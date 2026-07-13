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O Bayern de Munique faz uma proposta por Jules Koundé, enquanto é revelada a posição do lateral do Barcelona sobre a transferência
O Bayern apresenta uma consulta formal
De acordo com o BILD, o Bayern entrou na disputa por Koundé, entrando em contato com o círculo mais próximo do jogador nos últimos dias para discutir uma possível transferência para a Allianz Arena. O gigante bávaro está interessado em conhecer a situação contratual atual do francês e sua disposição em deixar a Catalunha após uma temporada nacional de altos e baixos no Camp Nou.
Embora o clube alemão esteja ansioso para garantir seus serviços, fontes próximas ao jogador sugerem que a prioridade atual de Koundé é permanecer no Blaugrana.
Após uma passagem revigorante pela Copa do Mundo, o zagueiro está determinado a lutar por sua vaga e provar seu valor sob o comando de Hansi Flick. Apesar do interesse de Munique, ainda não foram iniciadas negociações formais entre os clubes.
A evolução da postura do Barcelona em relação às vendas
Embora Koundé continue sendo um jogador essencial, ele não é mais considerado totalmente inalienável pelo Barcelona. As atuais considerações financeiras do clube significam que a diretoria está disposta a ouvir ofertas significativas pela maioria dos jogadores do elenco, desde que o valor exigido seja atingido. A diretoria observou uma falta de regularidade em seu desempenho no ano passado, o que levou a discussões internas sobre seu futuro antes que suas atuações heroicas na Copa do Mundo mudassem o panorama.
O clube já havia tomado medidas para proteger o valor de Koundé em agosto passado, prorrogando seu contrato até 2030 para afastar o interesse do Manchester City. Pep Guardiola era um admirador de longa data do zagueiro, o que levou o Barça a melhorar suas condições contratuais e consolidar seu futuro.
No entanto, com o Bayern de Munique agora de olho nele, os blaugranas se encontram em uma encruzilhada: devem lucrar com a venda ou apostar que o jogador mantenha sua boa forma internacional em casa.
O desempenho na Copa do Mundo reacende o interesse da elite
Koundé tem sido, sem dúvida, um dos jogadores mais consistentes na Copa do Mundo de 2026, tornando-se uma presença constante no time titular de Didier Deschamps. Tendo disputado a grande maioria das partidas da campanha até o momento, o ex-jogador do Sevilla tem garantido solidez defensiva ao lado de nomes como William Saliba e Dayot Upamecano.
Sua capacidade de neutralizar os alas adversários relembrou à elite europeia que ele continua sendo um dos principais especialistas em sua posição.
Esse ressurgimento foi uma boa notícia para o Barcelona, já que o jogador teve dificuldades para manter um ritmo consistente em algumas fases da última temporada do clube. Apesar de alguns lapsos de concentração que custaram caro à equipe, seu histórico na seleção elevou seu valor de mercado de volta à marca de 60 milhões de euros.
“Tenho contrato com o Barcelona até 2030”, afirmou Koundé recentemente, reafirmando seu compromisso de longo prazo com o projeto na Espanha.
- getty
Koundé desafia seus companheiros do Barça
Koundé agora se prepara para defender a França quando enfrentar seus companheiros do Barcelona, que agora representam a Espanha, em uma partida das semifinais da Copa do Mundo na terça-feira, em Arlington, no Texas.
Os Bleus buscam a vitória e uma vaga na final da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, onde enfrentariam o vencedor da partida entre Argentina e Inglaterra.
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