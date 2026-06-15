Após seu gol na estreia na Copa do Mundo contra o Brasil, o Bayern de Munique deu o passo decisivo para garantir a contratação do atacante marroquino Ismael Saibari. As negociações das últimas semanas com o PSV Eindhoven, clube detentor dos direitos do jogador nascido em 2001, já haviam estabelecido as bases para um acordo que agora foi concluído em todos os seus aspectos.
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O Bayern de Munique fecha a contratação de Saibari: exames realizados nos Estados Unidos e 55 milhões de euros ao PSV Eindhoven pelo craque marroquino
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Segundo Fabrizio Romano, o Bayern de Munique pagará 55 milhões de euros por Saibari, que já passou pelos exames médicos nos Estados Unidos e se juntará aos seus novos companheiros assim que a Copa do Mundo terminar. Ele assinará um contrato válido até junho de 2031. Formado no Racing Genk, o jogador da seleção marroquina se transferiu para a Holanda e para o PSV Eindhoven no verão de 2020, disputando desde então 142 partidas e marcando 42 gols, além de conquistar 3 Eredivisie, 2 Copas da Holanda e 3 Supercopas. Na última temporada, encerrada com 19 gols e 9 assistências em 36 partidas, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato holandês.
JÁ FORAM GASTOS 110 MILHÕES
Saibari será a segunda contratação do Bayern de Munique nesta janela de transferências, já que, nos últimos dias, o clube havia chegado a um acordo total com o Eintracht de Frankfurt pelo lateral-esquerdo Nathaniel Brown, que, por sua vez, está disputando a Copa do Mundo pela Alemanha. Também pelo lateral nascido em 2003, o clube campeão da última Bundesliga gastou 55 milhões de euros, elevando assim para 110 milhões o total de gastos nestas primeiras semanas do verão.