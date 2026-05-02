Na vitória por 2 a 1 no clássico contra o 1. FC Köln, no sábado, no Bayer Leverkusen, chegou a hora no segundo tempo: o técnico Kasper Hjulmand colocou em campo, um após o outro, Malik Tillman, Equi Fernandez e Eliesse Ben Seghir – trazendo assim um trio pelo qual o Werkself havia gasto, no total, 92 milhões de euros em taxas de transferência no verão passado. Nenhum dos três custou menos de 25 milhões de euros. E nenhum dos três convenceu até agora. Enquanto os dirigentes do Bayer insistem repetidamente que terão paciência com os novos jogadores em seu time recém-formado com o novo técnico, o jogador que supostamente está perdendo exatamente essa paciência é aquele que, com a maior quantia de transferência, foi considerado a “grande contratação” antes do início da temporada: Malik Tillman.
Traduzido por
O Bayer Leverkusen foi enganado? O sucessor de Wirtz, cujo preço é exorbitante, é o símbolo de inúmeras decisões equivocadas no mercado de transferências
Nunca na história do clube o Bayer gastou tanto quanto os 35 milhões que foram pagos ao PSV de Eindhoven pelo jogador de 23 anos da seleção dos EUA antes do início da temporada. O Leverkusen estava nadando em dinheiro depois de ter vendido, entre outros, Florian Wirtz ao Liverpool por 125 milhões de euros. A grande lacuna esportiva deixada por essa saída – e por muitas outras – os dirigentes do clube queriam preencher principalmente com jogadores talentosos com potencial de desenvolvimento.
Ficou claro rapidamente que eles não estavam na melhor posição de negociação no mercado de transferências: havia necessidade de agir e pressão de tempo – e os outros clubes sabiam que, em caso de dúvida, o Bayer melhoraria praticamente qualquer oferta, já que o dinheiro estava disponível.
- Getty Images
Malik Tillman: "Não foi um começo fácil para mim"
Foi assim que se chegou aos 35 milhões de euros por Malik Tillman, que nos seus dois anos na Holanda havia conquistado duas vezes o título com o PSV e, na temporada anterior, apresentado números impressionantes (16 gols em 34 partidas oficiais). Seu número atual? 41. Esse é o total de minutos que ele esteve em campo pelos Bayer nos últimos quatro jogos da Bundesliga. O Leverkusen esperava muito mais do meio-campista ofensivo, que ainda havia sido apresentado pela mídia no verão como o “substituto de Wirtz”, devido à sua posição e ao alto valor da transferência.
“Tenham paciência com Malik, demonstrem carinho por ele e conversem com ele”: esses foram os conselhos que o técnico do PSV, Peter Bosz, deu aos jogadores do Leverkusen antes do confronto da Liga dos Campeões no início de outubro. Já naquele momento, estava claro para Bosz e todos os outros observadores que não haveria uma história de sucesso imediata com Tillman e o Bayer 04. Devido à sua participação na Copa Ouro com a seleção dos EUA, o novo contratado teve férias prolongadas – e depois se lesionou durante a pré-temporada. No caminho para atingir sua melhor forma, Tillman ficou para trás e não conseguiu causar uma boa impressão de imediato. Seguiu-se a rápida demissão do novo técnico Erik ten Hag, que foi substituído por Kasper Hjulmand. “Não foi um começo fácil para mim”, disse Tillman à mídia do clube Bayer.
- Getty Images
Malik Tillman: Só depois de deixar o Bayern é que as coisas vão avançar
Isso também se aplicou à sua carreira, na qual ele chegou ao FC Bayern de Munique já aos 13 anos. No entanto, ele não conseguiu se destacar no FCB, mesmo tendo disputado sete partidas pela equipe principal. Foi somente em seu primeiro empréstimo ao Rangers de Glasgow que Tillman deu o próximo passo em seu desenvolvimento. Seguiu-se o segundo empréstimo ao PSV e, finalmente, a contratação definitiva por doze milhões de euros. O Bayern, por sua vez, decidiu não recuperá-lo – também porque contava com um elenco de ataque muito bem servido.
Depois de tudo ter corrido como desejado para Tillman em Eindhoven, segue-se agora, em sua primeira temporada de verdade na Bundesliga, uma crise mais grave. “Quando as coisas não estão indo muito bem, sou muito autocrítico. Tenho a tendência de guardar as coisas para mim”, confessou ele com franqueza.
- Getty Images Sport
Três clubes da Premier League estariam interessados em Malik Tillman
E isso, ao que parece, já fez com que Tillman acumulasse uma certa frustração. O jornal *Sport Bild* noticiou recentemente que ele estaria “emocionalmente distante” e já teria conversado com o diretor esportivo do Bayer, Simon Rolfes. Tillman estaria pensando em uma saída rápida, mesmo tendo contrato com o Leverkusen até 2030. No entanto, isso também depende de se o Bayer, que atualmente tem poucas chances de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões, continuará com o técnico Hjulmand na próxima temporada. Caso um novo treinador tente dar um novo impulso ao time do Leverkusen, Tillman também poderia dar uma segunda chance ao clube.
No entanto, caso a saída se concretize, isso provavelmente não causaria grande prejuízo ao Werkself: segundo a reportagem, três clubes financeiramente sólidos da Premier League – Brentford, Fulham e Bournemouth – estão interessados em Tillman e supostamente dispostos a investir os 35 milhões de euros que o Bayer pagou. A busca pelo “substituto de Wirtz” teria então que recomeçar no Leverkusen.
Os números de Malik Tillman na temporada 25/26:
Jogos: 39 Partidas como titular: 23 Minutos por jogo: 57,5 Gols: 8 Assistências: 1