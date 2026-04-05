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“O Barcelona teve sorte” – Estrela do Atlético de Madrid critica decisão de cartão vermelho enquanto os jogadores de Hansi Flick conquistam vitória no final da partida e aumentam a vantagem na La Liga
Drama no Metropolitano
O confronto entre Atlético e Barcelona foi anunciado como um jogo decisivo na disputa pelo título, mas rapidamente se transformou em um turbilhão de polêmicas arbitrais. Embora o Atlético tenha assumido a liderança logo no início com Giuliano Simeone, o jogo mudou de rumo depois que Marcus Rashford empatou e os anfitriões ficaram com dez jogadores após a expulsão de Nico González. Com o placar em 1 a 1, Gerard Martín foi expulso pelo Barça, mas a decisão foi surpreendentemente revertida após uma revisão do VAR. A desvantagem numérica acabou pesando quando Robert Lewandowski marcou aos 86 minutos, selando a virada para o gigante catalão.
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Musso critica a inconsistência da arbitragem
Musso não mediu palavras na sua análise pós-jogo, após ter sido eleito o MVP apesar da derrota. Em entrevista à DAZN, o goleiro argentino expressou sua frustração: “Fizemos um ótimo primeiro tempo. Jogamos ainda melhor, criando muitas chances; foi uma partida divertida e agradável. O cartão vermelho nos prejudicou. É muito difícil no futebol de hoje jogar com um jogador a menos. Também acho que foi cartão vermelho para eles. O árbitro viu claramente em campo. Depois, foi visto no replay. Isso poderia ter tornado a partida mais equilibrada. Mas tudo bem, seguimos em frente. Foi uma partida importante. Isso não abala nossa confiança. Onze contra onze, acho que fomos melhores. Criamos muitas chances e movimentamos bem a bola. Isso nos dá confiança.”
Gol de Lewandowski no final garante os pontos
O momento decisivo chegou no final da partida, quando Lewandowski balançou as redes de forma fortuita, um gol que, segundo Musso, resumiu o equilíbrio da sorte naquela noite. Musso refletiu sobre a decepção no final, afirmando: “O rebote caiu bem nos pés dele e, sem nem perceber, ele marcou. Eles tiveram sorte naquele segundo gol. Tentamos defender. A equipe fez um esforço tremendo. Tento defender todo o esforço que os rapazes colocaram, porque de fora parece incrível. Quando levamos gols de qualquer forma, você se sente mal. Valorizo e elogio o esforço da equipe, onze contra onze e também com um jogador a menos.”
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Uma quinzena intensa pela frente
O calendário que se avizinha para a equipe de Diego Simeone é exaustivo, incluindo uma revanche decisiva contra o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões. Com uma vaga nas semifinais em jogo, espera-se que a tensão deste confronto na liga se estenda para o confronto europeu. Além disso, a final da Copa del Rey contra a Real Sociedad, em 18 de abril, surge como a chance mais realista do Atlético de conquistar um título nesta temporada.