O Barcelona teve a oportunidade de contratar o craque do AC Milan, autor de 80 gols, após a definição do valor da transferência

O principal motivo por trás dessa repentina disponibilidade é o deterioramento do relacionamento entre Leão e o técnico Massimiliano Allegri. O atrito chegou a um ponto crítico durante a recente partida contra a Lazio, antes da última pausa para os jogos internacionais; Leão demonstrou intensa raiva ao ser substituído, parecendo visivelmente abalado, apesar das tentativas de Allegri de acalmá-lo com um abraço. Além disso, a temporada do atacante português foi prejudicada por lesões recorrentes, limitando-o a apenas 25 partidas em todas as competições. Nessas partidas, ele conseguiu um modesto retorno de 10 gols e duas assistências, uma queda na produtividade atribuída em grande parte à decisão tática de Allegri de escalá-lo como falso nove, em vez de sua função preferida na ala esquerda.

Além do atrito tático, o Milan é motivado pelo pragmatismo financeiro. Como o jogador mais bem pago do elenco, a saída de Leão permitiria ao clube reduzir significativamente sua folha salarial e reinvestir os recursos resultantes em outras áreas do elenco. A combinação de tensão no vestiário e a necessidade de capital novo tornou uma saída no meio do ano o desfecho mais provável para todas as partes envolvidas.