Getty Images Sport
Traduzido por
O Bayern de Munique está preocupado com o estado psicológico de Alphonso Davies, depois que uma lesão “muito grave” colocou em dúvida as esperanças do astro canadense de disputar a Copa do Mundo
Um golpe devastador para o clube e para o país
O jogador da seleção canadense sofreu uma lesão muscular grave na parte posterior da coxa esquerda durante a eliminação do Bayern nas semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain. O diagnóstico de uma suspeita de ruptura significa que o jogador de 25 anos não voltará a jogar pelo gigante alemão no restante da temporada, e sua participação na Copa do Mundo neste verão está agora seriamente comprometida.
O diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund, não escondeu sua decepção ao falar após a vitória do clube por 1 a 0 sobre o Wolfsburg. “Isso é muito amargo, especialmente para ele e, naturalmente, para nós também”, disse Freund em comentários destacados pelo Bild. “Ele se recuperou bem de sua grave lesão no joelho, e então lesões musculares continuaram atrapalhando sua recuperação. Ele nunca conseguiu realmente entrar no ritmo. É doloroso, é claro, e também é uma fase mentalmente difícil para ele no momento. Mas todos nós vamos apoiá-lo da melhor maneira possível e esperamos que ele volte em boa forma.”
- Getty Images Sport
Problemas contínuos de condicionamento físico para o lateral
O histórico médico recente de Davies é preocupante. Depois de sofrer uma ruptura do ligamento cruzado e lesão na cartilagem do joelho direito em março de 2025, ele passou nove meses exaustivos afastado dos gramados. Desde que voltou, em dezembro, seu corpo tem falhado repetidamente. Ele sofreu uma ruptura de fibras musculares em fevereiro, seguida por uma distensão na coxa durante um confronto da Liga dos Campeões contra a Atalanta, em março.
O último revés é o terceiro problema muscular em apenas alguns meses, o que gera preocupações de que o ciclo constante de reabilitação esteja afetando mais sua mente do que seu corpo. Davies disputou 23 partidas em todas as competições pelo Bayern de Munique nesta temporada, acumulando 841 minutos em campo. Durante esse período, ele marcou um gol e deu cinco assistências.
As questões de saúde mental em destaque
A diretoria do Allianz Arena está particularmente atenta ao estado psicológico de Davies, tendo em vista suas revelações anteriores sobre sua saúde mental. Durante sua recuperação prolongada anterior, o zagueiro revelou em seu canal no YouTube que havia chegado a um ponto crítico. “Tive um colapso nervoso. Não sei o que aconteceu comigo. Tomei um banho e, de repente, comecei a chorar”, ele compartilhou anteriormente.
O técnico Vincent Kompany ecoou essas preocupações após as últimas notícias, dizendo: “Fisicamente, não estou preocupado. Ele vai voltar; tudo vai ficar bem novamente. Mas mentalmente, é simplesmente incrivelmente difícil.”
- AFP
A corrida pela Copa do Mundo
Com a Copa do Mundo marcada para acontecer de 11 de junho a 19 de julho, Davies está correndo contra o tempo. O torneio representa o ápice da carreira do zagueiro, mas Kompany sabe que a recuperação mental é tão importante quanto a fisioterapia. “Às vezes, não são as lesões graves que são difíceis. São essas lesões menores que sempre voltam, e que às vezes causam um abalo mental extra”, explicou o técnico.
Kompany continua esperançoso de que seu lateral-esquerdo estrela consiga encontrar forças para se concentrar no torneio de verão. “Mas, bem, ele precisa mudar o foco novamente muito rapidamente agora. Vamos ver o que acontece em relação à Copa do Mundo. Não há outra maneira, e nós vamos ajudar; vamos apoiá-lo”, acrescentou.