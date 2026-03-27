O Barcelona sofre um duro golpe com lesões na reta final da temporada, com a desistência de Raphinha da seleção brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente que Raphinha não poderá continuar na seleção nacional devido ao desconforto sentido na última partida. O técnico Carlo Ancelotti foi obrigado a dispensar o ponta após exames de imagem terem confirmado a existência de uma lesão física.

Em comunicado oficial, a federação explicou a situação: “Os atletas Raphinha e Wesley foram retirados da convocação nesta sexta-feira pelo técnico Ancelotti. Ambos sentiram dor na parte posterior da coxa direita durante a partida contra a França.” O comunicado acrescentou que “na sexta-feira, os atletas passaram por exames que confirmaram lesões musculares. Os jogadores foram dispensados para continuarem seu tratamento. Nenhum outro atleta será convocado para substituí-los.”