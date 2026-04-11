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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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O Bayern de Munique entra na disputa... O futuro do “sucessor de Salah” deixa os grandes clubes em polvorosa

Mercado da bola
A. Gordon
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M. Salah
England
Alemanha
Egito

100 milhões de euros em jogo!

Anthony Gordon, ala do Newcastle United, continua se destacando como um dos principais nomes cotados para ser destaque no mercado de transferências do próximo verão, em meio ao crescente interesse dos grandes clubes europeus por seus serviços.

O jogador da seleção inglesa teve uma evolução notável nas últimas temporadas, tornando-se um dos jogadores mais dinâmicos e influentes do seu time no ataque, graças à sua velocidade e capacidade de penetração, além de suas contribuições evidentes na marcação de gols.

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    O Bayern de Munique entra com tudo na disputa

    À medida que a disputa pela sua contratação se intensifica, começam a surgir sinais de uma forte competição, já que o interesse não se limita mais aos clubes da Premier League, mas se estendeu para incluir os grandes clubes do continente.

    Nesse contexto, o Bayern de Munique já entrou em ação e abriu canais de comunicação com os agentes do jogador, em uma clara indicação da seriedade do clube alemão em contratar o ala de 25 anos, de acordo com o site CaughtOffside.

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    Pressões financeiras podem mudar a posição do Newcastle

    Esses acontecimentos ocorrem em um momento em que o Newcastle enfrenta dificuldades financeiras que podem obrigá-lo a reestruturar-se, o que poderia abrir as portas para a venda de alguns de seus craques caso surjam ofertas atraentes, o que torna o futuro de Gordon sujeito a mudanças rápidas nos próximos tempos.

    O interesse do Bayern de Munique reflete o tamanho da consideração de que o jogador goza fora da Inglaterra, especialmente porque o campeão da Bundesliga possui um histórico de sucesso na contratação e no aprimoramento de alas de destaque.

    Alguns observadores relacionaram a possibilidade de uma transferência de Gordon para o exterior com o sucesso de outros jogadores que passaram por experiências semelhantes, como Michael Olise, que brilhou após enfrentar um novo desafio fora de seu ambiente anterior.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    Números que comprovam o progresso

    Além disso, a oportunidade de participar continuamente das principais competições europeias, com destaque para a Liga dos Campeões, é um dos principais fatores que atraem os jogadores nesta fase de suas carreiras, especialmente ao atingirem o auge de seu amadurecimento futebolístico.

    Em termos de números, Gordon marcou 17 gols com a camisa do Newcastle nesta temporada em diversas competições, o que reflete seu grande desenvolvimento ofensivo, além de seu destaque no desempenho de funções defensivas e na pressão avançada, qualidades essenciais para um ala moderno.

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    Um acirrado conflito inglês

    Na Inglaterra, destaca-se o interesse do Arsenal, que acompanhou de perto o desempenho do jogador, em meio à convicção dentro do clube de que ele se encaixa no estilo do técnico Mikel Arteta, conhecido por sua capacidade de desenvolver e aprimorar talentos ofensivos dentro de seu esquema tático.

    O nome de Jordan também tem sido fortemente associado a uma transferência para o Liverpool, tendo em vista a busca constante do clube por reforçar suas laterais com jogadores que se destaquem pela vitalidade e capacidade de pressão alta, características que se alinham claramente com o estilo dos “Reds”.

    O Liverpool busca contratar Jordan para preencher o grande vazio que deixará seu astro egípcio, Mohamed Salah, após este ter anunciado que deixará o clube no verão de 2026, após passar nove anos em Anfield.

    E embora o Newcastle tenha inicialmente insistido em manter seu craque, essa postura pode sofrer uma mudança significativa caso cheguem ofertas financeiras vultosas, especialmente porque o valor de mercado atual do jogador é estimado em cerca de 60 milhões de euros, enquanto a diretoria do clube busca obter uma contrapartida que varie entre 90 e 100 milhões de euros.