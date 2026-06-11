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PSV Eindhoven v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traduzido por

O Bayern de Munique está prestes a fechar uma transferência de € 53 milhões por Ismael Saibari, enquanto o PSV insiste em receber uma quantia recorde para o clube

Mercado da bola
Bayern de Munique
Bundesliga
I. Saibari
PSV

O Bayern de Munique intensificou sua tentativa de contratar o craque do PSV, Ismael Saibari, apresentando uma oferta melhorada no valor total de € 53 milhões. O jogador da seleção marroquina tornou-se um alvo prioritário para o gigante da Bundesliga, que busca reforçar seu meio-campo antes do início da nova temporada.

  • O Bayern apresenta uma oferta melhorada por Saibari

    De acordo com o Eindhoven Dagblad, o Bayern aumentou significativamente sua oferta por Saibari, na tentativa de fechar o negócio pelo talentoso meia. O gigante alemão colocou na mesa uma proposta total de € 53 milhões, incluindo bônus vinculados ao desempenho, para convencer o PSV a se desfazer de seu valioso jogador.

    A estrutura do acordo consistiria em uma quantia fixa garantida de € 48 milhões, com a possibilidade de mais € 5 milhões em bônus. Saibari está atualmente a serviço da seleção marroquina, que se prepara para a Copa do Mundo, mas seus representantes estão trabalhando nos bastidores para facilitar o que seria uma transferência decisiva para sua carreira na Allianz Arena.

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  • FBL-NED-EREDIVISIE-PSV-ROTTERDAMAFP

    Uma transferência recorde para o PSV

    Apesar dos altos valores já em discussão, o clube holandês continua tentando obter o máximo valor possível nas negociações. O PSV não está focado apenas no valor total da transação, mas também insiste em condições e prazos de pagamento específicos que se encaixem em seu planejamento financeiro antes de dar o aval final para a transferência.

    Caso a transferência seja concluída pelo valor atual, Saibari se tornará oficialmente a transferência mais cara da história do PSV. Os atuais campeões da Eredivisie estão cientes do imenso valor que o jogador de 25 anos agrega ao time, mas parecem resignados a perdê-lo, dada a magnitude financeira da oferta de Munique.


  • Estratégia fiscal adia anúncio oficial

    Todas as partes envolvidas pretendem que o contrato seja assinado após 30 de junho. Esse prazo foi estrategicamente escolhido para proporcionar ao PSV vantagens fiscais específicas no que diz respeito à sua prestação de contas anual.

    No entanto, esse atraso administrativo não impedirá que as coisas sigam em frente. Entende-se que Saibari poderá realizar seus exames médicos antes dessa data para garantir que tudo esteja em ordem. Em uma demonstração de compromisso com o acordo, espera-se que o Bayern assuma os riscos de seguro durante o período intermediário entre os exames médicos e a ativação formal do contrato em julho.

  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    O histórico de Saibari no PSV

    A saída prevista de Saibari marcará o fim de uma passagem de grande sucesso por Eindhoven, onde ele se tornou um dos meio-campistas mais produtivos do futebol europeu. Suas estatísticas nas duas últimas temporadas foram notáveis, especialmente durante a campanha de 2025-26, quando marcou 19 gols e deu nove assistências em 39 partidas em todas as competições.

    Saibari conquistou oito troféus com o Eindhoven, incluindo três títulos da Eredivisie, duas Copas da KNVB e três Escudos Johan Cruyff.