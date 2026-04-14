O Bayern de Munique estaria de olho em uma transferência surpresa de uma nova estrela da Premier League para, possivelmente, reforçar a equipe ao lado de Harry Kane

Os grandes clubes da Bundesliga têm acompanhado de perto Brobbey com vistas a uma possível contratação no verão. O atacante de 24 anos tem sido uma das muitas contratações inspiradas do Sunderland, revelando-se uma surpresa positiva em sua primeira temporada na Premier League. De acordo com o jornal The Independent, o Bayern vê o ex-jogador do Ajax como um perfil capaz de complementar seu atual esquema ofensivo, liderado por Kane.

Brobbey marcou seis gols em 25 jogos da Premier League até agora nesta temporada, mas é sua contribuição geral que chamou a atenção dos clubes de elite da Europa. Ele impressionou principalmente os clubes mais ricos com a forma como seus movimentos e impacto físico representam o estilo de jogo do atacante moderno mais procurado. Com o Bayern buscando aprimorar seu elenco, a versatilidade do jogador da seleção holandesa o torna uma opção atraente.