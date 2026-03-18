O Bayern de Munique é considerado “o time mais forte do momento”, enquanto ex-atacante aposta na vitória de Harry Kane e companhia na Liga dos Campeões

O ex-ponta, que conquistou 25 títulos durante suas 12 temporadas na Baviera, está confiante de que o clube pode conquistar mais um título europeu. Ribéry apostou explicitamente na glória da equipe, declarando: “O Bayern não é apenas muito forte, mas também está em boa fase. Na minha opinião, eles são os favoritos para vencer a Liga dos Campeões.”

Refletindo sobre sua própria era gloriosa, que incluiu a famosa tríplice coroa em 2013, o francês destacou o ambiente único que gera um sucesso tão consistente. Ele explicou: “Eles vencem porque têm uma ótima cultura, há um alto nível de profissionalismo e, ao mesmo tempo, é como uma família. Estou feliz por ser considerado uma lenda pelo seu povo; fizemos história com tudo o que conquistamos. Conseguimos isso juntos porque, naquela época, assim como agora, tínhamos grandes valores.”