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O Bayern de Munique é considerado “o time mais forte do momento”, enquanto ex-atacante aposta na vitória de Harry Kane e companhia na Liga dos Campeões
O Bayern domina na Alemanha e na Europa
Em entrevista ao La Gazzetta dello Sport, Ribery ficou impressionado com o Bayern depois de assistir à goleada de 6 a 1 que o líder da Bundesliga infligiu ao Atalanta na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na última terça-feira. O francês acredita que, com jogadores como Harry Kane e Michael Olise em plena forma, o elenco atual não tem rival em todo o continente: “Neste momento, eles são a equipe mais forte que existe, sem dúvida. Eles estão no nível mais alto em tudo: tecnicamente, taticamente, fisicamente. Estão em outro patamar, todo mundo viu isso.”
Favoritos ao título da Liga dos Campeões
O ex-ponta, que conquistou 25 títulos durante suas 12 temporadas na Baviera, está confiante de que o clube pode conquistar mais um título europeu. Ribéry apostou explicitamente na glória da equipe, declarando: “O Bayern não é apenas muito forte, mas também está em boa fase. Na minha opinião, eles são os favoritos para vencer a Liga dos Campeões.”
Refletindo sobre sua própria era gloriosa, que incluiu a famosa tríplice coroa em 2013, o francês destacou o ambiente único que gera um sucesso tão consistente. Ele explicou: “Eles vencem porque têm uma ótima cultura, há um alto nível de profissionalismo e, ao mesmo tempo, é como uma família. Estou feliz por ser considerado uma lenda pelo seu povo; fizemos história com tudo o que conquistamos. Conseguimos isso juntos porque, naquela época, assim como agora, tínhamos grandes valores.”
Eficiência com a precisão de um relógio
Essa avaliação coincide com a opinião do ex-goleiro e CEO do Bayern, Oliver Kahn, que classificou o clube como a principal potência da Europa. Em entrevista recente à Sky Sport, a lenda alemã destacou que a imensa profundidade do elenco é um presságio histórico para a conquista de títulos importantes, observando que a qualidade praticamente não diminui, independentemente da rotação. “Não chegaria ao ponto de dizer que o Bayern vai ganhar a Liga dos Campeões com facilidade; não é assim. Mas, no momento, para mim, eles são o melhor time da Europa, pela maneira como estão jogando futebol”, comentou Kahn. Ele acrescentou que o time está jogando atualmente “quase como um relógio”, embora tenha alertado para a falta de desafios recentes.
O que vem por aí para o Bayern de Munique
Os jogadores de Kompany voltam agora a sua atenção para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Atalanta, esta noite. No campeonato nacional, a equipe ocupa confortavelmente a liderança da tabela da Bundesliga com 67 pontos, nove pontos à frente do segundo colocado, o Borussia Dortmund. A campanha no campeonato continua com um jogo em casa contra o Union Berlin no sábado, seguido de visitas a Freiburg e St. Pauli em abril. Um confronto crucial em casa contra o quarto colocado, o Stuttgart, aguarda a equipe antes da viagem para enfrentar o Bayer Leverkusen nas semifinais da DFB-Pokal, em 22 de abril, enquanto continuam em busca de uma tríplice coroa histórica.
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