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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

O Barcelona rejeita duas ofertas de transferência a título gratuito, o que descarta a possibilidade de um meia-atacante condecorado da Premier League e um atacante consagrado da Série A se transferirem para o Camp Nou

Barcelona
B. Silva
Mercado da bola
R. Lewandowski
D. Vlahovic
Juventus
Manchester City
La Liga
Campeonato Italiano
Premier League

O Barcelona teria recusado a oportunidade de contratar Bernardo Silva e Dusan Vlahovic a título gratuito neste verão. Apesar das restrições financeiras, o gigante catalão está priorizando outros alvos de destaque para substituir Robert Lewandowski, que está de saída, concentrando-se em equilibrar as contas e reforçar áreas táticas específicas, em vez de simplesmente aproveitar oportunidades de mercado.

  • O Barça recusa Silva e Vlahovic

    O renomado jornalista Sique Rodríguez revelou que o Barcelona rejeitou categoricamente as ofertas por Silva e Vlahovic. O clube decidiu não contratar o meia português, cujo contrato expira neste verão. Desde que chegou ao Manchester City em 2017, Silva disputou 459 partidas e marcou 76 gols, conquistando todos os troféus possíveis.

    No entanto, Rodriguez explicou o raciocínio tático, dizendo que o Barça está satisfeito com seu meio-campo, por isso não há necessidade de contratar Silva e prefere se concentrar no reforço de outras áreas do elenco.

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    Em busca do substituto ideal para Lewandowski

    A era de Lewandowski no clube chegou ao fim após impressionantes 119 gols em 191 partidas oficiais. Enquanto a diretoria busca um novo centroavante, ela está de olho no atacante da Juventus, Vlahovic. O sérvio chegou ao time italiano em 2022 e fica sem contrato neste verão. Sobre a proposta, Rodríguez revelou que ele não é a prioridade do Barcelona para essa posição, afirmando que sua chegada seria a prova de que o clube não conseguiu atrair outros alvos para o Spotify Camp Nou.

  • O clube continua enfrentando dificuldades financeiras

    Apesar da economia gerada pelo enorme salário bruto de 26 milhões de euros do veterano polonês, sua saída não melhora a situação financeira do Barça, segundo o jornalista, já que seu salário não foi incluído nas projeções financeiras do clube para a próxima temporada, uma vez que seu contrato expira no meio do ano. Para operar dentro da regra 1:1 da La Liga, o time catalão precisa garantir os €32 milhões devidos pelo New Era Visionary Group por assentos VIP. Além disso, são necessárias vendas menores, como a transferência de Ansu Fati antes de 30 de junho por cerca de €10 milhões a €11 milhões. Só assim a diretoria poderá perseguir com tranquilidade suas ambiciosas metas de verão e evitar se contentar apenas com jogadores sem contrato, garantindo que seus números de gestão ordinários fiquem positivos.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O que vem por aí para o Barcelona no mercado de transferências?

    De olho no futuro, o Barcelona precisa finalizar as medidas financeiras pendentes e as vendas de jogadores de menor importância antes de voltar ativamente à mesa de negociações. Rodríguez destacou que as relações com a La Liga são positivas, o que gera otimismo de que o clube consiga contratar e registrar novos jogadores antes do início da nova temporada.