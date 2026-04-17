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O Barcelona quer o ídolo da La Liga, Vedat Muriqi, como novo atacante caso a tentativa de contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, não dê certo
O perfil de Muriqi atrai o Barcelona
O clube tem uma visão clara do tipo de atacante de que precisa caso a contratação de Álvarez não dê certo: um “número 9” tradicional, com altura, presença imponente na área e experiência de alto nível.
De acordo com o SPORT, Muriqi, do RCD Mallorca, surgiu como a principal alternativa após uma campanha excepcional. Aos 31 anos, o jogador da seleção de Kosovo tornou-se um dos destaques da liga, ocupando atualmente a segunda posição na artilharia da divisão. Ele oferece uma dimensão tática que falta ao elenco atual: domínio aéreo, capacidade de prender os zagueiros centrais e um instinto clínico dentro da área.
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Primeiros passos por meio de intermediários
O jornal SPORT afirma que o clube catalão já fez consultas por meio de intermediários para avaliar a situação do jogador, embora ainda não tenha havido contato direto com a equipe do jogador. Muriqi, ciente do crescente interesse devido ao seu excelente desempenho, continua focado em terminar a temporada em grande estilo antes de considerar qualquer transferência.
O atacante tem uma cláusula de rescisão de € 40 milhões, mas, segundo pessoas próximas ao jogador — que tem contrato até 2029 —, ele poderia estar disponível por um valor significativamente menor, dependendo da situação esportiva do Mallorca. O Barcelona está acompanhando de perto o desempenho do time das Ilhas Baleares, observando que um possível rebaixamento para a segunda divisão poderia reduzir ainda mais o preço pedido.
As dificuldades do Mallorca e o risco de rebaixamento
O Mallorca ocupa atualmente a 15ª posição, com 34 pontos, em grande parte graças aos gols de Muriqi, que mantêm o clube na primeira divisão. Deco e sua equipe de olheiros o consideram um recurso tático ideal para desarmar defesas resistentes e recuadas.
O diretor esportivo acredita que o elenco precisa de um jogador que ofereça soluções diferentes das de Robert Lewandowski ou dos atacantes mais jovens. A força física de Muriqi permitiria ao Barça adotar um estilo mais direto quando necessário, utilizando sua potência nos duelos individuais e sua capacidade de segurar a bola para dar alívio ao meio-campo.
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Sorloth surge como outra opção
Muriqi não é o único nome em jogo. Alexander Sorloth, do Atlético, também é muito cotado. O norueguês compartilha muitas características com Muriqi: físico robusto, habilidade no jogo aéreo e comprovada capacidade goleadora na La Liga.