Getty Images Sport
Traduzido por
O Barcelona supera forte concorrência e contrata jovem promessa de 16 anos do Norwich
Barça contrata Tavares após aprovação da FIFA
O acordo representa uma vitória significativa para o Blaugrana, que vem acompanhando o jovem jogador da seleção inglesa há vários meses. Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, o Canaries tem direito a uma indenização pelo jogador que formou desde os 12 anos de idade. Relatos sugerem que a aprovação da FIFA foi o último passo necessário para que a transferência fosse formalizada, encerrando um breve período de incerteza sobre o futuro imediato do adolescente.
- AFP
Uma despedida agridoce para as Canárias
Em uma declaração sincera, o diretor esportivo do Norwich City, Ben Knapper, observou: “Embora estejamos incrivelmente tristes por perder um jovem jogador da academia com o talento de Ajay, nosso sentimento predominante é de imenso orgulho. O progresso de Ajay é uma prova do trabalho fantástico de todos os envolvidos na nossa academia, que influenciaram sua trajetória e contribuíram para essa conquista maravilhosa... e não poderíamos estar mais orgulhosos de vê-lo dar esse passo para um dos clubes e academias de futebol mais emblemáticos do mundo.
“Tendo se juntado a nós aos 12 anos, Ajay superou consistentemente as expectativas durante todo o tempo que passou conosco e superou os inúmeros desafios que lhe propusemos. Aos 15 anos, ele fez parte da nossa equipe sub-16 finalista do campeonato nacional da Premier League e também se tornou titular da nossa equipe sub-18. Ele também atuou pela nossa equipe sub-21, além de jogar pela nossa equipe principal aos 15 anos, em um amistoso de pré-temporada contra o FC Volendam, no verão de 2025.
"A nível internacional, ele representou a Inglaterra nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17, e não temos dúvidas de que continuará a dar grandes passos tanto pelo clube como pelo país nos próximos anos. Ele é um jovem maravilhoso com um futuro emocionante pela frente. Este passo é realmente uma celebração de todo o bom trabalho realizado na nossa academia e todos continuaremos a acompanhar o seu progresso com grande orgulho."
A arma secreta por trás da transferência de Tavares
A capacidade do Barcelona de vencer os rivais ingleses na disputa pela contratação de Tavares foi auxiliada por uma vantagem jurídica crucial. O ala possui passaporte português, o que permitiu ao clube contornar as regras de transferência pós-Brexit que normalmente impedem os jogadores britânicos de se transferirem para clubes da União Europeia até completarem 18 anos. Esse status europeu fez dele um alvo privilegiado para o departamento de recrutamento do Barça, que o considerou capaz de se adaptar aos rigores do futebol espanhol muito mais rapidamente do que seus colegas.
- AFP
O caminho para o DNA do Barça
Tavares é o mais recente de uma pequena lista de talentos ingleses a testar suas habilidades no Barcelona, seguindo os passos de Marcus McGuane e Louie Barry. Embora Barry tenha acabado voltando para a Inglaterra para jogar pelo Aston Villa após um ano na Espanha, os dirigentes do Barça esperam que a preparação física de Tavares lhe permita seguir uma trajetória diferente. O plano inicial é que ele se junte ao time Juvenil A, comandado por Pol Planas, com vistas a uma rápida promoção para o time reserva, o Barça Atlético.
Tavares fez sua última aparição pela equipe juvenil do Norwich contra o Chelsea em 31 de janeiro e agora começa o desafio definitivo de provar que pode dominar os requisitos técnicos do famoso DNA do Barça.
Publicidade