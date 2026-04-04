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O Barcelona recebe dupla boa notícia sobre a condição física dos jogadores após o revés causado pela lesão de Raphinha, antes do confronto contra o Atlético de Madrid
Dupla defensiva volta ao time do Blaugrana
As opções defensivas do Flick foram reforçadas num momento crítico após a pausa para os jogos internacionais. Tanto Koundé quanto Balde receberam autorização da equipe médica para retornar às competições após um mês de ausência. Eles estavam fora de ação desde o início do mês passado, deixando o líder do campeonato com poucas opções específicas para as posições de lateral. A disponibilidade deles é um grande alívio para a comissão técnica, agora que a temporada entra em sua reta final.
Notícias contraditórias sobre as lesões
Embora o retorno de Koundé e Balde traga otimismo, nem tudo são boas notícias para os líderes do campeonato, que se dirigem à capital. O departamento médico do clube confirmou que Raphinha perderá o confronto após sofrer uma lesão enquanto defendia a seleção brasileira, privando Flick de uma de suas principais opções ofensivas. Além disso, o meio-campo continua um pouco enfraquecido, já que Frenkie de Jong e Andreas Christensen também continuam indisponíveis para a escalação.
Confirmada a convocação de Flick
A lista completa de convocados para a viagem a Madri já foi confirmada. Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Pedri estão todos incluídos, juntamente com os jogadores da La Masia Eder Aller, Xavi Espart e Tommy. Contra o Atlético, os blaugranas buscarão garantir os três pontos para manter a liderança na La Liga, com o Real Madrid apenas quatro pontos atrás, na segunda posição.
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E agora?
Após esta partida, o Barça e o Atlético se enfrentarão novamente, mas desta vez nas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe de Flick enfrentará então o Espanyol no clássico catalão antes de enfrentar os Rojiblancos na partida de volta.