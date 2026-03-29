Getty Images
Traduzido por
O Barcelona vai apresentar uma reclamação à FIFA sobre a lesão de Raphinha, com uma indenização a ser paga ao campeão da La Liga
Fúria do Blaugrana diante do revés na pausa para os jogos internacionais
O Barcelona estaria irritado após Raphinha ter voltado da convocação para a seleção com uma lesão no tendão da coxa direita, que deve mantê-lo afastado dos gramados por aproximadamente cinco semanas. A lesão ocorreu durante a derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, em um amistoso disputado em Foxborough. A equipe médica do clube confirmou a gravidade da lesão na sexta-feira, o que gerou notícias e frustração nos escritórios do Spotify Camp Nou. De acordo com o Mundo Deportivo, os blaugranas pretendem apresentar uma reclamação oficial à FIFA para tratar da situação e expressar sua indignação pela lesão ocorrida a milhares de quilômetros de distância, em uma partida não oficial.
- Getty Images Sport
Haverá indenização para os gigantes catalães?
Embora a perda esportiva seja a principal preocupação de Hansi Flick, o Barcelona tem direito a uma compensação financeira por meio do Programa de Proteção aos Clubes da FIFA. Esse programa prevê pagamentos aos clubes quando os jogadores se lesionam durante partidas internacionais e ficam afastados dos gramados por um período superior a 28 dias consecutivos. Considerando a ausência estimada de Raphinha por cinco semanas, a entidade reguladora será obrigada a efetuar o pagamento. Com base nos cálculos atuais e na duração da ausência, o Barcelona poderia receber uma indenização de aproximadamente € 144.000 (£ 125.000/$ 166.000). No entanto, esse valor é considerado uma mera ninharia pela diretoria do clube, já que pouco contribui para amenizar o impacto da perda de um de seus atacantes mais produtivos durante uma sequência crítica de jogos tanto nas competições nacionais quanto nas europeias.
Os planos táticos de Flick foram jogados no caos
O momento não poderia ser pior para Hansi Flick, que tem contado fortemente com o desempenho do jogador de 29 anos nesta temporada. Raphinha vem apresentando uma forma brilhante, destacando-se especialmente pelo hat-trick certeiro contra o Sevilla e pelos dois gols na goleada por 7 a 2 em casa contra o Newcastle United, pouco antes do intervalo. Sem sua dedicação e finalização certeira, o técnico alemão precisa agora encontrar uma maneira de lidar com a agenda lotada de abril com um ataque enfraquecido.
- Getty Images Sport
Partidos importantes que Raphinha vai perder
A consequência mais grave da lesão é a ausência de Raphinha nas quartas de final da Liga dos Campeões. Ele certamente perderá os dois jogos da disputa continental contra o Atlético de Madrid, marcados para 8 e 14 de abril. Caso o Barça se classifique, Raphinha também poderá perder a primeira partida da semifinal e, possivelmente, a segunda também. Além disso, o prazo de recuperação indica que ele provavelmente ficará de fora de cinco partidas cruciais da La Liga, enquanto o Barça busca proteger sua liderança na tabela.