O Bayern de Munique aguarda a decisão de Manuel Neuer sobre o seu futuro, enquanto Max Eberl aborda a incerteza contratual
A lesão recorrente na panturrilha de Neuer persiste
Eberl abordou o estado físico de Neuer após uma série frustrante de problemas musculares. O goleiro veterano sofreu uma lesão recorrente na panturrilha durante a vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach na sexta-feira.
Isso marca uma tendência preocupante para o jogador de 39 anos, que foi substituído no intervalo daquela partida após ter acabado de se recuperar de uma lesão anterior na fibra muscular. Apesar da repetição da lesão, Eberl enfatizou que o Bayern de Munique não vai apressar sua reabilitação. “Não quero dar um prazo para evitar pressão. Ele deve se recuperar com tranquilidade”, afirmou.
Negociações contratuais em espera para o capitão
O contrato atual do capitão na Allianz Arena está previsto para expirar neste verão, mas nenhuma prorrogação formal foi assinada. Eberl esclareceu que a estratégia do clube permanece inalterada, apesar dos recentes boletins médicos. A diretoria pretende esperar até a primavera antes de iniciar negociações definitivas.
“Sabemos a idade do Manu. Sempre dissemos que ele deve completar 40 anos no final de março. E então nos sentaremos em paz e conversaremos”, explicou o diretor esportivo. Ele enfatizou que qualquer decisão final será colaborativa: “Então ele terá que nos dizer como se sente, qual é o seu estado de espírito. E nós temos que decidir por nós mesmos como proceder. Ele teve uma temporada excelente até agora, é um goleiro de ponta. Mas essa lesão (atual) não muda nada para nós.”
Urbig se prepara para o desafio contra o Atalanta
Com Neuer indisponível, a responsabilidade recai sobre Urbig para a próxima partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atalanta Bergamo. O jogador de 22 anos já atuou onze vezes nesta temporada, provando sua confiabilidade em situações de alta pressão.
Eberl expressou total confiança no desenvolvimento do jovem substituto e em sua preparação para o cenário europeu. “Na minha opinião, Jonas se desenvolveu de forma excelente”, comentou ele antes do voo para a Itália. Ele acrescentou que não tem “nenhuma preocupação” se Urbig estiver no gol contra o Bergamo, destacando a confiança depositada nele.
A Copa do Mundo é assunto entre os jovens goleiros
A rápida ascensão de Urbig gerou uma grande discussão sobre sua possível inclusão na seleção alemã para a próxima Copa do Mundo. Embora cauteloso em relação a extrapolar sua autoridade no que diz respeito às seleções internacionais, Eberl reconheceu que a trajetória do goleiro o torna impossível de ignorar.
“Não sou o diretor esportivo da seleção nacional, mas o diretor esportivo do FC Bayern. Estou muito feliz que Jonas esteja conosco”, esclareceu Eberl. No entanto, ele deixou a porta aberta para as ambições internacionais do jovem, confirmando: “Se ele tiver um bom desempenho, acho que todo jogador é um candidato”.
