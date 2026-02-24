O Barcelona supera forte concorrência e contrata jovem promessa de 16 anos do Norwich

Em uma declaração sincera, o diretor esportivo do Norwich City, Ben Knapper, observou: “Embora estejamos incrivelmente tristes por perder um jovem jogador da academia com o talento de Ajay, nosso sentimento predominante é de imenso orgulho. O progresso de Ajay é uma prova do trabalho fantástico de todos os envolvidos na nossa academia, que influenciaram sua trajetória e contribuíram para essa conquista maravilhosa... e não poderíamos estar mais orgulhosos de vê-lo dar esse passo para um dos clubes e academias de futebol mais emblemáticos do mundo.

“Tendo se juntado a nós aos 12 anos, Ajay superou consistentemente as expectativas durante todo o tempo que passou conosco e superou os inúmeros desafios que lhe propusemos. Aos 15 anos, ele fez parte da nossa equipe sub-16 finalista do campeonato nacional da Premier League e também se tornou titular da nossa equipe sub-18. Ele também atuou pela nossa equipe sub-21, além de jogar pela nossa equipe principal aos 15 anos, em um amistoso de pré-temporada contra o FC Volendam, no verão de 2025.

"A nível internacional, ele representou a Inglaterra nas categorias sub-15, sub-16 e sub-17, e não temos dúvidas de que continuará a dar grandes passos tanto pelo clube como pelo país nos próximos anos. Ele é um jovem maravilhoso com um futuro emocionante pela frente. Este passo é realmente uma celebração de todo o bom trabalho realizado na nossa academia e todos continuaremos a acompanhar o seu progresso com grande orgulho."