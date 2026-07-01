Os gigantes da Bundesliga agiram de forma decisiva para garantir um dos talentos mais cobiçados do futebol europeu. Saibari assinou um contrato válido até junho de 2031, vinculando seu futuro a longo prazo à Allianz Arena.

Ao explicar a contratação no site oficial do Bayern, o diretor esportivo Max Eberl afirmou: “Estamos muito felizes por termos garantido a contratação de Ismael Saibari, um dos atacantes mais promissores da Copa do Mundo. Transferências como essa não acontecem por impulso, mas são resultado de um planejamento de longo prazo: o fator-chave foi termos deixado nossa posição clara para ele desde o início, pois estávamos cientes das habilidades de Ismael e pudemos mostrar a ele um futuro claro conosco desde o começo. Ismael Saibari trará qualidade extra e imprevisibilidade ao nosso jogo ofensivo.”



