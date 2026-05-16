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O Bayern de Munique "já estaria sondando" Josko Gvardiol, enquanto um ex-jogador do clube incentiva os campeões da Bundesliga a contratarem o zagueiro do Manchester City
Matthaus dá a entender que o Bayern está interessado
De acordo com a lenda do futebol alemão Lothar Matthäus, o Bayern está bem interessado em Gvardiol. O comentarista de 65 anos sugeriu que o gigante bávaro já está preparando o terreno para uma possível transferência, com o objetivo de trazer o zagueiro de volta à Bundesliga após sua passagem bem-sucedida pelo RB Leipzig.
“Tenho um jogador em mente e ouvi dizer que já estão sendo feitas consultas”, disse Matthaus à Sky. “Um ex-jogador da Bundesliga do Leipzig, que atualmente joga pelo Manchester City, lateral-esquerdo, também pode atuar na zaga. O nome dele é Gvardiol.”
Esses comentários coincidem com relatos do TEAMtalk sugerindo que o Bayern já fez contato inicial com os representantes do jogador de 24 anos para avaliar sua disposição em se transferir.
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Situação no Etihad Stadium
Gvardiol consolidou-se como titular regular sob o comando de Pep Guardiola desde sua transferência de € 90 milhões para a Inglaterra em 2023. No entanto, sua atual temporada foi prejudicada por uma fratura na tíbia sofrida em janeiro, o que o limitou a apenas 17 partidas na Premier League até o momento. Apesar desse contratempo, sua reputação como um dos melhores zagueiros da Europa permanece intacta.
O City estaria interessado em garantir o futuro de Gvardiol a longo prazo. A diretoria do clube estaria trabalhando na renovação do contrato do zagueiro, cujo acordo atual vai até 2028. Muitos no Etihad acreditam que o croata continua feliz em Manchester, mas a perspectiva de um papel de liderança na Allianz Arena pode ser tentadora.
A instabilidade defensiva do Bayern
O interesse em Gvardiol surge em um momento de transição para a defesa do Bayern. Embora Jonathan Tah e Dayot Upamecano tenham sido a dupla de zagueiros preferida de Vincent Kompany, o futuro de vários outros defensores permanece incerto. Alphonso Davies e Hiroki Ito têm enfrentado problemas com lesões, e as preocupações com a condição física do astro canadense chegam a colocar em dúvida sua participação na Copa do Mundo.
Kim Min-jae também tem sido associado a uma possível saída, após perder espaço na equipe titular em alguns momentos. Com as especulações em torno das possíveis vendas de Davies e Ito neste verão, a capacidade de Gvardiol de atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central o torna uma opção extremamente atraente para o gigante alemão.
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O Real Madrid entra na disputa em meio a uma reformulação do elenco
Além do Bayern, o Real Madrid surgiu como um possível interessado. Após uma temporada sem títulos, os “Blancos” estariam se preparando para uma grande reformulação do elenco, o que poderia afetar diretamente a sua defesa central. Questões importantes permanecem sem resposta, especialmente no que diz respeito ao futuro de Antonio Rüdiger, cujo contrato está previsto para expirar neste verão.