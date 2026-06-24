O Bayern de Munique está perto de chegar a um acordo para a renovação do contrato com o craque, após ter resolvido as divergências financeiras

Após meses de intensas negociações entre o Bayern de Munique e Laimer, parece ter sido alcançado um acordo definitivo. De acordo com uma reportagem do Sport1, Hoeness revelou acidentalmente a notícia positiva durante um evento recente na Alta Baviera.

Ao comentar sobre as negociações prolongadas, Hoeness teria afirmado que “em princípio, falta apenas a assinatura” para que Laimer renove seu contrato. Reportagens iniciais chegaram a sugerir que Hoeness teria afirmado que o contrato já havia sido assinado, embora agora seja amplamente entendido que o acordo verbal está firmemente estabelecido. Esse desdobramento traz um enorme alívio ao Bayern de Munique, que tem trabalhado incansavelmente para garantir a permanência de Laimer.



