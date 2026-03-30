O Bayern de Munique descarta os rumores sobre a transferência de Michael Olise e destaca a duração do contrato na tentativa de afastar o Real Madrid e o Liverpool

“Esses são rumores que fazem todo mundo no clube sorrir. Você sabe melhor do que ninguém como funciona o carrossel da mídia”, disse Rummenigge aoDiario AS. Ele não hesitou em destacar que o francês está vinculado a um contrato de longo prazo, acabando efetivamente com qualquer esperança de uma negociação a preço reduzido. “Ele ainda tem três anos de contrato – não há mais nada a dizer. As pessoas vão ao estádio para ver jogadores como ele.”

Enquanto Rummenigge riu das notícias, o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeness, mostrou-se mais combativo ao abordar uma possível oferta de 200 milhões de euros do Liverpool. O presidente, conhecido por não ter papas na língua, questionou a recente estratégia de contratações dos Reds, sugerindo que seus enormes gastos financeiros não se traduziram em domínio em campo.

“O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem”, comentou Hoeness. “Jogamos este esporte pelos nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas jogarmos um futebol pior todos os sábados por causa disso.”