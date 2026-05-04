O Bayern de Munique continua de olho na contratação de Anthony Gordon, enquanto o Newcastle United estabelece um preço de venda exorbitante pelo astro inglês

Segundo a Sky Sport, o time alemão estaria pronto para oferecer ao jogador de 25 anos um lucrativo contrato de cinco anos para que ele se transfira para Munique.

Enquanto o Bayern está ansioso para fechar o negócio, o Newcastle United não tem intenção de deixar seu valioso ativo sair por um preço baixo. Os Magpies colocaram um alto valor no ala, exigindo uma quantia na casa dos € 90 milhões. Essa alta avaliação é motivada, em parte, pela importância do jogador para o elenco e, em parte, pela necessidade do clube de equilibrar as contas.

O Newcastle está sob pressão para gerar receitas significativas neste verão a fim de permanecer em conformidade com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. A venda de um talento local de alto valor como Gordon daria um grande impulso à sua situação financeira, mas o Bayern atualmente considera o valor de € 90 milhões excessivo e está relutante em aceitar esse preço específico nesta fase das negociações.







