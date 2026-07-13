O Bayern de Munique faz uma proposta por Jules Koundé, enquanto é revelada a posição do lateral do Barcelona sobre a transferência

De acordo com o BILD, o Bayern entrou na disputa por Koundé, entrando em contato com o círculo mais próximo do jogador nos últimos dias para discutir uma possível transferência para a Allianz Arena. O gigante bávaro está interessado em conhecer a situação contratual atual do francês e sua disposição em deixar a Catalunha após uma temporada nacional de altos e baixos no Camp Nou.

Embora o clube alemão esteja ansioso para garantir seus serviços, fontes próximas ao jogador sugerem que a prioridade atual de Koundé é permanecer no Blaugrana.

Após uma passagem revigorante pela Copa do Mundo, o zagueiro está determinado a lutar por sua vaga e provar seu valor sob o comando de Hansi Flick. Apesar do interesse de Munique, ainda não foram iniciadas negociações formais entre os clubes.



