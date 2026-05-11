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O Barcelona seria “louco” se deixasse Marcus Rashford ir embora! Ronald Koeman insta os campeões da La Liga a pagarem 30 milhões de libras pela transferência, depois de ver o jogador emprestado pelo Manchester United “destruir completamente” o Real Madrid
O dilema dos 30 milhões de libras
A passagem de Rashford por empréstimo foi uma experiência transformadora tanto para o jogador quanto para o clube, culminando no segundo título consecutivo do campeonato para o gigante catalão. Apesar do sucesso evidente da transferência, o Barcelona ainda não exerceu a opção de compra de £ 30 milhões (€ 35 milhões) incluída no acordo com o Manchester United. Relatos sugerem que a diretoria do Blaugrana está tentando negociar um valor menor, mas Koeman acredita que eles devem agir rapidamente para garantir a contratação definitiva do jogador de 28 anos após sua atuação dominante no El Clásico.
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Koeman exige que Rashford fique
Depois de ver o atacante “destruir completamente” o Real Madrid nos últimos confrontos, Koeman acredita que o preço de 30 milhões de libras representa uma pechincha no mercado atual para um jogador comprovadamente vencedor que se adaptou perfeitamente ao estilo de jogo espanhol.
“Se o Barcelona deixá-lo voltar ao Manchester United após este empréstimo, acho que eles vão se arrepender imensamente. Porque 30 milhões no mercado atual por um jogador com essas características, esses números, essa experiência… isso é um roubo?”, disse Koeman, conforme citado pelo AS.
“Rashford causa estragos nas equipes. O Madrid parecia apavorado toda vez que ele se virava e corria. Contra o Real Madrid, ele os destruiu completamente no contra-ataque. A velocidade, a agressividade, a objetividade, a confiança — o Madrid não conseguiu lidar com ele. Sempre que o Barcelona avançava, ele era o perigo. Ele marca um gol de falta no El Clásico, estica toda a linha defensiva, cria vantagens numéricas, pressiona, chega por trás da defesa, e ainda assim há pessoas dentro do clube que hesitam em pagar 30 milhões? Isso me parece uma loucura.”
O gol do Clássico explicado
Enquanto isso, em entrevista à BBC após as comemorações do título, Rashford refletiu sobre seu gol espetacular que ajudou a derrotar o Real Madrid, revelando que o lance foi quase um acidente. Ele confessou que, inicialmente, não tinha a intenção de chutar contra o goleiro daquela posição tão complicada, até que seus companheiros de equipe intervieram.
“Eu não tinha intenção de chutar”, explicou Rashford. “Eu não ia chutar porque, quando coloquei a bola, não vi o ângulo certo. Não estava confiante de que seria um gol, então pretendia dar um cruzamento, mas todos gritavam para eu chutar, e então me empolguei um pouco, e foi bom que acabei chutando. Foi um belo gol.”
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O desejo de Rashford de permanecer
Rashford deixou bem claro onde quer jogar futebol na próxima temporada. Quando questionado sobre seu futuro, o atacante admitiu: “Não sei. Não sou mágico, mas se fosse, ficaria. Eu ficaria, então vamos ver. Vim para cá para vencer. Quero conquistar o máximo possível, e este é mais um título.”
O atacante está claramente comprometido com o projeto que está sendo construído sob o comando de Flick. Ele acrescentou: “Sim, este é um grande time, e eles vão conquistar muitas vitórias no futuro. Então, fazer parte disso seria algo especial, então vamos ver.”