“O Barcelona teve sorte” – Estrela do Atlético de Madrid critica decisão de cartão vermelho enquanto os jogadores de Hansi Flick conquistam vitória no final da partida e aumentam a vantagem na La Liga

Musso não mediu palavras na sua análise pós-jogo, após ter sido eleito o MVP apesar da derrota. Em entrevista à DAZN, o goleiro argentino expressou sua frustração: “Fizemos um ótimo primeiro tempo. Jogamos ainda melhor, criando muitas chances; foi uma partida divertida e agradável. O cartão vermelho nos prejudicou. É muito difícil no futebol de hoje jogar com um jogador a menos. Também acho que foi cartão vermelho para eles. O árbitro viu claramente em campo. Depois, foi visto no replay. Isso poderia ter tornado a partida mais equilibrada. Mas tudo bem, seguimos em frente. Foi uma partida importante. Isso não abala nossa confiança. Onze contra onze, acho que fomos melhores. Criamos muitas chances e movimentamos bem a bola. Isso nos dá confiança.”