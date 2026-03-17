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O Bayer Leverkusen critica duramente o Arsenal com uma postagem agressiva nas redes sociais antes do jogo decisivo da Liga dos Campeões no Emirates
A pesca à corrica tática viraliza
Embora a equipe de Mikel Arteta tenha construído uma reputação de eficiência nas jogadas de bola parada, a equipe digital do Leverkusen optou por ironizar o que consideram uma dependência excessiva, publicando uma foto manipulada do gramado do Arsenal. A montagem mostrava uma bandeira de escanteio do Emirates em que a superfície de jogo havia sido completamente removida do quarto de círculo, acompanhada da legenda sarcástica: “Assim está melhor.” Essa provocação nas redes sociais foi claramente planejada para irritar os líderes da Premier League, que construíram grande parte de sua campanha pelo título nacional nesta temporada com um recorde de 21 gols marcados em diversas jogadas ensaiadas.
- Getty Images Sport
Os fãs reagem às brincadeiras sobre o “melhor administrador”
A publicação provocativa rapidamente se tornou viral, com torcedores de ambos os lados se manifestando sobre as provocações pré-jogo. Enquanto os torcedores do Arsenal defendiam sua versatilidade tática, outros elogiavam a equipe de redes sociais do Leverkusen, com um torcedor chegando a declará-los como a “melhor administração de futebol de todos os tempos”.
A provocação é particularmente mordaz, considerando que o Leverkusen realmente venceu o Arsenal em seu próprio jogo na partida de ida; o gol de Robert Andrich foi o primeiro escanteio que os Gunners sofreram na Liga dos Campeões em toda a temporada. Esta não é a primeira vez que os jogadores de Arteta são alvo de piadas por causa de sua obsessão por jogadas de bola parada, com o Mansfield Town, da League Two, usando recentemente o TikTok para zombar da dependência dos Gunners em relação aos escanteios antes do confronto pela FA Cup.
Falhas defensivas sob os holofotes
Apesar da reputação do Arsenal de dominar as jogadas ensaiadas sob a orientação de um dos assistentes técnicos de Arteta, Nicolas Jover, a partida de ida na Alemanha revelou uma rara falta de concentração. O gol de abertura de Andrich foi apenas a terceira vez, em 23 escanteios disputados na Liga dos Campeões nesta temporada, que um adversário conseguiu sequer chutar a gol contra os Gunners. Arteta ficou visivelmente frustrado após o empate em 1 a 1, admitindo que seus jogadores assistiram a três vídeos específicos das jogadas ensaiadas do Leverkusen antes da partida, mas mesmo assim não conseguiram reagir.
- AFP
Uma disputa decisiva pelas quartas de final
O cenário está montado para uma noite dramática no Emirates, com o Arsenal buscando chegar às quartas de final pelo terceiro ano consecutivo. Os Gunners permanecem invictos em casa contra o Leverkusen em competições europeias, mas a equipe de Kasper Hjulmand provou na partida de ida que é bem treinada e perigosa no contra-ataque. O Leverkusen busca sua primeira participação nas quartas de final da Liga dos Campeões desde que ficou em segundo lugar em 2002, enquanto o Arsenal pretende manter sua busca por um possível quadruplo.
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