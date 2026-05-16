Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

O Bayern de Munique "já estaria sondando" Josko Gvardiol, enquanto um ex-jogador do clube incentiva os campeões da Bundesliga a contratarem o zagueiro do Manchester City

J. Gvardiol
Bayern de Munique
Manchester City
Real Madrid
Bundesliga
La Liga
Premier League
Mercado da bola

O Bayern de Munique estaria intensificando seu interesse pelo zagueiro do Manchester City, Josko Gvardiol, na tentativa de reformular sua linha defensiva para a próxima temporada. O jogador da seleção croata tornou-se um alvo prioritário para o gigante da Bundesliga, que estaria avaliando a possibilidade de contratar o versátil ex-jogador do RB Leipzig.

  • Matthaus dá a entender que o Bayern está interessado

    De acordo com a lenda do futebol alemão Lothar Matthäus, o Bayern está bem interessado em Gvardiol. O comentarista de 65 anos sugeriu que o gigante bávaro já está preparando o terreno para uma possível transferência, com o objetivo de trazer o zagueiro de volta à Bundesliga após sua passagem bem-sucedida pelo RB Leipzig.

    “Tenho um jogador em mente e ouvi dizer que já estão sendo feitas consultas”, disse Matthaus à Sky. “Um ex-jogador da Bundesliga do Leipzig, que atualmente joga pelo Manchester City, lateral-esquerdo, também pode atuar na zaga. O nome dele é Gvardiol.”

    Esses comentários coincidem com relatos do TEAMtalk sugerindo que o Bayern já fez contato inicial com os representantes do jogador de 24 anos para avaliar sua disposição em se transferir.

    • Publicidade
  • Nottingham Forest v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Situação no Etihad Stadium

    Gvardiol consolidou-se como titular regular sob o comando de Pep Guardiola desde sua transferência de € 90 milhões para a Inglaterra em 2023. No entanto, sua atual temporada foi prejudicada por uma fratura na tíbia sofrida em janeiro, o que o limitou a apenas 17 partidas na Premier League até o momento. Apesar desse contratempo, sua reputação como um dos melhores zagueiros da Europa permanece intacta.

    O City estaria interessado em garantir o futuro de Gvardiol a longo prazo. A diretoria do clube estaria trabalhando na renovação do contrato do zagueiro, cujo acordo atual vai até 2028. Muitos no Etihad acreditam que o croata continua feliz em Manchester, mas a perspectiva de um papel de liderança na Allianz Arena pode ser tentadora.

  • A instabilidade defensiva do Bayern

    O interesse em Gvardiol surge em um momento de transição para a defesa do Bayern. Embora Jonathan Tah e Dayot Upamecano tenham sido a dupla de zagueiros preferida de Vincent Kompany, o futuro de vários outros defensores permanece incerto. Alphonso Davies e Hiroki Ito têm enfrentado problemas com lesões, e as preocupações com a condição física do astro canadense chegam a colocar em dúvida sua participação na Copa do Mundo.

    Kim Min-jae também tem sido associado a uma possível saída, após perder espaço na equipe titular em alguns momentos. Com as especulações em torno das possíveis vendas de Davies e Ito neste verão, a capacidade de Gvardiol de atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro central o torna uma opção extremamente atraente para o gigante alemão.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O Real Madrid entra na disputa em meio a uma reformulação do elenco

    Além do Bayern, o Real Madrid surgiu como um possível interessado. Após uma temporada sem títulos, os “Blancos” estariam se preparando para uma grande reformulação do elenco, o que poderia afetar diretamente a sua defesa central. Questões importantes permanecem sem resposta, especialmente no que diz respeito ao futuro de Antonio Rüdiger, cujo contrato está previsto para expirar neste verão.