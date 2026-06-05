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O Bayer Leverkusen confirma a surpreendente contratação de um novo técnico para substituir Kasper Hjulmand, após as recusas de Andoni Iraola e Filipe Luís
Leverkusen contrata o sucessor de Hjulmand
O Leverkusen nomeou oficialmente Martinez como seu novo técnico, após uma intensa busca durante o verão. O espanhol assinou contrato válido até junho de 2028 e assumirá oficialmente o comando do Werkself em julho. Martinez sucede Hjulmand, que deixa a BayArena após menos de uma temporada no cargo. O clube acabou optando pelo ex-técnico do Toulouse depois que as negociações com Iraola e Luis fracassaram.
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Chega ex-treinador da base do Barça
O ex-goleiro passou três anos no comando do Toulouse, tendo chegado inicialmente como assistente antes de assumir o cargo de técnico principal em 2023. Ele levou o time a terminar em 11º lugar na Ligue 1 em sua primeira temporada, levando-o ao 10º lugar no ano seguinte, antes de encerrar a temporada 2025-26 em nono lugar.
O técnico de 42 anos, que tem experiência como treinador nas categorias de base do Espanyol e do Barcelona, assume o comando do Leverkusen, que se recupera de uma temporada abaixo do esperado. Depois de ver o bem-sucedido técnico Xabi Alonso partir para o Real Madrid, a campanha da equipe teve um início desastroso sob o comando de Erik ten Hag, o que levou à sua demissão antecipada. Embora Hjulmand tenha conseguido estabilizar o time, ele não conseguiu levar o Leverkusen além do sexto lugar na Bundesliga, garantindo a participação da equipe na Liga Europa da próxima temporada.
A Bayer está satisfeita com o técnico “moderno”
Os dirigentes do Leverkusen escolheram Martinez devido à sua formação tática estruturada e ao seu histórico de trabalho com academias de base de elite. O diretor executivo Fernando Carro explicou: “Como Bayer 04, fizemos progressos significativos tanto no cenário nacional quanto internacional nos últimos anos. Nosso objetivo continua sendo manter a competitividade permanente no mais alto nível e consolidar ainda mais nossa posição entre os principais clubes da Europa.
Estamos convencidos de que Carles Martinez, com seu impressionante currículo como treinador, se encaixa perfeitamente nessa ambição. Ele personifica um tipo moderno de técnico capaz de desenvolver nosso elenco altamente talentoso, elevá-lo a um nível consistentemente alto e guiá-lo para o sucesso concreto.”
O diretor-geral de esportes, Simon Rolfes, enfatizou: “Analisamos cuidadosamente qual técnico se adequa melhor à próxima fase de desenvolvimento do Bayer 04. No Toulouse, Carles Martinez desenvolveu com sucesso vários jovens jogadores e transformou um elenco internacionalmente diversificado em uma unidade forte.
"Além dessa valiosa experiência, ele traz para Leverkusen um alto nível de conhecimento técnico adquirido durante sua passagem pela base do FC Barcelona. Carles é um treinador com princípios claros e uma filosofia moderna de jogo. Estamos convencidos de que ele pode dar o impulso certo para o nosso futuro esportivo."
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Uma nova era começa com a Europa no horizonte
O novo técnico deve preparar imediatamente o elenco que herdou para uma temporada exigente, tanto no campeonato nacional quanto nas competições europeias.
Martínez buscará ganhar impulso antes do fechamento da janela de transferências de verão, com a diretoria do clube finalmente encontrando o homem certo após tentativas frustradas de contratar os colegas treinadores Iraola, que assumiu o comando do Liverpool, e Luis, que optou pelo Mônaco.