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O Bayern de Munique enfrenta novas preocupações com a lesão de Jamal Musiala, já que o astro da seleção alemã ficará afastado por mais tempo do que o esperado
Confirmada a ausência na segunda partida da Liga dos Campeões
De acordo com a Sky Sport, o gigante bávaro disputará amanhã a partida de volta da competição europeia sem Musiala, já que o meia não poderá atuar na segunda partida das oitavas de final contra a Atalanta, pois não se recuperou a tempo de uma lesão por sobrecarga no tornozelo. A lesão ocorreu durante a contundente vitória do Bayern por 6 a 1 fora de casa no primeiro confronto entre as duas equipes. O jovem jogador esteve notavelmente ausente do último treino, tornando sua exclusão uma certeza na escalação de Vincent Kompany para a partida. Apesar da confortável vantagem no placar agregado, sua ausência continua sendo uma grande frustração para a criatividade do time.
- AFP
Teme-se que a ausência se prolongue
Embora o foco imediato seja garantir a vaga nas quartas de final amanhã, crescem os temores de que sua ausência possa se estender aos próximos jogos pelo campeonato nacional. O meio-campista é agora considerado uma grande dúvida para o confronto da Bundesliga contra o Union Berlin neste sábado. Este último revés é particularmente cruel, já que ele só voltou em janeiro, após perder a primeira metade da temporada devido a uma fratura na fíbula. Desde o seu retorno, ele marcou três gols e deu duas assistências em 11 partidas.
Incerteza em torno da pausa para os jogos internacionais na Alemanha
O momento em que essa lesão no tornozelo ocorreu é particularmente inoportuno tanto para o clube quanto para a seleção, com a pausa para os jogos internacionais se aproximando. Julian Nagelsmann deve anunciar a convocação para a seleção nesta quinta-feira, para os próximos amistosos contra a Suíça e Gana. O craque do Bayern pode agora ser forçado a se retirar da concentração para se dedicar à sua reabilitação em Munique. Ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre sua disponibilidade para a seleção, mas o quadro atual sugere que os jogos podem ser prematuros. A prioridade continua sendo garantir que ele retorne em plena forma para a reta final decisiva.
- Getty Images Sport
Kompany enfrenta vários problemas físicos
O meio-campista ofensivo não é a única dor de cabeça de Kompany neste período de agenda lotada. O técnico deu um balanço da situação antes da recente partida contra o Bayer Leverkusen, confirmando uma pequena crise com vários titulares do time principal na sala de tratamento. Além do jogador de 23 anos, o clube havia informado anteriormente que Alphonso Davies sofreu uma distensão muscular no tendão da coxa direita após a viagem a Bergamo. Além disso, a situação dos goleiros está sob intenso escrutínio, com Manuel Neuer afastado devido a um problema na panturrilha e Jonas Urbig recentemente diagnosticado com uma concussão, embora ele ainda possa integrar o time titular nesta semana.
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