O Bayer Leverkusen critica duramente o Arsenal com uma postagem agressiva nas redes sociais antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões no Emirates

A publicação provocativa rapidamente se tornou viral, com torcedores de ambos os lados se manifestando sobre as provocações pré-jogo. Enquanto os torcedores do Arsenal defendiam sua versatilidade tática, outros elogiavam a equipe de redes sociais do Leverkusen, com um torcedor chegando a declará-los como a “melhor administração de futebol de todos os tempos”.

A provocação é particularmente mordaz, considerando que o Leverkusen realmente venceu o Arsenal em seu próprio jogo na partida de ida; o gol de Robert Andrich foi o primeiro escanteio que os Gunners sofreram na Liga dos Campeões em toda a temporada. Esta não é a primeira vez que os jogadores de Arteta são alvo de piadas por causa de sua obsessão por jogadas de bola parada, com o Mansfield Town, da League Two, usando recentemente o TikTok para zombar da dependência dos Gunners em relação aos escanteios antes do confronto pela FA Cup.