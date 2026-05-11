O jogador da seleção canadense sofreu uma lesão muscular grave na parte posterior da coxa esquerda durante a eliminação do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O diagnóstico de uma suspeita de ruptura significa que o jogador de 25 anos não voltará a jogar pelo gigante alemão no restante da temporada, e sua participação na Copa do Mundo neste verão está agora seriamente comprometida.

O diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, não escondeu sua decepção ao falar após a vitória do clube por 1 a 0 sobre o Wolfsburg. “Isso é muito amargo, especialmente para ele e, naturalmente, para nós também”, disse Freund em comentários destacados pelo Bild. “Ele se recuperou bem de sua grave lesão no joelho, e então lesões musculares continuaram atrapalhando sua recuperação. Ele nunca conseguiu realmente entrar no ritmo. É doloroso, é claro, e também é uma fase mentalmente difícil para ele no momento. Mas todos nós vamos apoiá-lo da melhor maneira possível e esperamos que ele volte em boa forma.”