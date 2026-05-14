O Bayern de Munique espera convencer o Newcastle a baixar o preço pedido de 75 milhões de libras pela transferência de Anthony Gordon

Gordon tornou-se a principal prioridade do Bayern neste verão, com o gigante alemão já tendo feito avanços significativos na tentativa de contratar o jogador da seleção inglesa. Notícias sugerem que o ponta está ansioso para se transferir para a Allianz Arena e já chegou a um acordo de princípio quanto aos termos contratuais.

A transferência recebeu total apoio do conselho fiscal do clube, sinalizando uma frente unida na tentativa de trazer o ex-jogador do Everton para a Bundesliga. De acordo com Christian Falk, do BILD, “O jogador quer vir para o Bayern. As negociações com o Newcastle United já foram iniciadas.”