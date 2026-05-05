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O Bayern de Munique demonstra interesse no irmão de 16 anos de Khvicha Kvaratskhelia, enquanto o atacante viaja para a Alemanha para uma reunião
Gigantes alemães tentam contratar jovem promessa
O Bayern está intensificando seus esforços de observação na Europa Oriental, tendo Tornike sido identificado como um dos principais alvos para seu sistema de formação de jovens. O atacante de 16 anos vem causando grande impacto em seu país natal, tendo alcançado recentemente um marco importante em sua incipiente carreira profissional.
De acordo com reportagens do LaGazzetta.ge, o jovem atacante já viajou para Munique para uma reunião com a diretoria do clube bávaro. Entende-se que essa visita tenha caráter introdutório, permitindo que o time da Bundesliga apresente seu projeto ao jogador, enquanto busca superar a concorrência de outros grandes clubes europeus interessados.
- AFP
Uma semana marcante para a família Kvaratskhelia
A notícia do interesse do Bayern surge em um período extremamente agitado para o jovem jogador. Tornike foi convocado pela primeira vez para o time principal do Dinamo Tbilisi durante o recente confronto da Erovnuli Liga contra o Dinamo Batumi, partida que terminou empatada em 2 a 2.
Sua inclusão no elenco para a partida, em uma idade tão jovem, destaca sua rápida ascensão nas categorias de base.
Imediatamente após o término da partida, o jovem embarcou em um voo para a Alemanha.
Enquanto seu irmão Khvicha se prepara para disputas de alto nível na Liga dos Campeões, Tornike agora começa a navegar pelas águas do recrutamento de elite europeu por conta própria, enquanto explora uma possível transferência para a Allianz Arena.
Rivalidade entre irmãos no cenário europeu
O momento do encontro é particularmente simbólico, tendo em vista o calendário da Liga dos Campeões. Enquanto Tornike está em Munique para conversas sobre seu próprio futuro, seu irmão mais velho, Khvicha, também deve estar na cidade no dia 6 de maio.
O craque do PSG enfrentará o Bayern na partida de volta de uma semifinal crucial da Liga dos Campeões.
Kvaratskhelia foi um dos principais responsáveis pela vitória do PSG por 5 a 4 na primeira partida, marcando dois gols no jogo disputado no estádio Parc des Princes.
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Construindo o futuro na Baviera
O Bayern tem uma longa tradição de integrar jovens promessas em sua base antes de transferi-los para o ambiente da equipe principal.
Ao agir rapidamente para contratar Tornike, o clube pretende garantir um jogador que já está atraindo o interesse de vários outros grandes clubes europeus não identificados, após sua ascensão no Dinamo Tbilisi.
Embora ainda não tenha sido assinado nenhum acordo oficial, o fato de o jogador ter viajado para a Alemanha para conversas presenciais sugere que o Bayern está atualmente na pole position.