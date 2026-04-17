O Bayern de Munique está de olho no alvo do Manchester City e do Barcelona, enquanto Vincent Kompany busca contratar um novo lateral-direito

Esta não é a primeira vez que o ex-jogador do PSV é associado a uma transferência para o gigante alemão, tendo aparecido no radar do Bayern em várias janelas de transferências anteriores. Sua temporada atual foi prejudicada por uma lesão no tornozelo sofrida no final de 2025, que o deixou fora dos gramados por três meses antes de ele finalmente recuperar seu lugar na equipe titular em fevereiro. No entanto, suas atuações recentes comprovaram sua boa forma, enquanto o Inter continua sua marcha dominante rumo ao título da Série A, à frente do rival Napoli.