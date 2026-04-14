O Bayern de Munique está considerando contratar Anthony Gordon do Newcastle United neste verão. De acordo com Fabrizio Romano, os Magpies provavelmente venderão pelo menos um, e possivelmente até dois, de seus principais jogadores neste verão. O clube de Munique veria o inglês como o concorrente ideal para Luis Díaz.
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O Bayern de Munique está considerando a contratação de uma estrela da Premier League que marcou 10 gols na Liga dos Campeões
O Newcastle estaria considerando seriamente a possibilidade de vender um de seus principais jogadores neste verão. Segundo o jornalista especializado em transferências, isso se deve às regras do Fair Play Financeiro, que o clube precisa respeitar. Além de Gordon, os meio-campistas Sandro Tonali e Bruno Guimarães também têm despertado grande interesse de outros clubes.
O Newcastle não tem a intenção de vender os três jogadores, acrescenta Romano. “No entanto, existe a possibilidade de vender Gordon caso receba uma oferta substancial. Já há clubes interessados e as primeiras conversas estão ocorrendo, inclusive com clubes da Premier League.”
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A filial alemã da Sky Sport divulgou anteriormente que o Der Rekordmeister tem sério interesse no ponta de 25 anos. De acordo com a notícia, as primeiras conversas já ocorreram, mas ainda não houve contato com o Newcastle. O jogador da seleção inglesa é considerado o substituto ideal para Díaz, que atualmente ocupa a posição de ponta esquerda na Baviera.
Gordon também está no radar de vários grandes clubes da Premier League. No final de fevereiro, o The Sun informou que tanto o Liverpool quanto o Arsenal estavam explorando as possibilidades de uma transferência do atacante. Os Gunners estariam, supostamente, dispostos a pagar até 92 milhões de euros pelo veloz ala. Atualmente, o valor de Gordon, segundo o Transfermarkt, é de 60 milhões.
No entanto, é improvável que o Bayern realmente avance com a negociação se tiver que desembolsar tal quantia. Com um jogador estrela consolidado no elenco, a necessidade disso não é grande o suficiente.
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Após a promoção de Josip Stanisic, Lennart Karl e Aleksandar Pavlovic, o atual campeão nacional espera integrar mais talentos da base ao time principal no futuro.
Noël Aséko poderia seguir esse caminho neste verão. O meio-campista alemão está tendo uma excelente temporada por empréstimo no Hannover 96, na 2. Bundesliga, e, após seu retorno ao clube recordista de títulos da Alemanha por meio de uma opção de recompra, poderia ocupar o lugar de Leon Goretzka no elenco.
Uma estratégia semelhante está sendo considerada para Arijon Ibrahimovic, que poderia atuar como reserva de Díaz sem a necessidade de uma taxa de transferência. Assim como Aséko, Ibrahimovic vem apresentando um excelente desempenho durante seu empréstimo ao Heidenheim.
Gordon, que marcou 17 gols e deu 5 assistências em 46 partidas pelos Magpies nesta temporada, estaria aberto a uma transferência para Munique, embora talvez não aceitasse um papel de reserva atrás do colombiano. A longo prazo, ele poderia até mesmo ocupar o lugar de Harry Kane no centro do ataque, caso fosse necessário.