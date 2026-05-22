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O Barcelona prepara uma oferta pela contratação de Cristian Romero, enquanto o Tottenham define o valor da transferência
A situação do Tottenham pode influenciar a contratação de Romero
O Barcelona intensificou seu interesse pelo zagueiro central do Tottenham, Romero, enquanto continua buscando reforços defensivos para a próxima temporada. Segundo o jornal *Sport*, o diretor esportivo Deco transformou o jogador da seleção argentina no alvo prioritário do clube, após desistir do interesse em Alessandro Bastoni.
O time catalão não está disposto a gastar muito com um zagueiro central, já que seu foco financeiro principal continua voltado para reforços no ataque e para o futuro de Marcus Rashford. No entanto, a comissão técnica do Barça aprovou a contratação de Romero caso o custo total se torne viável.
A situação do Tottenham na liga pode desempenhar um papel importante nas negociações. Os Spurs ainda lutam para evitar o rebaixamento, e o resultado da última rodada contra o Everton pode impactar significativamente a avaliação de Romero. O Barcelona acredita que o zagueiro está disposto a sair independentemente do resultado.
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O Barcelona não está disposto a aceitar a avaliação atual
O relatório indicou que o Barça espera que Romero deixe o Tottenham neste verão, embora seu valor possa variar bastante dependendo se o time londrino acabar sendo rebaixado. Atualmente, o Tottenham está exigindo pelo menos € 60 milhões caso permaneça na Premier League. O clube catalão, no entanto, não pretende pagar esse valor e espera, em vez disso, que o desejo de Romero de sair ajude a reduzir o preço pedido, mesmo que tenha de incluir um jogador na troca.
As tensões no Tottenham aumentam as esperanças do Barça
A relação de Romero com o Tottenham estaria tensa. O zagueiro está atualmente se recuperando de uma lesão no joelho na Argentina, nas instalações do seu ex-clube, o Belgrano, em vez de permanecer na Inglaterra durante a batalha do Spurs contra o rebaixamento. Essa situação teria frustrado parte da torcida do Tottenham e aumentado ainda mais as especulações em torno do seu futuro.
O Barça considera a liderança e o estilo agressivo de Romero ideais para o sistema de Hansi Flick. O Barcelona também está considerando opções alternativas. O zagueiro da Roma, Evan Ndicka, continua sendo uma possibilidade, enquanto o clube explora oportunidades mais econômicas no mercado da Liga Profissional da Arábia Saudita.
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O Barça aguarda uma mudança nas condições do mercado
Espera-se que o Barcelona priorize reforços no ataque antes de investir quantias significativas em reforços defensivos. Qualquer possível contratação de Romero dependerá, portanto, da posição final do Tottenham na liga e da possibilidade de o clube da Premier League flexibilizar suas exigências. O Atlético de Madrid também está acompanhando a situação de Romero, o que significa que o Barça poderá enfrentar concorrência caso o zagueiro fique oficialmente disponível no decorrer da janela de transferências de verão.