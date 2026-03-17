O Bayern de Munique enfrenta novas preocupações com a lesão de Jamal Musiala, já que o astro da seleção alemã ficará afastado por mais tempo do que o esperado

O momento em que essa lesão no tornozelo ocorreu é particularmente inoportuno tanto para o clube quanto para a seleção, com a pausa para os jogos internacionais se aproximando. Julian Nagelsmann deve anunciar a convocação para a seleção nesta quinta-feira, para os próximos amistosos contra a Suíça e Gana. O craque do Bayern pode agora ser forçado a se retirar da concentração para se dedicar à sua reabilitação em Munique. Ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre sua disponibilidade para a seleção, mas o quadro atual sugere que os jogos podem ser prematuros. A prioridade continua sendo garantir que ele retorne em plena forma para a reta final decisiva.