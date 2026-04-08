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O Barcelona teve a oportunidade de contratar o craque do AC Milan, autor de 80 gols, após a definição do valor da transferência
Uma oferta a preço reduzido pelo Leão, alvo de longa data
Em uma reviravolta dramática no San Siro, o futuro de Leão no AC Milan parece estar chegando a um ponto crítico. De acordo com reportagens do Corriere della Sera, o ponta foi oferecido a vários clubes de elite europeus, com o Barcelona na frente da fila. Embora o jogador já tenha sido considerado intocável — tendo marcado 80 gols pelo Rossoneri desde sua chegada do Lille no verão de 2019 —, o cenário em Milão mudou significativamente.
O Rossoneri estaria disposto a autorizar uma venda por um valor na casa dos € 50 milhões. Isso representa uma redução drástica em relação à cláusula de rescisão oficial do jogador, de € 170 milhões, estabelecida quando ele renovou seu contrato até 2028.
- AFP
Tensão com o técnico do Milan, Allegri?
O principal motivo por trás dessa repentina disponibilidade é o deterioramento do relacionamento entre Leão e o técnico Massimiliano Allegri. O atrito chegou a um ponto crítico durante a recente partida contra a Lazio, antes da última pausa para os jogos internacionais; Leão demonstrou intensa raiva ao ser substituído, parecendo visivelmente abalado, apesar das tentativas de Allegri de acalmá-lo com um abraço. Além disso, a temporada do atacante português foi prejudicada por lesões recorrentes, limitando-o a apenas 25 partidas em todas as competições. Nessas partidas, ele conseguiu um modesto retorno de 10 gols e duas assistências, uma queda na produtividade atribuída em grande parte à decisão tática de Allegri de escalá-lo como falso nove, em vez de sua função preferida na ala esquerda.
Além do atrito tático, o Milan é motivado pelo pragmatismo financeiro. Como o jogador mais bem pago do elenco, a saída de Leão permitiria ao clube reduzir significativamente sua folha salarial e reinvestir os recursos resultantes em outras áreas do elenco. A combinação de tensão no vestiário e a necessidade de capital novo tornou uma saída no meio do ano o desfecho mais provável para todas as partes envolvidas.
A admiração de Laporta e o fator Jorge Mendes
O interesse do Barcelona por Leão não é segredo para ninguém. O presidente Joan Laporta é, há muito tempo, um admirador da velocidade explosiva e da habilidade técnica do jogador de 26 anos. O clube já havia tentado levá-lo para a Catalunha quando Nico Williams optou por permanecer no Athletic Club, mas a negociação foi inviável devido a um preço de venda que ultrapassava os € 100 milhões.
Outro fator que complica a possível transferência é o envolvimento do superagente Jorge Mendes. O representante tem um histórico de negociações com o Barcelona e já atuou como intermediário em consultas anteriores sobre Leão. Embora exista uma ponte entre os dois clubes, o Barça continua cauteloso quanto ao seu próximo passo no mercado, devido ao foco contínuo nas rígidas regras de teto salarial da La Liga.
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O Barça dá prioridade à situação de Rashford
Apesar de saber da disponibilidade de Leão, o Barcelona ainda não fez nenhuma proposta formal. A prioridade atual do clube é o futuro de Marcus Rashford. Se os catalães não tornarem a permanência de Rashford definitiva — seja por não conseguirem negociar um salário mais baixo ou por não exercerem a opção de compra de € 30 milhões —, sem dúvida estarão em busca de um ponta-esquerda de renome no mercado.
O plano alternativo para Deco e a diretoria esportiva é procurar um talento mais jovem e promissor, que possa ser desenvolvido a um custo menor.