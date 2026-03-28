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O Barcelona reluta em contratar a estrela em ascensão da Espanha, já que metade da cláusula de rescisão de € 40 milhões irá para o Real Madrid
Muñoz brilha pela La Roja
Muñoz tornou-se o nome do momento após uma estreia espetacular na seleção espanhola. O atacante do Osasuna teve uma estreia de sonho pela La Roja, marcando um gol logo nos primeiros minutos em campo na partida amistosa contra a Sérvia na sexta-feira e confirmando todo o entusiasmo em torno de sua evolução na La Liga.
O técnico da seleção, Luis de la Fuente, não hesitou em elogiar a integração do jovem ao elenco principal.
“Víctor Muñoz é muito humilde. Ele sabe que acabou de chegar e que precisa trabalhar”, disse De la Fuente. “Ele fez uma ótima partida, com detalhes que todos nós vimos. Ele se adaptou muito bem ao grupo e isso é fundamental para nós.”
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A ligação com o Real Madrid complica as coisas
Embora as atuações de Muñoz tenham chamado a atenção da elite europeia, sua situação contratual está longe de ser simples. O futuro do jogador de 20 anos não está inteiramente nas mãos do Osasuna, já que o Real Madrid ainda detém uma participação significativa sobre o jogador desde sua transferência no verão passado. Segundo relatos, o Real Madrid reteve 50% dos direitos do jogador e também possui uma opção de recompra.
Essa posição privilegiada significa que eles são os principais beneficiários de qualquer trajetória ascendente na carreira de Muñoz. Para qualquer clube que queira contratar o atacante, incluindo aqueles da Premier League ou de outros clubes da La Liga, negociar tanto com o Osasuna quanto com o clube da capital torna-se uma necessidade.
O dilema financeiro do Barcelona
O Barcelona vem acompanhando de perto a evolução de Muñoz e, segundo consta, valoriza muito o seu perfil, na tentativa de reforçar suas opções ofensivas. No entanto, conforme noticiado pelo AS, os blaugranas estão adiando uma investida formal devido às condições específicas da cláusula de rescisão do jogador, no valor de 40 milhões de euros.
Se o Barcelona acionasse essa cláusula, 20 milhões de euros iriam diretamente para os cofres do Real Madrid. A ideia de subsidiar as futuras negociações de transferências de seu maior rival enquanto resolve suas próprias necessidades táticas é um remédio amargo de engolir para a diretoria do Spotify Camp Nou, levando a sérias dúvidas internas sobre a viabilidade da operação.
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A concorrência no mercado e o caminho a seguir
Com seu valor de mercado disparando, o Osasuna se prepara para um verão de grande interesse. O clube sabe que o contrato de Muñoz o torna um alvo atraente para muitos, mas a cláusula de recompra detida pelo Real Madrid continua sendo o maior obstáculo para qualquer pretendente em potencial, especialmente um que compartilhe a rivalidade com o Barça.
À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, o gigante catalão precisa decidir se o talento inegável de Muñoz supera o impacto político e financeiro de pagar uma quantia ao rival. Por enquanto, o interesse permanece em suspenso, enquanto o Barcelona avalia se deve avançar ou buscar reforços em outro lugar.