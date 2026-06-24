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O Bayern de Munique está perto de chegar a um acordo para a renovação do contrato com o craque, após ter resolvido as divergências financeiras
Hoeness divulga detalhes do contrato
Após meses de intensas negociações entre o Bayern de Munique e Laimer, parece ter sido alcançado um acordo definitivo. De acordo com uma reportagem do Sport1, Hoeness revelou acidentalmente a notícia positiva durante um evento recente na Alta Baviera.
Ao comentar sobre as negociações prolongadas, Hoeness teria afirmado que “em princípio, falta apenas a assinatura” para que Laimer renove seu contrato. Reportagens iniciais chegaram a sugerir que Hoeness teria afirmado que o contrato já havia sido assinado, embora agora seja amplamente entendido que o acordo verbal está firmemente estabelecido. Esse desdobramento traz um enorme alívio ao Bayern de Munique, que tem trabalhado incansavelmente para garantir a permanência de Laimer.
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Um histórico brilhante no futebol alemão
Desde que chegou em transferência gratuita do Leipzig em 2023, Laimer se consolidou como um jogador fundamental. Anteriormente, ele disputou 190 partidas e marcou 15 gols pelo Leipzig. Pelo Bayern de Munique, Laimer já disputou 136 partidas, balançando as redes sete vezes.
Sua influência foi inegável na última temporada, quando disputou 47 partidas em todas as competições, marcando três gols e dando 13 assistências ao longo de 3.297 minutos. Sua rica coleção de troféus inclui dois títulos de campeão alemão e três vitórias na Copa da Alemanha.
A classificação para a Copa do Mundo está em jogo
Embora seu futuro no clube pareça definido, Laimer está, no momento, voltando toda a sua atenção para a seleção nacional. Representando a Áustria, ele já disputou 59 partidas pela seleção e marcou sete gols pelo seu país. A seleção nacional está enfrentando uma campanha desafiadora na Copa do Mundo, no Grupo J. Depois de garantir uma vitória crucial por 3 a 1 sobre a Jordânia, mas sofrer uma derrota por 2 a 0 para a Argentina, a Áustria enfrenta uma partida decisiva. A equipe enfrentará a Argélia na última rodada, quando Laimer e seus companheiros de equipe precisam garantir uma vitória para assegurar a classificação como vice-campeões do grupo.
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O que vem a seguir para o Bayern e Laimer?
Assim que a Áustria encerrar sua participação na Copa do Mundo, Laimer retornará à Alemanha para assinar oficialmente o contrato. Espera-se que o Bayern faça um anúncio formal logo após seu retorno. Com o contrato assinado e o impressionante prêmio de “Jogador Austríaco do Ano de 2025” em seu currículo, Laimer poderá se concentrar totalmente na conquista de mais troféus importantes.