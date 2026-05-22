O Barcelona intensificou seu interesse pelo zagueiro central do Tottenham, Romero, enquanto continua buscando reforços defensivos para a próxima temporada. Segundo o jornal *Sport*, o diretor esportivo Deco transformou o jogador da seleção argentina no alvo prioritário do clube, após desistir do interesse em Alessandro Bastoni.

O time catalão não está disposto a gastar muito com um zagueiro central, já que seu foco financeiro principal continua voltado para reforços no ataque e para o futuro de Marcus Rashford. No entanto, a comissão técnica do Barça aprovou a contratação de Romero caso o custo total se torne viável.

A situação do Tottenham na liga pode desempenhar um papel importante nas negociações. Os Spurs ainda lutam para evitar o rebaixamento, e o resultado da última rodada contra o Everton pode impactar significativamente a avaliação de Romero. O Barcelona acredita que o zagueiro está disposto a sair independentemente do resultado.