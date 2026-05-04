O Bayern de Munique continua de olho na contratação de Anthony Gordon, enquanto o Newcastle United estabelece um preço de venda altíssimo pelo astro inglês

Segundo a Sky Sport, o clube alemão estaria pronto para oferecer ao jogador de 25 anos um lucrativo contrato de cinco anos para que ele se transfira para Munique.

Embora o Bayern esteja ansioso para fechar o negócio, o Newcastle United não tem intenção de deixar seu valioso jogador sair por um preço baixo. Os Magpies estabeleceram um valor alto pelo ponta, exigindo uma quantia na casa dos 90 milhões de euros. Essa alta avaliação se deve, em parte, à importância do jogador para o elenco e, em parte, à necessidade do clube de equilibrar suas contas.

O Newcastle está sob pressão para gerar receitas significativas neste verão a fim de permanecer em conformidade com as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League. A venda de um talento de base de alto valor como Gordon representaria um grande impulso para sua situação financeira, mas o Bayern atualmente considera o valor de 90 milhões de euros excessivo e reluta em aceitar esse preço específico nesta fase das negociações.







