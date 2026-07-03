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O Bayern de Munique confirma a contratação de Nathaniel Brown, enquanto o astro alemão comemora um retorno ao país “indescritível”
Gigante da Baviera contrata zagueiro
O Bayern fechou um acordo lucrativo para contratar o zagueiro alemão-americano com um contrato válido até o verão de 2031. Brown chega do Eintracht após uma passagem brilhante de dois anos, na qual marcou sete gols e deu 13 assistências em 75 partidas oficiais. A transferência, avaliada em vários milhões de euros, garantirá ao seu antigo clube, o Nuremberg, uma participação significativa de 12,5% sobre o valor final da venda.
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Estrela do baile de formatura reflete sobre seu sonho
Após concretizar sua transferência sensacional, o zagueiro nascido em Amberg expressou imenso orgulho por retornar à sua região natal para defender o clube pelo qual torceu durante toda a infância. O versátil lateral admitiu que passar das categorias de base para o banco de reservas da Allianz Arena parecia totalmente surreal.
Brown afirmou: “É indescritível. O FC Bayern é um dos maiores clubes do mundo inteiro. E como eu mesmo sou da Baviera, quase todo mundo na minha cidade natal, Amberg, torce pelo FC Bayern – foi com isso que cresci. Isso torna tudo muito especial, é claro. É tudo maravilhoso para mim – e também é um grande passo na minha carreira.”
Ao refletir se sempre teve a convicção interior de que chegaria tão longe no futebol profissional, o jogador de 23 anos admitiu que sua rápida ascensão ao topo foi um processo gradual, e não um sucesso da noite para o dia.
Ele acrescentou: “Para ser totalmente honesto: você não pensa em uma escala tão grande quando começa a jogar futebol. Na categoria sub-17, passei a jogar como lateral-esquerdo e, então, aos poucos fui percebendo: OK, talvez eu pudesse me tornar profissional. Mas a ideia de que um dia eu poderia jogar pelo FC Bayern – isso era apenas um sonho, nada mais e nada menos.”
Quando questionado sobre suas ambições esportivas de longo prazo e o que espera conquistar durante sua passagem por Munique, Brown revelou uma clara vontade de se firmar no mais alto nível sob o comando de Kompany.
Ele concluiu: “Quero alcançar o maior sucesso esportivo possível, conquistar muitos títulos com o FC Bayern e comemorá-los com a torcida. Quero me divertir com os rapazes e já estou muito ansioso para conhecer todos eles. No plano pessoal, quero continuar amadurecendo e me tornando ainda mais maduro.”
Dirigentes do Bayern elogiam a nova contratação
Essa contratação estratégica ressalta o compromisso contínuo do Bayern em fortalecer seu elenco principal com talentos nacionais de elite, que possuem um valor de revenda substancial e perspectiva de longevidade. Altos executivos do clube destacaram sua rápida evolução tática, enfatizando como sua impressionante versatilidade na linha defensiva se alinha perfeitamente às exigências táticas modernas.
Max Eberl, membro do conselho responsável pela área esportiva, declarou: “Estamos muito satisfeitos por ter trazido para o Bayern um jogador como Nathaniel, que teve um desenvolvimento tão rápido, mas ainda tem muito potencial e é uma aposta para o futuro. Ele deixou sua marca na Copa do Mundo e mostrou por que já vínhamos de olho nele há algum tempo. Ele ampliará nossas opções tanto na defesa quanto no meio-campo.”
O CEO do clube, Jan-Christian Dreesen, acrescentou: “Nathaniel tem um perfil muito procurado no futebol moderno. Todos nós acreditamos que ele se encaixa perfeitamente no Bayern. Essa contratação também reforça nossa aspiração de trazer jovens jogadores alemães de ponta para o Bayern desde cedo. Isso sempre fez parte do nosso DNA e deve continuar sendo assim no futuro.”
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A disputa por posições ganha força
Brown enfrenta um desafio competitivo imediato: disputar com Alphonso Davies, que vem sofrendo com lesões, uma vaga de titular na zaga comandada por Kompany. Tendo recentemente se destacado no cenário internacional com oito partidas pela seleção principal, o jovem zagueiro precisa se integrar rapidamente aos treinos táticos durante a pré-temporada. Consolidar sua disciplina defensiva será absolutamente fundamental, já que o Bayern busca iniciar com sucesso a defesa do título nacional.
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