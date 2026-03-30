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O Bayern de Munique descarta os rumores sobre a transferência de Michael Olise e destaca a duração do contrato na tentativa de afastar o Real Madrid e o Liverpool
Rummenigge não se abala com os rumores
O presidente do conselho executivo do FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, deu uma resposta direta ao crescente alvoroço em torno do futuro de Olise, insistindo que o clube está tranquilo, apesar do suposto interesse de clubes de elite da Europa, como o Liverpool, campeão da Premier League, ou o Real Madrid, gigante da La Liga. Os rumores se intensificaram após o início fulgurante do jogador da seleção francesa na Alemanha, mas a diretoria do Bayern encara as especulações como nada mais do que ruído de fundo no panorama midiático atual.
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Dirigentes do Bayern desmentem rumores sobre a saída de Olise
“Esses são rumores que fazem todo mundo no clube sorrir. Você sabe melhor do que ninguém como funciona o carrossel da mídia”, disse Rummenigge aoDiario AS. Ele não hesitou em destacar que o francês está vinculado a um contrato de longo prazo, acabando efetivamente com qualquer esperança de uma negociação a preço reduzido. “Ele ainda tem três anos de contrato – não há mais nada a dizer. As pessoas vão ao estádio para ver jogadores como ele.”
Enquanto Rummenigge riu das notícias, o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, mostrou-se mais combativo ao abordar uma possível oferta de 200 milhões de euros do Liverpool. O presidente, conhecido por não ter papas na língua, questionou a recente estratégia de contratações dos Reds, sugerindo que seus enormes gastos financeiros não se traduziram em domínio em campo.
“O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem”, comentou Hoeness. “Jogamos este esporte pelos nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”
A atenção se volta para o confronto de titãs
Enquanto o futuro de Olise domina as manchetes, o Bayern também se prepara para um confronto de pesos pesados na Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Rummenigge descreveu o confronto como o “jogo dos jogos”, destacando o peso histórico das duas equipes mais bem-sucedidas na história da competição.
“É o confronto mais disputado da história da Liga dos Campeões. Já foram 28 encontros até agora”, acrescentou. “O Madrid tem duas vitórias a mais do que nós. É a mesma coisa no ranking de clubes da UEFA: eles estão em primeiro, nós logo atrás. É o ápice, o jogo dos jogos, uma final antes da final. É o confronto que mais gerou entusiasmo ao longo do tempo. Nos anos 2000, nós dificultamos bastante a vida do Madrid; ultimamente, eles têm levado vantagem.
"O estádio [Bernabéu] pesa sobre você. A torcida também. Naquela época, você também tinha que ficar um pouco atento ao árbitro que te calhava (risos), mas a energia que aquele estádio consegue gerar é extraordinária... O estádio e a torcida, junto com o time, viram um furacão. Você precisa de nervos de aço, compostura e preparação mental."
- AFP
Posição firme quanto à manutenção do status de elite
A diretoria do Bayern continua focada em manter seu status de elite, retendo os jogadores que atraem os torcedores aos estádios. Ao descartar os rumores sobre a saída de Olise como mero boato da mídia, o clube está sinalizando tanto ao Real Madrid quanto ao Liverpool que qualquer tentativa de contratação do jogador da seleção francesa será recebida com uma rejeição categórica. Sem cláusula de rescisão em seu contrato e com várias temporadas ainda por cumprir, a bola continua firmemente no campo dos bávaros.