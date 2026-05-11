O Barcelona seria “louco” se deixasse Marcus Rashford ir embora! Ronald Koeman insta os campeões da La Liga a pagarem 30 milhões de libras pela transferência, depois de ver o jogador emprestado pelo Manchester United “destruir completamente” o Real Madrid

Depois de ver o atacante “destruir completamente” o Real Madrid nos últimos confrontos, Koeman acredita que o preço de 30 milhões de libras representa uma pechincha no mercado atual para um jogador comprovadamente vencedor que se adaptou perfeitamente ao estilo de jogo espanhol.

“Se o Barcelona deixá-lo voltar ao Manchester United após este empréstimo, acho que eles vão se arrepender imensamente. Porque 30 milhões no mercado atual por um jogador com essas características, esses números, essa experiência… isso é um roubo?”, disse Koeman, conforme citado pelo AS.

“Rashford causa estragos nas equipes. O Madrid parecia apavorado toda vez que ele se virava e corria. Contra o Real Madrid, ele os destruiu completamente no contra-ataque. A velocidade, a agressividade, a objetividade, a confiança — o Madrid não conseguiu lidar com ele. Sempre que o Barcelona avançava, ele era o perigo. Ele marca um gol de falta no El Clásico, estica toda a linha defensiva, cria vantagens numéricas, pressiona, chega por trás da defesa, e ainda assim há pessoas dentro do clube que hesitam em pagar 30 milhões? Isso me parece uma loucura.”