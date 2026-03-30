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O Barcelona tem um novo alvo para a posição de goleiro, mas o caso de Marc-André ter Stegen continua sem solução
Em busca de um novo primeiro lugar
De acordo com o AS, o Barcelona começou a traçar planos para uma grande reformulação na posição de goleiro, com Garcia surgindo como o único titular garantido para o futuro. Enquanto Deco vasculha o mercado, o goleiro da Real Sociedad, Remiro, surgiu como um novo alvo. O clube basco o contratou até 2027, o que dificulta uma transferência neste verão devido ao alto valor de mercado. No entanto, a reportagem afirma que o goleiro está interessado em se transferir para o Spotify Camp Nou e que seu agente já entrou em contato com Deco. Embora uma transferência em 2027 pareça mais lógica, as conversas preliminares indicam que o clube está se preparando para uma nova era.
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Resolvendo o dilema dos veteranos
A questão mais complexa que o técnico Hansi Flick enfrenta envolve Ter Stegen. Atualmente emprestado ao Girona até o final da temporada, o reinado de uma década do veterano como titular indiscutível chegou ao fim. Apesar de ter contrato até 2028, a diretoria decidiu que sua trajetória no alto nível chegou ao fim. No entanto, encontrar uma saída definitiva para um goleiro com histórico de problemas físicos está se mostrando um desafio. Ele sempre teve dificuldade em aceitar o papel de reserva, tendo dado um ultimato famoso em 2016 para ser titular à frente de Claudio Bravo. No entanto, as relações se acalmaram desde o atrito do verão passado, e o Barcelona espera que surja uma oferta por ele caso se recuse a aceitar um papel secundário.
Esperanças cada vez menores na Copa do Mundo e problemas com lesões
Os problemas físicos de Ter Stegen limitaram drasticamente seu tempo de jogo, tendo disputado apenas três partidas e 270 minutos entre a La Liga e a Copa del Rey nesta temporada. Após se recuperar de uma cirurgia nas costas, ele ficou no banco antes de ser emprestado ao Girona em janeiro. Ele disputou duas partidas do campeonato pelo seu novo clube, mas sofreu uma lesão no tendão da coxa, o que o deixou fora de ação por mais sete jogos. Consequentemente, suas perspectivas na seleção estão se esvaindo à medida que a Copa do Mundo se aproxima.
O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, declarou: “Por respeito a ele, não estou descartando totalmente a possibilidade, mas as chances ainda são muito, muito, muito pequenas, porque é preciso levar em conta a situação geral dele.”
Nagelsmann acrescentou: “Ele precisa intensificar sua reabilitação. Ele está indo muito bem e não sente mais muita dor, apenas um pouco, mas isso leva tempo. Ele não tem mais 21 anos e já disputou algumas partidas; só temos que ver como ele está se saindo.”
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Avaliação das opções de emergência e dos jovens
Além da situação do alemão, o Barcelona possui uma cláusula de rescisão específica que permite rescindir o contrato de Szczesny mediante o pagamento de uma indenização fixa de aproximadamente 2 milhões de euros. Caso permaneça no clube, o goleiro de 36 anos atuaria como um reserva de confiança. Enquanto isso, Deco está acompanhando de perto talentos promissores da base, como o jogador da seleção sub-21 dos Estados Unidos, Diego Kochen. Depois de passar duas temporadas dividindo suas funções entre o time principal e o time de reservas, espera-se que o jovem dispute uma vaga no time principal em breve. Além disso, Inaki Pena está atualmente no Elche até 2029, mas espera-se que o clube o venda para levantar fundos antes do início da nova temporada.