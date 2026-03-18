O Bayern de Munique exerce a opção de recompra em uma negociação vantajosa, com uma grande liquidação de verão prevista

Apesar da cláusula de recompra, o futuro a longo prazo de Aseko na Allianz Arena permanece incerto, já que o Bayern planeja uma reformulação significativa no meio-campo. Embora uma venda não tenha sido descartada, a Sky informa que a provável saída de Leon Goretzka no meio do ano poderia abrir uma vaga para ele no elenco de Kompany.

O diretor esportivo Christoph Freund elogiou recentemente o jogador da seleção sub-21, dizendo: “Noel está indo muito bem. Ele se integrou muito bem à equipe e vem melhorando a cada jogo. Ele traz agressividade e uma qualidade que é muito interessante para nós.” Embora Freund tenha confirmado que o clube “continuará acompanhando-o de perto”, a possível chegada de alvos como Kennet Eichhorn ainda poderia bloquear seu caminho. Consequentemente, se surgir uma oferta substancial, o clube pode se sentir tentado a vender o jovem jogador com um lucro significativo.



