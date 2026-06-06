O Bayern de Munique está em negociações para fechar um acordo de € 60 milhões pela contratação de um ponta, após ter chegado a um acordo com o jogador, principal alvo de Vincent Kompany

A valorização vertiginosa de Saibari reflete seu papel fundamental na campanha dominante do PSV que resultou na conquista do título em 2025-26, na qual o gigante de Eindhoven acumulou 84 pontos, terminando com uma vantagem impressionante de 19 pontos sobre o rival Feyenoord. O meio-campista teve um ano de excelência individual, marcando 15 gols e dando oito assistências em apenas 27 partidas no campeonato.

Se o time da Allianz Arena concluir a negociação com sucesso, o jogador com 29 convocações pela seleção nacional fará história ao se tornar o quarto marroquino a defender o Bayern, seguindo Medhi Benatia, Noussair Mazraoui e Adam Aznou.