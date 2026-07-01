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O Bayern de Munique confirma a contratação, por 50 milhões de euros, do herói marroquino da Copa do Mundo, Ismael Saibari, do PSV
Kompany contrata importante reforço para o ataque
Os gigantes da Bundesliga agiram de forma decisiva para garantir um dos talentos mais cobiçados do futebol europeu. Saibari assinou um contrato válido até junho de 2031, vinculando seu futuro a longo prazo à Allianz Arena.
Ao explicar a contratação no site oficial do Bayern, o diretor esportivo Max Eberl afirmou: “Estamos muito felizes por termos garantido a contratação de Ismael Saibari, um dos atacantes mais promissores da Copa do Mundo. Transferências como essa não acontecem por impulso, mas são resultado de um planejamento de longo prazo: o fator-chave foi termos deixado nossa posição clara para ele desde o início, pois estávamos cientes das habilidades de Ismael e pudemos mostrar a ele um futuro claro conosco desde o começo. Ismael Saibari trará qualidade extra e imprevisibilidade ao nosso jogo ofensivo.”
- AFP
Taxa milionária por estrela da Eredivisie
Embora o Bayern não tenha divulgado oficialmente o valor da transferência, o negócio representa um investimento significativo no elenco. De acordo com o Bild, o valor fixo gira em torno de €50 milhões e pode chegar a €52 milhões com bônus vinculados ao desempenho. Isso coloca o marroquino entre as contratações mais caras da história do clube, ao lado de nomes como Harry Kane e Matthijs de Ligt.
O diretor esportivo Christoph Freund destacou o currículo do jogador, afirmando: “Ismael Saibari conquistou o título do campeonato holandês com o Eindhoven três vezes consecutivas, tem experiência na Liga dos Campeões e agora está demonstrando o quanto pode ser valioso para uma equipe na Copa do Mundo, no mais alto nível. Ele é versátil, intenso e ousado em seu jogo, tem a garra que queremos ver no FC Bayern, e sua capacidade de finalização e mentalidade vão impulsionar a equipe. Os torcedores lotam o estádio para ver jogadores como ele.”
Feitos heróicos na Copa do Mundo e o sucesso no PSV
Saibari chega a Munique após uma passagem repleta de títulos na Holanda. Durante sua passagem pelo PSV, ele marcou 42 gols e deu 29 assistências, ajudando o clube a conquistar três títulos do campeonato e sendo eleito o Jogador do Ano da Holanda em sua última temporada em Eindhoven. Seu bom desempenho se refletiu também na seleção, onde tem sido fundamental para o Marrocos durante a atual campanha na Copa do Mundo na América do Norte.
O atacante já deixou sua marca no torneio, marcando gols contra o Brasil, a Escócia e o Haiti. Mais notavelmente, ele converteu o pênalti decisivo na vitória nos pênaltis sobre a Holanda nas oitavas de final. Com 34 partidas e 12 gols pela seleção campeã da Copa Africana das Nações de 2025, Saibari é amplamente considerado um dos finalizadores mais precisos do continente.
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Saibari revela a influência de Kompany
O próprio jogador admitiu que a oportunidade de trabalhar sob o comando de Kompany foi um fator determinante na sua decisão de se transferir para a Bundesliga. “Quando criança, a gente sonha em assinar contrato com um clube como o FC Bayern — todo mundo sabe que é um dos maiores clubes do mundo”, disse Saibari. “O FC Bayern disputa os maiores títulos, como a Liga dos Campeões, todos os anos, e quero conquistar o máximo de troféus possível aqui. O estilo de jogo do FC Bayern combina comigo, posso jogar com meu próprio estilo de futebol aqui e vou me esforçar ao máximo todos os dias para ajudar a equipe. O técnico Vincent Kompany teve um papel fundamental na minha decisão — estou ansioso para trabalhar com ele.”