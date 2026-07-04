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O Barcelona toma a decisão final sobre a transferência de Harry Kane, enquanto o campeão da La Liga busca um substituto para Robert Lewandowski
A estratégia do Barcelona não dá em nada
O Barcelona considerou Kane como um possível sucessor de Lewandowski, enquanto continua planejando o futuro de seu ataque. Embora o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, continue sendo o alvo preferido do clube, Kane foi visto como uma alternativa atraente graças ao seu histórico de gols e à sua experiência.
De acordo com o CF Bayern Insider, o clube catalão entrou em contato com os representantes do capitão da seleção inglesa para avaliar se uma transferência para a La Liga seria possível. No entanto, a resposta deixou claro que Kane não tem interesse em deixar o Bayern, encerrando efetivamente as esperanças do Barcelona antes mesmo que as negociações pudessem avançar.
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Falk confirma contato com o Barcelona
O jornalista do *Bild*, Christian Falk, confirmou que o Barcelona realmente entrou em contato com a equipe de Kane, mas insistiu que a prioridade do atacante é permanecer na Alemanha.
“É verdade”, admitiu Falk. “Os representantes de Harry Kane foram contatados pelo Barcelona. Isso me foi confirmado. Mas também ouvi dizer que o Barcelona não tem chance alguma de tirar Kane do Bayern de Munique.
“Ele quer ficar em Munique e assinar um novo contrato. No entanto, ele não quer fazer isso neste momento, enquanto ainda está disputando a Copa do Mundo com a seleção inglesa. De qualquer forma, Kane só quer negociar com o Bayern de Munique, e acho que eles vão encontrar uma solução.”
O Bayern continua confiante quanto ao futuro de Kane
O Bayern tem todos os motivos para manter Kane na Allianz Arena após mais uma temporada prolífica. O atacante marcou 61 gols e deu sete assistências em todas as competições durante a temporada 2025-26, além de assumir uma função mais recuada e criativa quando necessário. Kane já marcou 146 gols pelo Bayern e tem contrato válido até junho de 2027. Os dirigentes do clube estão confiantes de que ele poderá continuar liderando o ataque nos próximos anos e estão se preparando para discutir uma renovação de contrato assim que seus compromissos com a seleção nacional terminarem.
- AFP
O Barcelona precisa buscar alvos alternativos
Com Kane totalmente comprometido com o Bayern, espera-se que o Barça se concentre em outras opções na busca pelo sucessor de longo prazo de Lewandowski, sendo que Álvarez continua sendo seu principal alvo.
Enquanto isso, Kane continua focado na campanha da Inglaterra na Copa do Mundo, onde a seleção enfrenta o México nas oitavas de final nesta segunda-feira. Após o término de seus compromissos com a seleção, espera-se que ele inicie as negociações contratuais com o Bayern.
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