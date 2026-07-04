O Barcelona toma a decisão final sobre a transferência de Harry Kane, enquanto o campeão da La Liga busca um substituto para Robert Lewandowski

O Barcelona considerou Kane como um possível sucessor de Lewandowski, enquanto continua planejando o futuro de seu ataque. Embora o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, continue sendo o alvo preferido do clube, Kane foi visto como uma alternativa atraente graças ao seu histórico de gols e à sua experiência.

De acordo com o CF Bayern Insider, o clube catalão entrou em contato com os representantes do capitão da seleção inglesa para avaliar se uma transferência para a La Liga seria possível. No entanto, a resposta deixou claro que Kane não tem interesse em deixar o Bayern, encerrando efetivamente as esperanças do Barcelona antes mesmo que as negociações pudessem avançar.







