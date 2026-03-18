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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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O Barcelona prevê que Joan Garcia fique afastado dos gramados por várias semanas, após o goleiro do clube ter sofrido uma lesão na partida contra o Newcastle

A espetacular vitória do Barcelona sobre o Newcastle United na Liga dos Campeões teve um custo elevado, já que o goleiro Joan Garcia sofreu uma lesão na panturrilha. O clube catalão agora está preocupado com sua recuperação, com os exames médicos iniciais indicando uma ruptura muscular que pode mantê-lo afastado dos gramados por semanas, prejudicando o elenco justamente quando a reta final da temporada se aproxima.

  • Vitória contundente garante vaga nas quartas de final

    O Blaugrana garantiu sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões com uma vitória esmagadora por 7 a 2 nesta noite, completando uma goleada por 8 a 3 no placar agregado. Após um empate disputado por 1 a 1 na partida de ida, os jogadores de Hansi Flick exibiram um ataque devastador no Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski e Raphinha marcaram dois gols cada, enquanto Lamina Yamal, Fermin Lopez e Marc Bernal também balançaram as redes, superando um susto inicial. A vitória enfática consolidou seu status como sérios candidatos ao título europeu nesta temporada, embora as comemorações tenham sido rapidamente ofuscadas por notícias médicas preocupantes.

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  • Duas lesões consecutivas estragam as comemorações

    A alegria pela classificação foi ofuscada por dois contratempos físicos significativos. O goleiro sentiu uma dor aguda na panturrilha esquerda nos últimos instantes da partida, o que obrigou a uma substituição de última hora. Segundo o AS, os primeiros exames apontam para uma lesão muscular, pelo que o goleiro poderá ficar afastado dos gramados por duas a três semanas. Para agravar ainda mais a situação do técnico, o zagueiro Eric Garcia aguentou apenas 20 minutos antes de pedir para ser substituído. De volta após uma lesão no tendão da coxa sofrida no dia 7 de março, o zagueiro central sentiu uma pontada familiar na coxa direita, o que provocou uma recaída frustrante.

  • Szczesny ganha destaque com a aproximação da pausa para os jogos internacionais

    Com o goleiro titular fora de ação, Wojciech Szczesny tem a missão de assumir o posto para preencher a lacuna. O veterano polonês certamente vestirá as luvas, embora esteja ansioso para melhorar o desempenho em relação à sua passagem anterior de dois meses, durante a qual não conseguiu manter a baliza invicta sequer uma vez. Felizmente para o gigante catalão, a próxima pausa para os jogos internacionais oferece uma oportunidade oportuna para a recuperação.

  • O que vem por aí para os líderes da La Liga?

    Olhando para o futuro, o líder do campeonato espanhol enfrenta o Rayo Vallecano neste fim de semana, antes da pausa para os jogos internacionais. Ao retornar, aguarda-o um confronto crucial no campeonato nacional contra o Atlético de Madrid, no dia 4 de abril, seguido por uma partida das quartas de final da competição europeia contra a equipe de Diego Simeone, poucos dias depois. Apesar da atual crise de lesões, o técnico deve receber um reforço significativo após a pausa para os jogos internacionais. O técnico alemão espera receber de volta figuras-chave como Alejandro Balde, Jules Koundé e Frenkie de Jong, que serão reforços vitais para um elenco em busca de títulos em várias frentes.

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