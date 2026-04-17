O Barcelona quer o ídolo da La Liga, Vedat Muriqi, como novo atacante caso a tentativa de contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, não dê certo

O clube tem uma visão clara do tipo de atacante de que precisa caso a contratação de Álvarez não dê certo: um “número 9” tradicional, com altura, presença imponente na área e experiência de alto nível.

De acordo com o SPORT, Muriqi, do RCD Mallorca, surgiu como a principal alternativa após uma campanha excepcional. Aos 31 anos, o jogador da seleção de Kosovo tornou-se um dos destaques da liga, ocupando atualmente a segunda posição na artilharia da divisão. Ele oferece uma dimensão tática que falta ao elenco atual: domínio aéreo, capacidade de prender os zagueiros centrais e um instinto clínico dentro da área.