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O Bayern de Munique está de olho no alvo do Manchester City e do Barcelona, enquanto Vincent Kompany busca contratar um novo lateral-direito
Kompany busca reforços para a defesa
O gigante bávaro reacendeu seu interesse por Dumfries, segundo informações do TransferFeed, enquanto busca uma solução definitiva para uma posição atualmente ocupada pelas opções provisórias Konrad Laimer e Josip Stanisic. Embora o jovem promissor do Feyenoord, Givairo Read, de 19 anos, continue na lista de candidatos, os dirigentes do clube veem o astro de 29 anos do Inter como uma opção mais imediata e experiente para reforçar o time titular. Apesar de ter contrato até 2028, o clube italiano estaria disposto a vender o lateral durante a próxima janela de transferências de verão.
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Disputa acirrada por uma transferência de grande repercussão
O Bayern não é o único clube de elite a acompanhar a situação do holandês, já que tanto o City quanto o Barcelona teriam manifestado interesse em contratá-lo. Uma recente mudança de agente está sendo vista por especialistas do setor como um claro indício de que o jogador busca um novo desafio fora da Série A.
Um alvo conhecido está de volta
Esta não é a primeira vez que o ex-jogador do PSV é associado a uma transferência para o gigante alemão, tendo aparecido no radar do Bayern em várias janelas de transferências anteriores. Sua temporada atual foi prejudicada por uma lesão no tornozelo sofrida no final de 2025, que o deixou fora dos gramados por três meses antes de ele finalmente recuperar seu lugar na equipe titular em fevereiro. No entanto, suas atuações recentes comprovaram sua boa forma, enquanto o Inter continua sua marcha dominante rumo ao título da Série A, à frente do rival Napoli.
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A corrida pelo título e as negociações de transferências
O Dumfries enfrenta uma reta final decisiva da temporada, enquanto o Inter busca garantir sua vantagem de nove pontos na liderança da Série A e confirmar oficialmente o título de campeão italiano. O retorno à boa forma do zagueiro será acompanhado de perto por Kompany e pela diretoria do Bayern antes de decidirem se vão superar as ofertas dos rivais City e Barcelona para contratá-lo. Com uma nova agência representando-o agora, espera-se que as negociações ganhem ritmo assim que a temporada nacional terminar e a janela de transferências de verão for oficialmente aberta.