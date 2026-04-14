O Bayern de Munique está considerando a contratação de uma estrela da Premier League que marcou 10 gols na Liga dos Campeões

A filial alemã da Sky Sport divulgou anteriormente que o Der Rekordmeister tem sério interesse no ponta de 25 anos. De acordo com a notícia, as primeiras conversas já ocorreram, mas ainda não houve contato com o Newcastle. O jogador da seleção inglesa é considerado o substituto ideal para Díaz, que atualmente ocupa a posição de ponta esquerda na Baviera.

Gordon também está no radar de vários grandes clubes da Premier League. No final de fevereiro, o The Sun informou que tanto o Liverpool quanto o Arsenal estavam explorando as possibilidades de uma transferência do atacante. Os Gunners estariam, supostamente, dispostos a pagar até 92 milhões de euros pelo veloz ala. Atualmente, o valor de Gordon, segundo o Transfermarkt, é de 60 milhões.

No entanto, é improvável que o Bayern realmente avance com a negociação se tiver que desembolsar tal quantia. Com um jogador estrela consolidado no elenco, a necessidade disso não é grande o suficiente.