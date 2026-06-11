O Bayern de Munique está prestes a fechar uma transferência de € 53 milhões por Ismael Saibari, enquanto o PSV insiste em receber uma quantia recorde para o clube

De acordo com o Eindhoven Dagblad, o Bayern aumentou significativamente sua oferta por Saibari, na tentativa de fechar o negócio pelo talentoso meia. O gigante alemão colocou na mesa uma proposta total de € 53 milhões, incluindo bônus vinculados ao desempenho, para convencer o PSV a se desfazer de seu valioso jogador.

A estrutura do acordo consistiria em uma quantia fixa garantida de € 48 milhões, com a possibilidade de mais € 5 milhões em bônus. Saibari está atualmente a serviço da seleção marroquina, que se prepara para a Copa do Mundo, mas seus representantes estão trabalhando nos bastidores para facilitar o que seria uma transferência decisiva para sua carreira na Allianz Arena.