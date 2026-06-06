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O Bayern de Munique estaria "avaliando a contratação" do ponta do Liverpool, conforme surge uma revelação surpreendente sobre a transferência
O Bayern de Munique tem como alvo o jovem prodígio de Anfield
De acordo com uma reportagem do The Athletic, o Bayern está avaliando a possibilidade de contratar o ponta Ngumoha, do Liverpool, enquanto analisa vários candidatos para reforçar suas opções no ataque. O gigante da Bundesliga identificou o promissor jogador de 17 anos como seu principal alvo para a ala esquerda do ataque nesta janela de transferências. Embora Kompany e a diretoria estejam liderando essa busca, o clube ainda não entrou em contato formal com o Liverpool para iniciar negociações oficiais.
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A diretoria do Anfield descarta rumores sobre uma saída
A possibilidade de o jovem ponta deixar Merseyside foi bastante minimizada após uma temporada de destaque, na qual ele disputou 29 partidas em todas as competições. O jogador formado na base surgiu como um raro ponto positivo durante uma temporada desafiadora para os Reds, demonstrando imenso potencial na ala esquerda. Seu excelente desempenho no campeonato nacional e seu rápido desenvolvimento na equipe principal já lhe renderam uma reputação significativa, culminando em uma convocação de prestígio para treinar com a seleção principal na América do Norte.
A reestruturação estratégica dita os movimentos do mercado
A relutância do Liverpool em se desfazer do jovem jogador decorre da necessidade urgente de reforçar as opções nas laterais, após a saída de Mohamed Salah e a provável saída de Federico Chiesa. Tendo já apostado no desenvolvimento de Ngumoha para compensar a anterior transferência de Luis Díaz para a Baviera, os Reds estão de olho no futuro sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, ao mesmo tempo em que têm como alvo Yan Diomande, do RB Leipzig. Por outro lado, o Bayern precisa de um planejamento de longo prazo para a lateral esquerda, pois seu ataque de nível mundial está envelhecendo gradualmente, com Serge Gnabry e Harry Kane ambos atualmente na casa dos 30 anos.
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A integração de Iraola está se aproximando
Ngumoha encerrará sua valiosa experiência de treinamento com a seleção principal da Inglaterra na Flórida antes de retornar ao Reino Unido, já que não faz parte da lista final para o torneio. O jovem terá uma pré-temporada decisiva sob o comando de Iraola, na qual se espera que conquiste uma vaga de titular na ala esquerda. Enquanto isso, o Bayern acompanhará de perto sua situação enquanto decide se fará uma oferta formal para testar a determinação do Liverpool antes que a janela de transferências de verão se feche.