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RaphinhaGetty Images
Muhammad Zaki

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O Barcelona vai apresentar uma reclamação à FIFA sobre a lesão de Raphinha, com uma indenização a ser paga ao campeão da La Liga

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O Barcelona estaria se preparando para tomar medidas formais contra a FIFA após uma lesão grave sofrida pelo craque Raphinha durante a pausa para os jogos internacionais. O atacante brasileiro terá um longo período de afastamento dos gramados, o que deixou o gigante catalão furioso, já que a equipe entra na reta final da temporada.

  • Fúria do Blaugrana diante do revés na pausa para os jogos internacionais

    O Barcelona estaria irritado após Raphinha ter voltado da convocação para a seleção com uma lesão no tendão da coxa direita, que deve mantê-lo afastado dos gramados por aproximadamente cinco semanas. A lesão ocorreu durante a derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, em um amistoso disputado em Foxborough. A equipe médica do clube confirmou a gravidade da lesão na sexta-feira, o que gerou notícias e frustração nos escritórios do Spotify Camp Nou. De acordo com o Mundo Deportivo, os blaugranas pretendem apresentar uma reclamação oficial à FIFA para tratar da situação e expressar sua indignação pela lesão ocorrida a milhares de quilômetros de distância, em uma partida não oficial.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Haverá indenização para os gigantes catalães?

    Embora a perda esportiva seja a principal preocupação de Hansi Flick, o Barcelona tem direito a uma compensação financeira por meio do Programa de Proteção aos Clubes da FIFA. Esse programa prevê pagamentos aos clubes quando os jogadores se lesionam durante partidas internacionais e ficam afastados dos gramados por um período superior a 28 dias consecutivos. Considerando a ausência estimada de Raphinha por cinco semanas, a entidade reguladora será obrigada a efetuar o pagamento. Com base nos cálculos atuais e na duração da ausência, o Barcelona poderia receber uma indenização de aproximadamente € 144.000 (£ 125.000/$ 166.000). No entanto, esse valor é considerado uma mera ninharia pela diretoria do clube, já que pouco contribui para amenizar o impacto da perda de um de seus atacantes mais produtivos durante uma sequência crítica de jogos tanto nas competições nacionais quanto nas europeias.

  • Os planos táticos de Flick foram jogados no caos

    O momento não poderia ser pior para Hansi Flick, que tem contado fortemente com o desempenho do jogador de 29 anos nesta temporada. Raphinha vem apresentando uma forma brilhante, destacando-se especialmente pelo hat-trick certeiro contra o Sevilla e pelos dois gols na goleada por 7 a 2 em casa contra o Newcastle United, pouco antes do intervalo. Sem sua dedicação e finalização certeira, o técnico alemão precisa agora encontrar uma maneira de lidar com a agenda lotada de abril com um ataque enfraquecido.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Partidos importantes que Raphinha vai perder

    A consequência mais grave da lesão é a ausência de Raphinha nas quartas de final da Liga dos Campeões. Ele certamente perderá os dois jogos da disputa continental contra o Atlético de Madrid, marcados para 8 e 14 de abril. Caso o Barça se classifique, Raphinha também poderá perder a primeira partida da semifinal e, possivelmente, a segunda também. Além disso, o prazo de recuperação indica que ele provavelmente ficará de fora de cinco partidas cruciais da La Liga, enquanto o Barça busca proteger sua liderança na tabela.

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