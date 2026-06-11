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O Bayern de Munique está prestes a fechar uma transferência de € 53 milhões por Ismael Saibari, enquanto o PSV insiste em receber uma quantia recorde para o clube
O Bayern apresenta uma oferta melhorada por Saibari
De acordo com o Eindhoven Dagblad, o Bayern aumentou significativamente sua oferta por Saibari, na tentativa de fechar o negócio pelo talentoso meia. O gigante alemão colocou na mesa uma proposta total de € 53 milhões, incluindo bônus vinculados ao desempenho, para convencer o PSV a se desfazer de seu valioso jogador.
A estrutura do acordo consistiria em uma quantia fixa garantida de € 48 milhões, com a possibilidade de mais € 5 milhões em bônus. Saibari está atualmente a serviço da seleção marroquina, que se prepara para a Copa do Mundo, mas seus representantes estão trabalhando nos bastidores para facilitar o que seria uma transferência decisiva para sua carreira na Allianz Arena.
- AFP
Uma transferência recorde para o PSV
Apesar dos altos valores já em discussão, o clube holandês continua tentando obter o máximo valor possível nas negociações. O PSV não está focado apenas no valor total da transação, mas também insiste em condições e prazos de pagamento específicos que se encaixem em seu planejamento financeiro antes de dar o aval final para a transferência.
Caso a transferência seja concluída pelo valor atual, Saibari se tornará oficialmente a transferência mais cara da história do PSV. Os atuais campeões da Eredivisie estão cientes do imenso valor que o jogador de 25 anos agrega ao time, mas parecem resignados a perdê-lo, dada a magnitude financeira da oferta de Munique.
Estratégia fiscal adia anúncio oficial
Todas as partes envolvidas pretendem que o contrato seja assinado após 30 de junho. Esse prazo foi estrategicamente escolhido para proporcionar ao PSV vantagens fiscais específicas no que diz respeito à sua prestação de contas anual.
No entanto, esse atraso administrativo não impedirá que as coisas sigam em frente. Entende-se que Saibari poderá realizar seus exames médicos antes dessa data para garantir que tudo esteja em ordem. Em uma demonstração de compromisso com o acordo, espera-se que o Bayern assuma os riscos de seguro durante o período intermediário entre os exames médicos e a ativação formal do contrato em julho.
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O histórico de Saibari no PSV
A saída prevista de Saibari marcará o fim de uma passagem de grande sucesso por Eindhoven, onde ele se tornou um dos meio-campistas mais produtivos do futebol europeu. Suas estatísticas nas duas últimas temporadas foram notáveis, especialmente durante a campanha de 2025-26, quando marcou 19 gols e deu nove assistências em 39 partidas em todas as competições.
Saibari conquistou oito troféus com o Eindhoven, incluindo três títulos da Eredivisie, duas Copas da KNVB e três Escudos Johan Cruyff.