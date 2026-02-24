Goal.com
O Barcelona supera forte concorrência e contrata jovem promessa de 16 anos do Norwich

O Barcelona reforçou significativamente suas categorias de base após vencer uma disputa acirrada para garantir a contratação do jovem craque do Norwich City, Ajay Tavares. O ala de 16 anos, amplamente considerado como uma das promessas mais promissoras do sistema de formação inglês, trocou oficialmente Carrow Road pela Catalunha. Apesar do intenso interesse de vários clubes de primeira linha de todo o continente, os últimos obstáculos administrativos foram finalmente ultrapassados, permitindo ao Blaugrana formalizar a sua mais recente contratação.

  • Barça contrata Tavares após aprovação da FIFA

    O acordo representa uma vitória significativa para o Blaugrana, que vem acompanhando o jovem jogador da seleção inglesa há vários meses. Embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados, o Canaries tem direito a uma indenização pelo jogador que formou desde os 12 anos de idade. Relatos sugerem que a aprovação da FIFA foi o último passo necessário para que a transferência fosse formalizada, encerrando um breve período de incerteza sobre o futuro imediato do adolescente.

    Uma despedida agridoce para as Canárias

    Em uma declaração sincera, o diretor esportivo do Norwich City, Ben Knapper, observou: “Embora estejamos incrivelmente tristes por perder um jovem jogador da academia com o talento de Ajay, nosso sentimento predominante é de imenso orgulho. O progresso de Ajay é uma prova do trabalho fantástico de todos os envolvidos na nossa academia, que influenciaram sua trajetória e contribuíram para essa conquista maravilhosa... e não poderíamos estar mais orgulhosos de vê-lo dar esse passo para um dos clubes e academias de futebol mais emblemáticos do mundo.

    “Tendo se juntado a nós aos 12 anos, Ajay superou consistentemente as expectativas durante todo o tempo que passou conosco e superou os inúmeros desafios que lhe propusemos. Aos 15 anos, ele fez parte da nossa equipe sub-16 finalista do campeonato nacional da Premier League e também se tornou titular da nossa equipe sub-18. Ele também atuou pela nossa equipe sub-21, além de jogar pela nossa equipe principal aos 15 anos, em um amistoso de pré-temporada contra o FC Volendam, no verão de 2025.

    "A nível internacional, ele representou a Inglaterra nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17, e não temos dúvidas de que continuará a dar grandes passos tanto pelo clube como pelo país nos próximos anos. Ele é um jovem maravilhoso com um futuro emocionante pela frente. Este passo é realmente uma celebração de todo o bom trabalho realizado na nossa academia e todos continuaremos a acompanhar o seu progresso com grande orgulho."

  • A arma secreta por trás da transferência de Tavares

    A capacidade do Barcelona de vencer os rivais ingleses na disputa pela contratação de Tavares foi auxiliada por uma vantagem jurídica crucial. O ala possui passaporte português, o que permitiu ao clube contornar as regras de transferência pós-Brexit que normalmente impedem os jogadores britânicos de se transferirem para clubes da União Europeia até completarem 18 anos. Esse status europeu fez dele um alvo privilegiado para o departamento de recrutamento do Barça, que o considerou capaz de se adaptar aos rigores do futebol espanhol muito mais rapidamente do que seus colegas.

    O caminho para o DNA do Barça

    Tavares é o mais recente de uma pequena lista de talentos ingleses a testar suas habilidades no Barcelona, seguindo os passos de Marcus McGuane e Louie Barry. Embora Barry tenha acabado voltando para a Inglaterra para jogar pelo Aston Villa após um ano na Espanha, os dirigentes do Barça esperam que a preparação física de Tavares lhe permita seguir uma trajetória diferente. O plano inicial é que ele se junte ao time Juvenil A, comandado por Pol Planas, com vistas a uma rápida promoção para o time reserva, o Barça Atlético.

    Tavares fez sua última aparição pela equipe juvenil do Norwich contra o Chelsea em 31 de janeiro e agora começa o desafio definitivo de provar que pode dominar os requisitos técnicos do famoso DNA do Barça.

