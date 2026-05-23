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O Bayern de Munique descarta a contratação de John Stones, enquanto um dirigente do clube traz as últimas notícias sobre as negociações para a contratação de Anthony Gordon
Eberl esclarece a situação sobre os Stones
Apesar das fortes especulações que ligavam o zagueiro do Manchester City, John Stones, a uma transferência para a Allianz Arena, o Bayern de Munique se distanciou oficialmente do jogador da seleção inglesa. O jogador de 31 anos deve se tornar um jogador sem contrato neste verão, e notícias sugeriam que ele poderia se reunir com o ex-companheiro de equipe Vincent Kompany na Alemanha.
No entanto, Eberl foi rápido em descartar essas especulações quando questionado sobre a possibilidade de trazer o vencedor inveterado para a Bundesliga. Em entrevista ao BILD, o diretor esportivo foi direto ao ponto sobre as notícias, afirmando simplesmente: “Isso não é verdade.” O clube parece estar concentrando seus recursos em outras áreas, enquanto se prepara para uma reformulação do elenco após uma campanha histórica na Bundesliga.
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Começam as negociações pelo craque do Newcastle, Anthony Gordon
Embora a negociação com o Stones tenha sido descartada, o Bayern continua firmemente na briga pelo ponta do Newcastle United, Anthony Gordon. O ex-jogador do Everton tornou-se uma das principais prioridades do campeão alemão, que busca injetar ainda mais velocidade e criatividade no terço final do campo. Eberl confirmou que as discussões internas estão avançando bem, com o objetivo de chegar a um acordo.
Eberl comentou sobre a negociação, dizendo: “Concordamos que vamos contratar um jogador de ataque se for possível financiar a contratação.” Ele ainda provocou os torcedores sobre o andamento da negociação, acrescentando: “Tivemos uma conversa muito boa [sobre Gordon] e esperamos poder avançar.” Entende-se que o ponta está ansioso para se transferir para a Allianz Arena após uma campanha marcada por seu excelente desempenho na Liga dos Campeões, marcando 10 gols em 12 partidas, apesar de uma temporada nacional relativamente discreta.
O obstáculo financeiro na busca por Gordon
O principal obstáculo em qualquer possível acordo continua sendo a avaliação que o Newcastle faz do jogador de 25 anos. Segundo relatos, os Magpies estão exigindo uma quantia na casa dos 75 milhões de libras (86 milhões de euros), valor que o Bayern, no momento, reluta em pagar integralmente. O time alemão continua esperançoso de que possa negociar esses termos para um valor mais viável durante a janela de transferências de verão. Com Gordon sob contrato de longo prazo no St James' Park, o Newcastle se encontra em uma posição de força nas negociações, mas o aparente desejo do jogador por um novo desafio em Munique pode acabar sendo o fator decisivo nas negociações.
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Acompanhando Kennet Eichhorn, a estrela em ascensão da Bundesliga
Além das estrelas consagradas, o Bayern também está de olho nos talentos nacionais, especificamente no jovem jogador do Hertha BSC, Kennet Eichhorn. O volante de 16 anos chamou a atenção após uma temporada de destaque na segunda divisão, e seu contrato teria uma cláusula de rescisão de € 12 milhões. Eberl admitiu que ignorar um talento como esse seria uma falha do seu departamento de olheiros.
“Acho que se você vê Kenny Eichhorn e o FC Bayern nem sequer considerasse a possibilidade, então não estaríamos fazendo nosso trabalho”, explicou Eberl. “Agora é preciso ver se isso se encaixa e quais são as visões dele e de sua assessoria. Se isso realmente vai acontecer é uma questão completamente diferente.”
Enquanto o clube se prepara para a saída de jogadores como Leon Goretzka e Raphael Guerreiro, garantir a próxima geração de talentos continua sendo um pilar fundamental de sua estratégia.