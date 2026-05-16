O Bayern de Munique "já estaria sondando" Josko Gvardiol, enquanto um ex-jogador do clube incentiva os campeões da Bundesliga a contratarem o zagueiro do Manchester City

De acordo com a lenda do futebol alemão Lothar Matthäus, o Bayern está bem interessado em Gvardiol. O comentarista de 65 anos sugeriu que o gigante bávaro já está preparando o terreno para uma possível transferência, com o objetivo de trazer o zagueiro de volta à Bundesliga após sua passagem bem-sucedida pelo RB Leipzig.

“Tenho um jogador em mente e ouvi dizer que já estão sendo feitas consultas”, disse Matthaus à Sky. “Um ex-jogador da Bundesliga do Leipzig, que atualmente joga pelo Manchester City, lateral-esquerdo, também pode atuar na zaga. O nome dele é Gvardiol.”

Esses comentários coincidem com relatos do TEAMtalk sugerindo que o Bayern já fez contato inicial com os representantes do jogador de 24 anos para avaliar sua disposição em se transferir.