O Barcelona pode ser, nestas semanas de mercado, o maior perigo para todas as equipes que têm no elenco um centroavante móvel. O clube catalão, que durante todo o verão perseguiu o sonho de levar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, para vestir a camisa do Barça, começou a mudar de alvo, já que do lado rojiblanco de Madri chegaram apenas portas fechadas.

Então, como informou Gerard Romero, streamer bastante conhecido, protagonista do podcast Jijantes, embaixador da Kings League e frequentemente insider de mercado das duas grandes equipes da Espanha, graças às relações diretas com muitos dos protagonistas dos dois times, o clube catalão abriu um novo dossiê para o seu ataque e iniciou a negociação para tentar tirar da Inter o capitão Lautaro Martínez.