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O Bayern de Munique anuncia a decisão de exercer a “opção de compra” de € 65 milhões sobre Nicolas Jackson, após ver o atacante, que pertence ao Chelsea, marcar 10 gols como reserva de Harry Kane
Eberl confirma planos para a saída de Jackson
O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou que o clube não pretende exercer a opção de compra de Jackson. Em entrevista ao programa ZDF-Sportstudio, Eberl revelou que o plano atual é que o atacante retorne ao Stamford Bridge assim que a temporada terminar. Parece que a diretoria do clube bávaro também não está buscando um segundo acordo de empréstimo, o que marca um fim definitivo de sua passagem pela Allianz Arena.
A decisão foi tomada apesar do bom desempenho de Jackson em um papel secundário. O jogador de 24 anos se transferiu para a Alemanha no verão passado, após uma complicada saga de transferências, e recebeu a missão de servir de reserva para o craque Harry Kane. Embora tenha tido um desempenho admirável quando chamado, o pacote financeiro necessário para garantir sua permanência a longo prazo acabou sendo um obstáculo para a diretoria do Bayern.
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Números impressionantes como reserva
Estatisticamente, Jackson tem se destacado durante sua passagem pela Bundesliga. Em 29 partidas oficiais, o atacante marcou 10 gols e deu quatro assistências. Seu desempenho recente tem sido particularmente impressionante, com quatro gols nos últimos cinco jogos do campeonato. Ele provou seu valor mais uma vez no último fim de semana, marcando o gol que deu início a uma recuperação espetacular na vitória do Bayern por 4 a 3 sobre o Mainz 05.
Embora o técnico Vincent Kompany seja considerado um admirador da dedicação e do profissionalismo do jogador, a decisão da diretoria prioriza a estratégia financeira de longo prazo. A capacidade do atacante de influenciar os jogos saindo do banco ajudou o Bayern a garantir mais um título da liga e a chegar à final da DFB-Pokal, mas não foi suficiente para convencer os tomadores de decisão a se comprometerem com um investimento permanente de € 65 milhões (£ 56 milhões/$ 76 milhões).
Mikel destaca o que falta ao Chelsea
A notícia do retorno iminente de Jackson a Londres será bem recebida por alguns no Chelsea, incluindo a lenda do clube John Obi Mikel. O ex-meio-campista destacou recentemente que os Blues têm sentido falta de uma presença física específica e de inteligência tática na linha de frente desde a saída de Jackson. Mikel destacou especificamente o impacto negativo sobre o craque da equipe, sugerindo que Cole Palmer “parece perdido” sem a articulação do atacante senegalês.
“Na verdade, acho que, neste momento, estamos sentindo falta dele. Posso dizer isso abertamente. O que ele nos proporcionava, nenhum atacante está oferecendo agora”, disse Mikel. “Sim, João Pedro está marcando gols, mas veja o que Nicolas Jackson oferecia em termos de pressão alta e sua conexão telepática com Cole Palmer.”
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Futuro incerto de volta a Stamford Bridge
Enquanto Jackson se prepara para voltar a Londres, ele retorna a um clube em plena transição. O Chelsea tomou recentemente a decisão ousada de demitir o técnico Liam Rosenior após uma sequência de resultados desastrosos. Com Rosenior pagando o preço por uma série de resultados historicamente ruins, resta saber qual será o papel de Jackson nos planos do próximo técnico efetivo. O contrato do atacante com o Chelsea vai até junho de 2033, e sua passagem produtiva pela Alemanha provavelmente despertou o interesse de vários outros clubes europeus, caso ele não seja reintegrado ao time titular dos Blues.
O Chelsea deve avaliar se deve integrar um jogador que adquiriu valiosa experiência no mais alto nível com o Bayern ou aproveitar sua temporada de 10 gols para obter uma quantia significativa na transferência. Por enquanto, Jackson continua focado em terminar a temporada com força, enquanto o Bayern busca o triplo.