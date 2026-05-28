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O Barcelona prepara uma oferta oficial por Julián Álvarez, já que o craque do Atlético de Madrid recusou propostas do Arsenal e do PSG para concretizar a transferência dos seus sonhos para o Camp Nou
Flick exige mais poder ofensivo no Camp Nou
Flick não está brincando em sua missão de levar o Barcelona de volta ao topo do futebol europeu. Depois de já ter garantido a contratação do jovem talento inglês Anthony Gordon, do Newcastle, em um negócio avaliado em 70 milhões de euros mais variáveis, o técnico alemão deixou claro que são necessários reforços adicionais. Flick quer gols e considera fundamental fortalecer o ataque se o clube realmente pretende disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada.
Flick entende que substituir uma figura prolífica como o veterano Robert Lewandowski, que está de saída, exigirá uma abordagem abrangente. Consequentemente, o Blaugrana está trabalhando em uma segunda contratação de peso, com Alvarez emergindo como o alvo prioritário para completar um ataque de sonho capaz de competir em todas as frentes, segundo reportagem do Marca.
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Julian Álvarez pressiona para sair do Atlético
Apesar da resistência da diretoria do Atlético, o desejo do jogador de vestir a camisa blaugrana está pesando fortemente a favor do clube catalão. Álvarez vem de uma temporada produtiva, na qual marcou 20 gols em 49 partidas, mas agora está ansioso por um novo desafio sob o comando de Flick.
Embora clubes como Arsenal e Paris Saint-Germain tenham sido associados ao campeão da Copa do Mundo, o jogador teria concentrado seu foco exclusivamente no Barcelona. Essa pressão interna está forçando o diretor esportivo do Atlético, Mateu Alemany, a considerar uma transferência multimilionária como a única solução viável, exigindo especificamente um valor que satisfaça as metas financeiras do clube.
O Atlético exige valor recorde pelo seu craque
Os Rojiblancos não estão dispostos a deixar seu craque sair por uma pechincha. Relatos indicam que a diretoria do Metropolitano não aceitará nenhuma oferta inferior a € 150 milhões. Essa avaliação astronômica reflete a dificuldade de encontrar um substituto para um atacante do calibre de Álvarez no mercado atual.
No entanto, há uma possibilidade de um valor menor se o Barcelona estiver disposto a incluir jogadores de alto nível na troca. À medida que a janela de transferências de verão se aproxima, o jogo de pôquer entre o diretor do Barça, Deco, e Alemany deve se intensificar, com Álvarez segurando as cartas enquanto espera que sua transferência dos sonhos para a Catalunha se torne realidade.
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Manobras financeiras e a regra 1:1
Enquanto isso, a situação econômica do Barcelona continua sendo alvo de intenso escrutínio, mas os dirigentes do clube insistem que os números estão começando a se equilibrar. A entidade está confiante em voltar a cumprir a regra de 1:1 de gastos da La Liga antes do prazo final de 30 de junho. Os recursos estão sendo gerados por meio de várias fontes, incluindo a valorização dos camarotes VIP no Spotify Camp Nou e o aumento da receita dos dias de jogo, à medida que a capacidade do estádio cresce.
Espera-se que a saída de jogadores com altos salários e operações comerciais estratégicas proporcionem a margem necessária para finalizar as negociações com Gordon e Alvarez. Deco tem liderado pessoalmente as negociações, realizando várias reuniões com agentes para garantir que o pacote total para o atacante argentino se encaixe nos rígidos limites financeiros estabelecidos pela La Liga.