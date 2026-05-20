O renomado jornalista Sique Rodríguez revelou que o Barcelona rejeitou categoricamente as ofertas por Silva e Vlahovic. O clube decidiu não contratar o meia português, cujo contrato expira neste verão. Desde que chegou ao Manchester City em 2017, Silva disputou 459 partidas e marcou 76 gols, conquistando todos os troféus possíveis.

No entanto, Rodriguez explicou o raciocínio tático, dizendo que o Barça está satisfeito com seu meio-campo, por isso não há necessidade de contratar Silva e prefere se concentrar no reforço de outras áreas do elenco.