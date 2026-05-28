Flick não está brincando em sua missão de levar o Barcelona de volta ao topo do futebol europeu. Depois de já ter garantido a contratação do jovem talento inglês Anthony Gordon, do Newcastle, em um negócio avaliado em 70 milhões de euros mais variáveis, o técnico alemão deixou claro que são necessários reforços adicionais. Flick quer gols e considera fundamental fortalecer o ataque se o clube realmente pretende disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Flick entende que substituir uma figura prolífica como o veterano Robert Lewandowski, que está de saída, exigirá uma abordagem abrangente. Consequentemente, o Blaugrana está trabalhando em uma segunda contratação de peso, com Alvarez emergindo como o alvo prioritário para completar um ataque de sonho capaz de competir em todas as frentes, segundo reportagem do Marca.