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Yosua Arya

Traduzido por

O Barcelona recebe dupla boa notícia sobre a condição física dos jogadores após o revés causado pela lesão de Raphinha, antes do confronto contra o Atlético de Madrid

Barcelona
Raphinha
J. Kounde
A. Balde
Atlético de Madrid x Barcelona
La Liga
H. Flick

Hansi Flick recebeu um reforço defensivo importante antes da viagem crucial à capital. Enquanto Raphinha ficará fora dos gramados por um tempo, Jules Koundé e Alejandro Balde receberam alta para voltar ao elenco.

  • Dupla defensiva volta ao time do Blaugrana

    As opções defensivas do Flick foram reforçadas num momento crítico após a pausa para os jogos internacionais. Tanto Koundé quanto Balde receberam autorização da equipe médica para retornar às competições após um mês de ausência. Eles estavam fora de ação desde o início do mês passado, deixando o líder do campeonato com poucas opções específicas para as posições de lateral. A disponibilidade deles é um grande alívio para a comissão técnica, agora que a temporada entra em sua reta final.

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  • Notícias contraditórias sobre as lesões

    Embora o retorno de Koundé e Balde traga otimismo, nem tudo são boas notícias para os líderes do campeonato, que se dirigem à capital. O departamento médico do clube confirmou que Raphinha perderá o confronto após sofrer uma lesão enquanto defendia a seleção brasileira, privando Flick de uma de suas principais opções ofensivas. Além disso, o meio-campo continua um pouco enfraquecido, já que Frenkie de Jong e Andreas Christensen também continuam indisponíveis para a escalação.

  • Confirmada a convocação de Flick

    A lista completa de convocados para a viagem a Madri já foi confirmada. Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Pedri estão todos incluídos, juntamente com os jogadores da La Masia Eder Aller, Xavi Espart e Tommy. Contra o Atlético, os blaugranas buscarão garantir os três pontos para manter a liderança na La Liga, com o Real Madrid apenas quatro pontos atrás, na segunda posição.

  • Hansi FlickGetty Images

    E agora?

    Após esta partida, o Barça e o Atlético se enfrentarão novamente, mas desta vez nas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Flick enfrentará então o Espanyol no clássico catalão antes de enfrentar os Rojiblancos na partida de volta.

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