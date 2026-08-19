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cm grafica lautaro cannoniere
Emanuele Tramacere

Traduzido por

O Barcelona voltou a mirar Lautaro Martínez, e a posição da Inter. Reunião com o agente em Madri: ele é o alvo número um de Flick e Deco depois do não por Julián Álvarez

Inter de Milão
Barcelona
L. Martinez

Depois de meses de rumores e ideias, desta vez o Barcelona começou a agir de forma concreta para tentar tirar da Inter o centroavante argentino.

O Barcelona pode ser, nestas semanas de mercado, o maior perigo para todas as equipes que têm no elenco um centroavante móvel. O clube catalão, que durante todo o verão perseguiu o sonho de levar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, para vestir a camisa do Barça, começou a mudar de alvo, já que do lado rojiblanco de Madri chegaram apenas portas fechadas.

Então, como informou Gerard Romero, streamer bastante conhecido, protagonista do podcast Jijantes, embaixador da Kings League e frequentemente insider de mercado das duas grandes equipes da Espanha, graças às relações diretas com muitos dos protagonistas dos dois times, o clube catalão abriu um novo dossiê para o seu ataque e iniciou a negociação para tentar tirar da Inter o capitão Lautaro Martínez.

  • Trabalhando em Lautaro

    Depois do não de Julian Alvarez, o Barcelona decidiu que Lautaro Martínez será o objetivo número um e já começou a trabalhar nisso nos últimos dias. Uma negociação é certamente difícil, mas, segundo Gerard Romero, o clube catalão entendeu que existe uma brecha do lado do jogador para tentar negociar sua chegada à Catalunha nestas últimas semanas da janela de transferências.

    • Publicidade

  • Encontro com o agente

    Segundo Gerard Moreno, nestes dias, aconteceu em Madri uma reunião entre Deco e o agente de Lautaro Martínez, Alejandro Camano. Da parte do estafe do jogador, houve abertura para a transferência do atacante argentino para o Barcelona.

  • A Inter não quer vendê-lo

    Vale lembrar que, com a última renovação de contrato, Lautaro Martínez e a Inter concordaram com a eliminação da cláusula de rescisão, que era de 120 milhões de euros e tinha duração limitada. Essa cláusula não existe mais, e quem quiser tentar tirar o capitão argentino de Milão inevitavelmente terá de negociar com a Inter, que, assim como o Atlético com Julián Álvarez, no momento não quer ceder o próprio capitão. Claro, tudo vai depender da oferta, porque, se ela for realmente fora do mercado, inevitavelmente ao menos será levada em consideração (mais pelo fundo, por razões óbvias, do que pela diretoria italiana).

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