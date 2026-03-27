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O Barcelona sofre um duro golpe com lesões na reta final da temporada, com a desistência de Raphinha da seleção brasileira
Alerta vermelho para a Seleção
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou oficialmente que Raphinha não poderá continuar na seleção nacional devido ao desconforto sentido na última partida. O técnico Carlo Ancelotti foi obrigado a dispensar o ponta após exames de imagem terem confirmado a existência de uma lesão física.
Em comunicado oficial, a federação explicou a situação: “Os atletas Raphinha e Wesley foram retirados da convocação nesta sexta-feira pelo técnico Ancelotti. Ambos sentiram dor na parte posterior da coxa direita durante a partida contra a França.” O comunicado acrescentou que “na sexta-feira, os atletas passaram por exames que confirmaram lesões musculares. Os jogadores foram dispensados para continuarem seu tratamento. Nenhum outro atleta será convocado para substituí-los.”
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Um revés na pior hora possível
Raphinha foi titular na escalação de Ancelotti para o confronto contra a França em Boston, mas sua participação foi interrompida. Embora inicialmente tenha sido relatado como um leve incômodo, o Barcelona divulgou um comunicado oficial confirmando a gravidade da lesão: “Raphinha sofreu uma lesão no tendão da coxa direita, conforme confirmado pelos exames médicos realizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após o incômodo que sentiu durante a partida entre Brasil e França, em Boston, na quinta-feira. O jogador está voltando a Barcelona para iniciar o tratamento adequado. O tempo estimado de recuperação é de cinco semanas.”
Agenda exaustiva para o Barcelona
Haverá grande preocupação no Spotify Camp Nou, tendo em vista as exigências do calendário de jogos imediato. O Blaugrana tem confrontos decisivos pela frente, e agora está confirmado que Raphinha perderá os próximos jogos contra o Atlético de Madrid, as duas partidas das quartas de final da Liga dos Campeões e o clássico catalão contra o Espanyol. Com a equipe disputando tudo em várias competições, perder um jogador com o talento e a liderança do brasileiro nesta fase é um golpe significativo para os planos do técnico Hansi Flick.
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No que diz respeito ao histórico médico
Esta não é a primeira vez que o ponta de 29 anos enfrenta problemas nessa região específica durante a atual temporada. Raphinha já havia sofrido uma lesão no tendão da coxa direita no final de setembro, que o deixou fora dos gramados por dois meses, com várias recaídas complicando seu retorno às atividades.