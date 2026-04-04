O Barcelona recebe dupla boa notícia sobre a condição física dos jogadores após o revés causado pela lesão de Raphinha, antes do confronto contra o Atlético de Madrid

As opções defensivas do Flick foram reforçadas num momento crítico após a pausa para os jogos internacionais. Tanto Koundé quanto Balde receberam autorização da equipe médica para retornar às competições após um mês de ausência. Eles estavam fora de ação desde o início do mês passado, deixando o líder do campeonato com poucas opções específicas para as posições de lateral. A disponibilidade deles é um grande alívio para a comissão técnica, agora que a temporada entra em sua reta final.