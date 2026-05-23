O Bayern de Munique descarta a contratação de John Stones, enquanto um dirigente do clube traz as últimas notícias sobre as negociações para a contratação de Anthony Gordon

Apesar das fortes especulações que ligavam o zagueiro do Manchester City, John Stones, a uma transferência para a Allianz Arena, o Bayern de Munique se distanciou oficialmente do jogador da seleção inglesa. O jogador de 31 anos deve se tornar um jogador sem contrato neste verão, e notícias sugeriam que ele poderia se reunir com o ex-companheiro de equipe Vincent Kompany na Alemanha.

No entanto, Eberl foi rápido em descartar essas especulações quando questionado sobre a possibilidade de trazer o vencedor inveterado para a Bundesliga. Em entrevista ao BILD, o diretor esportivo foi direto ao ponto sobre as notícias, afirmando simplesmente: “Isso não é verdade.” O clube parece estar concentrando seus recursos em outras áreas, enquanto se prepara para uma reformulação do elenco após uma campanha histórica na Bundesliga.

