A alegria pela classificação foi ofuscada por dois contratempos físicos significativos. O goleiro sentiu uma dor aguda na panturrilha esquerda nos últimos instantes da partida, o que obrigou a uma substituição de última hora. Segundo o AS, os primeiros exames apontam para uma lesão muscular, pelo que o goleiro poderá ficar afastado dos gramados por duas a três semanas. Para agravar ainda mais a situação do técnico, o zagueiro Eric Garcia aguentou apenas 20 minutos antes de pedir para ser substituído. De volta após uma lesão no tendão da coxa sofrida no dia 7 de março, o zagueiro central sentiu uma pontada familiar na coxa direita, o que provocou uma recaída frustrante.