O Bayern de Munique anuncia a decisão de exercer a “opção de compra” de € 65 milhões sobre Nicolas Jackson, após ver o atacante, que pertence ao Chelsea, marcar 10 gols como reserva de Harry Kane

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou que o clube não pretende exercer a opção de compra de Jackson. Em entrevista ao programa ZDF-Sportstudio, Eberl revelou que o plano atual é que o atacante retorne ao Stamford Bridge assim que a temporada terminar. Parece que a diretoria do clube bávaro também não está buscando um segundo acordo de empréstimo, o que marca um fim definitivo de sua passagem pela Allianz Arena.

A decisão foi tomada apesar do bom desempenho de Jackson em um papel secundário. O jogador de 24 anos se transferiu para a Alemanha no verão passado, após uma complicada saga de transferências, e recebeu a missão de servir de reserva para o craque Harry Kane. Embora tenha tido um desempenho admirável quando chamado, o pacote financeiro necessário para garantir sua permanência a longo prazo acabou sendo um obstáculo para a diretoria do Bayern.