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O Bayern de Munique chega a um acordo para contratar o lateral-esquerdo alemão por 60 milhões de euros antes da Copa do Mundo, mas ainda há esperança para o Arsenal, o Manchester City e o Real Madrid
Kompany identifica o principal alvo para a defesa
O lateral-esquerdo de 22 anos teve uma ascensão meteórica no Frankfurt, consolidando-se como um dos jovens talentos mais promissores da Bundesliga. Suas atuações não passaram despercebidas; segundo a Sky Sports, o técnico do Bayern, Kompany, está pessoalmente pressionando pela transferência após ter mantido conversas positivas com o jogador. O clube alemão, detentor de vários recordes, agiu rapidamente para garantir o compromisso do jogador com a transferência para a Allianz Arena.
Brown, atualmente em Chicago com a seleção alemã se preparando para a Copa do Mundo e um amistoso contra os EUA, teria concordado com um contrato de longo prazo que o manteria em Munique até 2031. O Bayern o vê como um jogador moderno e versátil, capaz de atuar como lateral-esquerdo, lateral-direito ou até mesmo mais à frente, como ponta-esquerda.
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O Frankfurt mantém-se firme quanto ao valor do lateral-esquerdo alemão
Embora o jogador tenha dado sinal verde para a transferência, ainda não se chegou a um acordo total entre os dois clubes. O diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Markus Krosche, está exigindo uma quantia em torno de € 60 milhões pelo talentoso zagueiro. Essa alta avaliação continua sendo um possível obstáculo que poderia atrasar a negociação ou até mesmo levá-la ao fracasso, caso o Bayern não esteja disposto a pagar o preço pedido.
A diferença de avaliação entre os dois times da Bundesliga é significativa e, até que os detalhes financeiros sejam finalizados, a transferência permanece incerta. Espera-se que Brown fale sobre seu futuro durante uma coletiva de imprensa da DFB agendada nos Estados Unidos, o que adicionou ainda mais intriga às negociações em andamento.
O interesse da Premier League continua
A ausência de um acordo formal entre os clubes oferece um vislumbre de esperança para vários clubes de elite em toda a Europa. Arsenal, Manchester City e Real Madrid têm sido apontados como interessados em Brown ao longo do último ano. Caso o Bayern não consiga atender às exigências de € 60 milhões do Frankfurt, esses clubes continuam em posição de disputar a contratação do jovem versátil.
O Arsenal identificou Brown como o reforço defensivo ideal para seu sistema tático fluido, com o The Athletic informando que os Gunners o estão acompanhando de perto em uma lista seleta de jogadores de elite. O jogador de 22 anos vem de uma temporada 2025-26 brilhante — marcando quatro gols e dando seis assistências em 42 jogos pelo Frankfurt — embora o oitavo lugar do clube tenha custado a classificação para as competições europeias. Com o Arsenal competindo consistentemente no topo absoluto, a perspectiva de uma transferência para o norte de Londres é altamente atraente para o jogador, preparando o terreno para uma possível guerra de lances caso o Bayern de Munique não consiga fechar um acordo com o Frankfurt rapidamente.
- AFP
O dilema do Bayern em relação às transferências e a possível sorte inesperada do Frankfurt
De acordo com uma reportagem anterior do jornal alemão *Bild*, a situação em Munique continua complicada devido à profundidade do elenco, já que o Bayern precisa reduzir o número de jogadores antes de se comprometer com uma oferta substancial por um novo lateral-esquerdo.
Especificamente, o diretor esportivo Max Eberl precisaria vender Hiroki Ito ou Alphonso Davies antes que uma negociação concreta pudesse ser aprovada; sem essas saídas, a avaliação de € 60 a 65 milhões permanece fora do alcance dos campeões da Bundesliga.
Do outro lado da negociação, o Eintracht Frankfurt está bem posicionado para um enorme ganho financeiro. Tendo contratado Brown do Nuremberg em janeiro de 2024 por meros €3 milhões, uma venda agora renderia um lucro extraordinário para o clube.