O Bayern de Munique chega a um acordo para contratar o lateral-esquerdo alemão por 60 milhões de euros antes da Copa do Mundo, mas ainda há esperança para o Arsenal, o Manchester City e o Real Madrid

O lateral-esquerdo de 22 anos teve uma ascensão meteórica no Frankfurt, consolidando-se como um dos jovens talentos mais promissores da Bundesliga. Suas atuações não passaram despercebidas; segundo a Sky Sports, o técnico do Bayern, Kompany, está pessoalmente pressionando pela transferência após ter mantido conversas positivas com o jogador. O clube alemão, detentor de vários recordes, agiu rapidamente para garantir o compromisso do jogador com a transferência para a Allianz Arena.

Brown, atualmente em Chicago com a seleção alemã se preparando para a Copa do Mundo e um amistoso contra os EUA, teria concordado com um contrato de longo prazo que o manteria em Munique até 2031. O Bayern o vê como um jogador moderno e versátil, capaz de atuar como lateral-esquerdo, lateral-direito ou até mesmo mais à frente, como ponta-esquerda.