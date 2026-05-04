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O Bayern de Munique continua de olho na contratação de Anthony Gordon, enquanto o Newcastle United estabelece um preço de venda altíssimo pelo astro inglês
O Bayern demonstra interesse na estrela do Magpies
Os grandes clubes da Bundesliga continuam bem interessados em Gordon, com o jogador do United se destacando como uma figura-chave nos planos de contratações para o verão. Apesar das complexidades de negociar com um time da Premier League, os gigantes da Baviera já estabeleceram contato com os representantes do jogador para discutir uma possível transferência para a Allianz Arena.
Gordon teve uma temporada brilhante na Inglaterra, tornando-se peça-chave do ataque de Eddie Howe. Sua habilidade de driblar os defensores e sua maior eficácia na finalização chamaram a atenção do departamento de olheiros do Bayern, que o vê como o perfil ideal para injetar mais dinamismo nas laterais do time.
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Newcastle estabelece alta avaliação em meio à pressão do FFP
Segundo a Sky Sport, o clube alemão estaria pronto para oferecer ao jogador de 25 anos um lucrativo contrato de cinco anos para que ele se transfira para Munique.
Embora o Bayern esteja ansioso para fechar o negócio, o Newcastle United não tem intenção de deixar seu valioso jogador sair por um preço baixo. Os Magpies estabeleceram um valor alto pelo ponta, exigindo uma quantia na casa dos 90 milhões de euros. Essa alta avaliação se deve, em parte, à importância do jogador para o elenco e, em parte, à necessidade do clube de equilibrar suas contas.
O Newcastle está sob pressão para gerar receitas significativas neste verão a fim de permanecer em conformidade com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. A venda de um talento de base de alto valor como Gordon representaria um grande impulso para sua situação financeira, mas o Bayern atualmente considera o valor de 90 milhões de euros excessivo e reluta em aceitar esse preço específico nesta fase das negociações.
Gordon está aberto à possibilidade de deixar o clube no verão
O próprio jogador parece estar pronto para um novo desafio. Notícias indicam que Gordon está “totalmente aberto” a uma transferência para a Alemanha e está inclinado a deixar o St James’ Park caso surja a oportunidade certa.
A perspectiva de disputar títulos importantes e jogar regularmente na Liga dos Campeões continua sendo um grande atrativo para o ex-jogador do Everton.
Gordon já foi informado sobre os valores salariais potenciais e a duração do contrato que o aguardariam em Munique. Embora continue sendo uma figura popular no Nordeste, o fascínio de se juntar a um dos clubes mais prestigiados da Europa pode se mostrar forte demais para ser recusado, desde que os dois clubes consigam, eventualmente, chegar a um acordo sobre o valor da transferência.
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A disputa na Premier League continua acirrada
O Bayern não é o único clube que acompanha de perto a situação de Gordon. Sabe-se que vários rivais da Premier League também estão interessados no ponta, que marcou 17 gols e deu cinco assistências em 46 partidas nesta temporada. Seu histórico comprovado na primeira divisão inglesa faz dele uma aposta segura para outros gigantes do futebol nacional que buscam talentos locais.