O Barcelona vai apresentar uma reclamação à FIFA sobre a lesão de Raphinha, com uma indenização a ser paga ao campeão da La Liga

Embora a perda esportiva seja a principal preocupação de Hansi Flick, o Barcelona tem direito a uma compensação financeira por meio do Programa de Proteção aos Clubes da FIFA. Esse programa prevê pagamentos aos clubes quando os jogadores se lesionam durante partidas internacionais e ficam afastados dos gramados por um período superior a 28 dias consecutivos. Considerando a ausência estimada de Raphinha por cinco semanas, a entidade reguladora será obrigada a efetuar o pagamento. Com base nos cálculos atuais e na duração da ausência, o Barcelona poderia receber uma indenização de aproximadamente € 144.000 (£ 125.000/$ 166.000). No entanto, esse valor é considerado uma mera ninharia pela diretoria do clube, já que pouco contribui para amenizar o impacto da perda de um de seus atacantes mais produtivos durante uma sequência crítica de jogos tanto nas competições nacionais quanto nas europeias.