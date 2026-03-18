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O Bayern de Munique exerce a opção de recompra em uma negociação vantajosa, com uma grande liquidação de verão prevista
De jovem promessa da base a estrela da segunda divisão
Essa jogada estratégica representa uma conquista significativa para o clube, considerando a reputação em ascensão de Aseko e sua impressionante versatilidade. Integrante da base do Bayern desde julho de 2022, esse jogador incansável e dotado de um pé direito habilidoso passou por um desenvolvimento notável desde que foi emprestado ao Hannover em fevereiro do ano passado. Agora titular indiscutível sob o comando do técnico Christian Titz, ele disputou 25 das 26 partidas possíveis nesta temporada, tornando-se uma das estrelas em ascensão da atual segunda divisão.
Kompany avaliará jovem promessa na pré-temporada
O técnico Vincent Kompany está ansioso para observar mais de perto o jogador formado na base durante a próxima pré-temporada, segundo reportagem da Sky Sport. Aseko chamou a atenção com três gols e cinco assistências nesta temporada. Diz-se que Kompany aprecia a segurança técnica e a disciplina tática do jogador, o que torna sua avaliação durante a pré-temporada uma prioridade para a comissão técnica.
A reformulação do meio-campo pode levar a uma onda de transferências no verão
Apesar da cláusula de recompra, o futuro a longo prazo de Aseko na Allianz Arena permanece incerto, já que o Bayern planeja uma reformulação significativa no meio-campo. Embora uma venda não tenha sido descartada, a Sky informa que a provável saída de Leon Goretzka no meio do ano poderia abrir uma vaga para ele no elenco de Kompany.
O diretor esportivo Christoph Freund elogiou recentemente o jogador da seleção sub-21, dizendo: “Noel está indo muito bem. Ele se integrou muito bem à equipe e vem melhorando a cada jogo. Ele traz agressividade e uma qualidade que é muito interessante para nós.” Embora Freund tenha confirmado que o clube “continuará acompanhando-o de perto”, a possível chegada de alvos como Kennet Eichhorn ainda poderia bloquear seu caminho. Consequentemente, se surgir uma oferta substancial, o clube pode se sentir tentado a vender o jovem jogador com um lucro significativo.
A Aseko continua aberta a todas as possibilidades futuras
O jogador mantém os pés no chão em relação aos seus próximos passos e está atualmente focado no Hannover, cuja equipe se encontra a apenas três pontos de uma vaga de promoção. “Todo atleta sonha em jogar pelas melhores equipes possíveis em algum momento”, afirmou Aseko, mas ele não descarta a possibilidade de permanecer na 2. Bundesliga por mais um ano para garantir tempo de jogo regular. “Não quero descartar nada e quero manter todas as minhas opções em aberto por enquanto”, explicou. Apesar disso, ele mantém uma comunicação aberta com Munique: “Naturalmente, há um intercâmbio e discussões regulares com os responsáveis tanto do Bayern quanto do Hannover. Conversei com Christoph Freund; ele está orgulhoso do meu desenvolvimento e me disse para continuar me esforçando e não desistir”, acrescentou.
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