O Bayern de Munique confirma a contratação de Nathaniel Brown, enquanto o astro alemão comemora um retorno ao país “indescritível”

Após concretizar sua transferência sensacional, o zagueiro nascido em Amberg expressou imenso orgulho por retornar à sua região natal para defender o clube pelo qual torceu durante toda a infância. O versátil lateral admitiu que passar das categorias de base para o banco de reservas da Allianz Arena parecia totalmente surreal.

Brown afirmou: “É indescritível. O FC Bayern é um dos maiores clubes do mundo inteiro. E como eu mesmo sou da Baviera, quase todo mundo na minha cidade natal, Amberg, torce pelo FC Bayern – foi com isso que cresci. Isso torna tudo muito especial, é claro. É tudo maravilhoso para mim – e também é um grande passo na minha carreira.”

Ao refletir se sempre teve a convicção interior de que chegaria tão longe no futebol profissional, o jogador de 23 anos admitiu que sua rápida ascensão ao topo foi um processo gradual, e não um sucesso da noite para o dia.

Ele acrescentou: “Para ser totalmente honesto: você não pensa em uma escala tão grande quando começa a jogar futebol. Na categoria sub-17, passei a jogar como lateral-esquerdo e, então, aos poucos fui percebendo: OK, talvez eu pudesse me tornar profissional. Mas a ideia de que um dia eu poderia jogar pelo FC Bayern – isso era apenas um sonho, nada mais e nada menos.”

Quando questionado sobre suas ambições esportivas de longo prazo e o que espera conquistar durante sua passagem por Munique, Brown revelou uma clara vontade de se firmar no mais alto nível sob o comando de Kompany.

Ele concluiu: “Quero alcançar o maior sucesso esportivo possível, conquistar muitos títulos com o FC Bayern e comemorá-los com a torcida. Quero me divertir com os rapazes e já estou muito ansioso para conhecer todos eles. No plano pessoal, quero continuar amadurecendo e me tornando ainda mais maduro.”