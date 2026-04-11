O Bayern de Munique entra na disputa... O futuro do “sucessor de Salah” deixa os grandes clubes em polvorosa

Anthony Gordon, ala do Newcastle United, continua se destacando como um dos principais nomes cotados para ser destaque no mercado de transferências do próximo verão, em meio ao crescente interesse dos grandes clubes europeus por seus serviços.

O jogador da seleção inglesa teve uma evolução notável nas últimas temporadas, tornando-se um dos jogadores mais dinâmicos e influentes do seu time no ataque, graças à sua velocidade e capacidade de penetração, além de suas contribuições evidentes na marcação de gols.

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