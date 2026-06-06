O Bayern de Munique estaria "avaliando a contratação" do ponta do Liverpool, conforme surge uma revelação surpreendente sobre a transferência

A relutância do Liverpool em se desfazer do jovem jogador decorre da necessidade urgente de reforçar as opções nas laterais, após a saída de Mohamed Salah e a provável saída de Federico Chiesa. Tendo já apostado no desenvolvimento de Ngumoha para compensar a anterior transferência de Luis Díaz para a Baviera, os Reds estão de olho no futuro sob o comando do novo técnico Andoni Iraola, ao mesmo tempo em que têm como alvo Yan Diomande, do RB Leipzig. Por outro lado, o Bayern precisa de um planejamento de longo prazo para a lateral esquerda, pois seu ataque de nível mundial está envelhecendo gradualmente, com Serge Gnabry e Harry Kane ambos atualmente na casa dos 30 anos.