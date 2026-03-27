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O Barcelona teme o pior para Raphinha, enquanto Carlo Ancelotti explica a substituição do ponta brasileiro no intervalo da partida contra a França
Uma saída prematura em Boston
O amistoso no Gillette Stadium marcou a 37ª participação de Raphinha pela seleção nacional desde sua estreia em 2021, mas a partida terminou prematuramente para o jogador de 28 anos. Apesar de um início promissor, em que incomodou a defesa francesa com seus característicos movimentos sem a bola, o craque do Barcelona não voltou para o segundo tempo, e sua ausência foi sentida enquanto a França, com 10 jogadores, mantinha a vantagem, levando Ancelotti a responder a perguntas sobre a gravidade do problema físico do ponta.
De acordo com o Mundo Deportivo, a equipe médica do Barcelona entrou em contato com Raphinha e está seriamente preocupada com a possibilidade de ele ter sofrido uma lesão que possa afastá-lo dos gramados por um período.
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A análise tática de Ancelotti
Apesar do resultado, Ancelotti não hesitou em defender o desempenho dos seus atacantes titulares, ao mesmo tempo em que esclareceu a necessidade médica por trás da substituição no intervalo. O técnico italiano priorizou o bem-estar dos seus jogadores em detrimento da busca por um resultado em um jogo de preparação.
Ancelotti disse aos repórteres: “Acho que o Raphinha jogou muito bem. Ele sentiu um desconforto muscular no final do primeiro tempo e tivemos que substituí-lo, mas ele teve muitas oportunidades e um movimento muito bom sem a bola. E o Vini sempre se esforça; ele sempre faz a diferença. Um atacante não pode marcar sempre, mas o trabalho feito por ambos foi bom.”
Ignorando os gritos de “Neymar”
A derrota em Boston ocorreu em meio a gritos da torcida pedindo a entrada de Neymar, que ficou de fora, mas Ancelotti manteve-se firme em seu apoio aos jogadores que demonstraram garra contra os favoritos à Copa do Mundo. Ele observou: "Neste momento, temos que falar daqueles que estão aqui, que jogaram, que deram tudo de si, que demonstraram garra, que trabalharam muito. E estou satisfeito. Acho que o jogo de hoje deixou bem claro para mim que podemos competir com os melhores times do mundo. Não tenho dúvidas disso.”
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Um teste de aptidão física na Flórida
O Brasil viaja agora para Orlando para enfrentar a Croácia na terça-feira, um confronto que serve como o último grande teste antes do início da Copa do Mundo em junho. A participação de Raphinha continua sendo uma grande dúvida, e Ancelotti pode optar por dar a Henrique a chance de começar como titular para ganhar ritmo. A equipe médica acompanhará de perto a recuperação do ponta, já que qualquer ausência prolongada seria um golpe para as ambições do Barcelona no campeonato nacional e para os preparativos da Seleção Brasileira.