um concorrente ideal para Diaz.