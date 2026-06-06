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O Bayern de Munique está em negociações para fechar um acordo de € 60 milhões pela contratação de um ponta, após ter chegado a um acordo com o jogador, principal alvo de Vincent Kompany
O Bayern de Munique lança uma grande investida
De acordo com informações da Sky Sport, o Bayern está avançando rapidamente na tentativa de contratar Saibari, do PSV, após chegar a um acordo sobre os termos pessoais de um contrato válido até 2031. O clube alemão, detentor do recorde de títulos, iniciou negociações formais com a diretoria do time holandês para definir o valor final da transação. Embora se espere que o valor total da transação fique entre € 50 milhões e € 60 milhões, o campeão da Eredivisie detém uma vantagem significativa, já que o jogador da seleção marroquina permanece sob contrato até 2029.
Kompany identifica perfil essencial
A diretoria do Bayern de Munique deixou claro que o jogador não chega como alternativa a Anthony Gordon, que acabou de se transferir para o Barcelona. Kompany vê o versátil atacante como uma arma tática essencial, capaz de atuar em várias posições no ataque. O técnico estaria encantado com o dinamismo, a habilidade técnica, a velocidade impressionante e o físico formidável que Saibari demonstrou consistentemente ao longo de seus anos de formação explosiva nas categorias de base do Anderlecht, Mechelen e Genk.
Saibari é o destaque da campanha dominante do PSV
A valorização vertiginosa de Saibari reflete seu papel fundamental na campanha dominante do PSV que resultou na conquista do título em 2025-26, na qual o gigante de Eindhoven acumulou 84 pontos, terminando com uma vantagem impressionante de 19 pontos sobre o rival Feyenoord. O meio-campista teve um ano de excelência individual, marcando 15 gols e dando oito assistências em apenas 27 partidas no campeonato.
Se o time da Allianz Arena concluir a negociação com sucesso, o jogador com 29 convocações pela seleção nacional fará história ao se tornar o quarto marroquino a defender o Bayern, seguindo Medhi Benatia, Noussair Mazraoui e Adam Aznou.
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A exibição na Copa do Mundo antecede a transição
Saibari precisa rapidamente voltar seu foco para as obrigações internacionais, enquanto se prepara para liderar a campanha de Marrocos na Copa do Mundo de 2026. O torneio mundial servirá como vitrine, o que significa que o Bayern provavelmente desejará concluir as negociações com o clube antes que seu valor de mercado aumente ainda mais. Assim que o torneio terminar, o poderoso ponta enfrentará uma exigente transição na pré-temporada na Baviera, onde se espera que ele dispute imediatamente uma vaga na equipe titular na renovada linha de ataque de Kompany.