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O Bayern de Munique continua de olho na contratação de Anthony Gordon, enquanto o Newcastle United estabelece um preço de venda exorbitante pelo astro inglês
O Bayern demonstra interesse na estrela do Newcastle
Os gigantes da Bundesliga continuam bem interessados em Gordon, com o jogador do United se destacando como uma figura-chave nos planos de contratações para o verão. Apesar das complexidades de negociar com um clube da Premier League, o gigante bávaro já estabeleceu contato com os representantes do jogador para discutir uma possível transferência para a Allianz Arena.
Gordon teve uma temporada brilhante na Inglaterra, tornando-se peça central do ataque de Eddie Howe. Sua habilidade de driblar os zagueiros e seu melhor desempenho final chamaram a atenção do departamento de olheiros do Bayern, que o vê como o perfil ideal para injetar mais dinamismo nas laterais do time.
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Newcastle estabelece valorização elevada em meio à pressão do FFP
Segundo a Sky Sport, o time alemão estaria pronto para oferecer ao jogador de 25 anos um lucrativo contrato de cinco anos para que ele se transfira para Munique.
Enquanto o Bayern está ansioso para fechar o negócio, o Newcastle United não tem intenção de deixar seu valioso ativo sair por um preço baixo. Os Magpies colocaram um alto valor no ala, exigindo uma quantia na casa dos € 90 milhões. Essa alta avaliação é motivada, em parte, pela importância do jogador para o elenco e, em parte, pela necessidade do clube de equilibrar as contas.
O Newcastle está sob pressão para gerar receitas significativas neste verão a fim de permanecer em conformidade com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. A venda de um talento local de alto valor como Gordon daria um grande impulso à sua situação financeira, mas o Bayern atualmente considera o valor de € 90 milhões excessivo e está relutante em aceitar esse preço específico nesta fase das negociações.
Gordon está aberto a uma saída no verão
O próprio jogador parece estar pronto para um novo desafio. Segundo relatos, Gordon está “totalmente aberto” a uma transferência para a Alemanha e está inclinado a deixar o St James' Park caso surja a oportunidade certa.
A perspectiva de disputar títulos importantes e jogar regularmente na Liga dos Campeões continua sendo um grande atrativo para o ex-jogador do Everton.
Gordon já foi informado sobre os valores salariais potenciais e a duração do contrato que o aguardariam em Munique. Embora continue sendo uma figura popular no Nordeste, o fascínio de ingressar em um dos clubes mais prestigiados da Europa pode se mostrar forte demais para ser recusado, desde que os dois clubes consigam chegar a um acordo sobre o valor da transferência.
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A disputa na Premier League continua acirrada
O Bayern não é o único clube a acompanhar de perto a situação de Gordon. Sabe-se que vários rivais da Premier League também estão interessados no ponta, que marcou 17 gols e deu cinco assistências em 46 partidas nesta temporada. Seu histórico comprovado na primeira divisão inglesa faz dele uma aposta segura para outros grandes clubes do país que buscam talentos locais.