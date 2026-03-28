Muñoz tornou-se o nome do momento após uma estreia espetacular na seleção espanhola. O atacante do Osasuna teve uma estreia de sonho pela La Roja, marcando um gol logo nos primeiros minutos em campo na partida amistosa contra a Sérvia na sexta-feira e confirmando todo o entusiasmo em torno de sua evolução na La Liga.

O técnico da seleção, Luis de la Fuente, não hesitou em elogiar a integração do jovem ao elenco principal.

“Víctor Muñoz é muito humilde. Ele sabe que acabou de chegar e que precisa trabalhar”, disse De la Fuente. “Ele fez uma ótima partida, com detalhes que todos nós vimos. Ele se adaptou muito bem ao grupo e isso é fundamental para nós.”



