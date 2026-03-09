O Bayern de Munique aguarda a decisão de Manuel Neuer sobre o seu futuro, enquanto Max Eberl aborda a incerteza contratual

Eberl abordou o estado físico de Neuer após uma série frustrante de problemas musculares. O goleiro veterano sofreu uma lesão recorrente na panturrilha durante a vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach na sexta-feira.

Isso marca uma tendência preocupante para o jogador de 39 anos, que foi substituído no intervalo daquela partida após ter acabado de se recuperar de uma lesão anterior na fibra muscular. Apesar da repetição da lesão, Eberl enfatizou que o Bayern de Munique não vai apressar sua reabilitação. “Não quero dar um prazo para evitar pressão. Ele deve se recuperar com tranquilidade”, afirmou.