O Barcelona teme o pior para Raphinha, enquanto Carlo Ancelotti explica a substituição do ponta brasileiro no intervalo da partida contra a França

O amistoso no Gillette Stadium marcou a 37ª participação de Raphinha pela seleção nacional desde sua estreia em 2021, mas a partida terminou prematuramente para o jogador de 28 anos. Apesar de um início promissor, em que incomodou a defesa francesa com seus característicos movimentos sem a bola, o craque do Barcelona não voltou para o segundo tempo, e sua ausência foi sentida enquanto a França, com 10 jogadores, mantinha a vantagem, levando Ancelotti a responder a perguntas sobre a gravidade do problema físico do ponta.

De acordo com o Mundo Deportivo, a equipe médica do Barcelona entrou em contato com Raphinha e está seriamente preocupada com a possibilidade de ele ter sofrido uma lesão que possa afastá-lo dos gramados por um período.