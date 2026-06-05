O Bayer Leverkusen confirma a surpreendente contratação de um novo técnico para substituir Kasper Hjulmand, após as recusas de Andoni Iraola e Filipe Luís

Os dirigentes do Leverkusen escolheram Martinez devido à sua formação tática estruturada e ao seu histórico de trabalho com academias de base de elite. O diretor executivo Fernando Carro explicou: “Como Bayer 04, fizemos progressos significativos tanto no cenário nacional quanto internacional nos últimos anos. Nosso objetivo continua sendo manter a competitividade permanente no mais alto nível e consolidar ainda mais nossa posição entre os principais clubes da Europa.

Estamos convencidos de que Carles Martinez, com seu impressionante currículo como treinador, se encaixa perfeitamente nessa ambição. Ele personifica um tipo moderno de técnico capaz de desenvolver nosso elenco altamente talentoso, elevá-lo a um nível consistentemente alto e guiá-lo para o sucesso concreto.”

O diretor-geral de esportes, Simon Rolfes, enfatizou: “Analisamos cuidadosamente qual técnico se adequa melhor à próxima fase de desenvolvimento do Bayer 04. No Toulouse, Carles Martinez desenvolveu com sucesso vários jovens jogadores e transformou um elenco internacionalmente diversificado em uma unidade forte.

"Além dessa valiosa experiência, ele traz para Leverkusen um alto nível de conhecimento técnico adquirido durante sua passagem pela base do FC Barcelona. Carles é um treinador com princípios claros e uma filosofia moderna de jogo. Estamos convencidos de que ele pode dar o impulso certo para o nosso futuro esportivo."