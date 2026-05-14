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O Bayern de Munique espera convencer o Newcastle a baixar o preço pedido de 75 milhões de libras pela transferência de Anthony Gordon
O Bayern chega a um acordo com Gordon
Gordon tornou-se a principal prioridade do Bayern neste verão, com o gigante alemão já tendo feito avanços significativos na tentativa de contratar o jogador da seleção inglesa. Notícias sugerem que o ponta está ansioso para se transferir para a Allianz Arena e já chegou a um acordo de princípio quanto aos termos contratuais.
A transferência recebeu total apoio do conselho fiscal do clube, sinalizando uma frente unida na tentativa de trazer o ex-jogador do Everton para a Bundesliga. De acordo com Christian Falk, do BILD, “O jogador quer vir para o Bayern. As negociações com o Newcastle United já foram iniciadas.”
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O obstáculo da avaliação de 75 milhões de libras
Apesar da disposição do jogador em se transferir, o Newcastle insiste em receber uma quantia elevada por um de seus atacantes mais influentes. Segundo relatos, os Magpies estariam exigindo cerca de 75 milhões de libras (86 milhões de euros) para autorizar a venda do jogador de 25 anos, cujo contrato atual no St James' Park vai até 2030.
Estratégia de negociação na Allianz Arena
O Bayern não está disposto, neste momento, a aceitar o alto valor pedido pelo Newcastle e planeja negociar uma redução significativa no valor da transferência. Espera-se que os campeões da Bundesliga comecem a negociação com uma oferta em torno de 50 milhões de libras (60 milhões de euros), na esperança de chegar a um acordo com o clube da Premier League nas próximas semanas.
A estratégia do clube alemão é clara: eles esperam usar o desejo do jogador de sair para pressionar o Newcastle a fechar um acordo mais favorável. Falk acrescentou: “O Bayern quer começar com 60 milhões. Eles estão tentando chegar a um meio-termo. O objetivo é fazer com que o clube baixe o preço.”
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Interesse de rivais da Premier League
Embora o Bayern esteja na liderança da disputa, o clube está bem ciente da concorrência que se forma na Inglaterra pela contratação de Gordon. Vários dos maiores clubes da Premier League têm acompanhado de perto a situação do jogador, devido ao seu excelente desempenho desde que se transferiu para Tyneside em 2023.
A disputa continua acirrada, com Falk observando: “Chelsea, Arsenal, Liverpool e até mesmo o [Manchester] City também estariam de olho nele.” O Newcastle se encontra em uma posição vantajosa no que diz respeito à duração do contrato de Gordon, mas o Bayern continua confiante de que pode diminuir a diferença na avaliação para garantir seu principal alvo.