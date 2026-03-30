O Barcelona tem um novo alvo para a posição de goleiro, mas o caso de Marc-André ter Stegen continua sem solução

Os problemas físicos de Ter Stegen limitaram drasticamente seu tempo de jogo, tendo disputado apenas três partidas e 270 minutos entre a La Liga e a Copa del Rey nesta temporada. Após se recuperar de uma cirurgia nas costas, ele ficou no banco antes de ser emprestado ao Girona em janeiro. Ele disputou duas partidas do campeonato pelo seu novo clube, mas sofreu uma lesão no tendão da coxa, o que o deixou fora de ação por mais sete jogos. Consequentemente, suas perspectivas na seleção estão se esvaindo à medida que a Copa do Mundo se aproxima.

O técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, declarou: “Por respeito a ele, não estou descartando totalmente a possibilidade, mas as chances ainda são muito, muito, muito pequenas, porque é preciso levar em conta a situação geral dele.”

Nagelsmann acrescentou: “Ele precisa intensificar sua reabilitação. Ele está indo muito bem e não sente mais muita dor, apenas um pouco, mas isso leva tempo. Ele não tem mais 21 anos e já disputou algumas partidas; só temos que ver como ele está se saindo.”