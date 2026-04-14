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O Bayern de Munique estaria de olho em uma transferência surpresa de uma nova estrela da Premier League para, possivelmente, reforçar a equipe ao lado de Harry Kane
O Bayern acompanha a rápida ascensão de Brobbey
Os grandes clubes da Bundesliga têm acompanhado de perto Brobbey com vistas a uma possível contratação no verão. O atacante de 24 anos tem sido uma das muitas contratações inspiradas do Sunderland, revelando-se uma surpresa positiva em sua primeira temporada na Premier League. De acordo com o jornal The Independent, o Bayern vê o ex-jogador do Ajax como um perfil capaz de complementar seu atual esquema ofensivo, liderado por Kane.
Brobbey marcou seis gols em 25 jogos da Premier League até agora nesta temporada, mas é sua contribuição geral que chamou a atenção dos clubes de elite da Europa. Ele impressionou principalmente os clubes mais ricos com a forma como seus movimentos e impacto físico representam o estilo de jogo do atacante moderno mais procurado. Com o Bayern buscando aprimorar seu elenco, a versatilidade do jogador da seleção holandesa o torna uma opção atraente.
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A análise avançada por trás do sucesso do Sunderland
O atacante foi contratado no verão passado, vindo do Ajax, em uma transação de € 20 milhões, com potencial de aumento para € 25 milhões, tendo anteriormente despertado o interesse de clubes como o Arsenal. Sua chegada a Tyneside não foi por acaso; ele foi contratado como parte do modelo de recrutamento baseado em análise de dados do Sunderland, que hoje é considerado um dos mais avançados da Premier League.
O Sunderland está empenhado em usar essa abordagem orientada por dados para melhorar constantemente sua posição, da mesma forma que clubes como o Brighton têm feito. No entanto, o sucesso do clube na identificação de talentos significa que agora ele enfrenta o desafio de mantê-los. O impacto imediato de Brobbey na primeira divisão inglesa poderia potencialmente mais que dobrar o valor de sua transferência, embora isso não tenha dissuadido o interesse do Bayern.
Tradição internacional e valor em ascensão
A cotação de Brobbey está em franca ascensão, mesmo fora do futebol nacional. O jogador da seleção holandesa tem praticamente garantida a vaga na seleção da Holanda para a Copa do Mundo de 2026, tendo participado da Euro 2024. Espera-se que essa exposição internacional faça com que seu valor de mercado aumente ainda mais antes da abertura da janela de transferências de verão. O Bayern continua demonstrando grande interesse, tendo em vista sua campanha de contratações para o verão.
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E agora?
Antes de realizar qualquer movimento oficial no mercado de transferências, o Bayern continuará focado em terminar a temporada com força total. Atualmente, o time lidera a tabela da Bundesliga, com 12 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Borussia Dortmund. Além disso, o Die Roten também tem chances de avançar para as semifinais da Liga dos Campeões após a vitória por 2 a 1 sobre o Real Madrid na partida de ida das quartas de final.
Enquanto isso, Brobbey buscará levar o Sunderland a uma vaga europeia, já que o time ocupa atualmente a décima posição na tabela da Premier League, apenas um ponto atrás do sétimo colocado, o Brentford.