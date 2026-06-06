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WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images
Adhe Makayasa

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O Bayern de Munique estaria "avaliando a contratação" do ponta do Liverpool, conforme surge uma revelação surpreendente sobre a transferência

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V. Kompany

O Bayern de Munique está estudando uma jogada surpreendente para contratar o promissor ponta do Liverpool, Rio Ngumoha, antes de mais uma movimentada janela de transferências. A equipe de Vincent Kompany aparentemente identificou o jogador da seleção juvenil da Inglaterra como seu principal alvo para a lateral esquerda, o que dá início a uma disputa intrigante com os dirigentes do Anfield.

  • O Bayern de Munique tem como alvo o jovem prodígio de Anfield

    De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Bayern está avaliando a possibilidade de contratar o ponta Ngumoha, do Liverpool, enquanto analisa vários candidatos para reforçar suas opções no ataque. O gigante da Bundesliga identificou o promissor jogador de 17 anos como seu principal alvo para a ala esquerda do ataque nesta janela de transferências. Embora Kompany e a diretoria estejam liderando essa busca, o clube ainda não entrou em contato formal com o Liverpool para iniciar negociações oficiais.

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  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    A diretoria do Anfield descarta rumores sobre uma saída

    A possibilidade de o jovem ponta deixar Merseyside foi bastante minimizada após uma temporada de destaque, na qual ele disputou 29 partidas em todas as competições. O jogador formado na base surgiu como um raro ponto positivo durante uma temporada desafiadora para os Reds, demonstrando imenso potencial na ala esquerda. Seu excelente desempenho no campeonato nacional e seu rápido desenvolvimento na equipe principal já lhe renderam uma reputação significativa, culminando em uma convocação de prestígio para treinar com a seleção principal na América do Norte.

  • A reestruturação estratégica dita os movimentos do mercado

    A relutância do Liverpool em se desfazer do jovem jogador decorre da necessidade urgente de reforçar as opções nas laterais, após a saída de Mohamed Salah e a provável saída de Federico Chiesa. Tendo já apostado no desenvolvimento de Ngumoha para compensar a anterior transferência de Luis Díaz para a Baviera, os Reds estão de olho no futuro sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, ao mesmo tempo em que têm como alvo Yan Diomande, do RB Leipzig. Por outro lado, o Bayern precisa de um planejamento de longo prazo para a lateral esquerda, pois seu ataque de nível mundial está envelhecendo gradualmente, com Serge Gnabry e Harry Kane ambos atualmente na casa dos 30 anos.

  • Rio Ngumoha - EnglandGetty

    A integração de Iraola está se aproximando

    Ngumoha encerrará sua valiosa experiência de treinamento com a seleção principal da Inglaterra na Flórida antes de retornar ao Reino Unido, já que não faz parte da lista final para o torneio. O jovem terá uma pré-temporada decisiva sob o comando de Iraola, na qual se espera que conquiste uma vaga de titular na ala esquerda. Enquanto isso, o Bayern acompanhará de perto sua situação enquanto decide se fará uma oferta formal para testar a determinação do Liverpool antes que a janela de transferências de verão se feche.