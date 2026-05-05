O Bayern de Munique demonstra interesse no irmão de 16 anos de Khvicha Kvaratskhelia, enquanto o atacante viaja para a Alemanha para uma reunião

A notícia do interesse do Bayern surge em um período extremamente agitado para o jovem jogador. Tornike foi convocado pela primeira vez para o time principal do Dinamo Tbilisi durante o recente confronto da Erovnuli Liga contra o Dinamo Batumi, partida que terminou empatada em 2 a 2.

Sua inclusão no elenco para a partida, em uma idade tão jovem, destaca sua rápida ascensão nas categorias de base.

Imediatamente após o término da partida, o jovem embarcou em um voo para a Alemanha.

Enquanto seu irmão Khvicha se prepara para disputas de alto nível na Liga dos Campeões, Tornike agora começa a navegar pelas águas do recrutamento de elite europeu por conta própria, enquanto explora uma possível transferência para a Allianz Arena.